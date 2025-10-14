Income Tax: एका दिवसात किती रुपयांचा व्यवहार केल्यास आयकर विभागाची नोटीस येते? जाणून घ्या नियम!

Income Tax Department Notice: आजच्या डिजिटल युगात यूपीआय आणि ऑनलाइन पेमेंट्सचा वापर वाढतोय. असे असताना तुमच्या कॅश ट्रान्झाक्शनवर आयकर विभाग कडक नजर ठेवून असते. काळा पैसा आणि करचोरी रोखण्यासाठी सरकारने कठोर नियम लागू केले आहेत. अनेकदा नकळत मोठ्या रकमेचे रोख व्यवहार केल्यास आयकर नोटीस येऊ शकते, याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? दंड आणि त्रास टाळण्यासाठी रोख व्यवहारांच्या मर्यादांबाबत जागरूक राहणे गरजेचे आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
आयकर कायद्याच्या कलम २६९एसटी अंतर्गत, कोणतीही व्यक्ती एका दिवसात फक्त २ लाख रुपयांपर्यंत रोख व्यवहार करू शकते. यात भेटवस्तू, कर्ज, व्यवसाय पेमेंट किंवा इतर कोणतेही हस्तांतरण समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही एखाद्याकडून २.५ लाख रुपये रोख घेतले, तर आयकर विभाग ती रक्कम जप्त करू शकतो आणि नोटीस पाठवू शकतो.
विभाग बँकेत १० लाखांपेक्षा जास्त रोख ठेव, १ लाखांवरील क्रेडिट कार्ड बिलाची रोख भरपाई, ३० लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता व्यवहार आणि ५०,००० पेक्षा जास्त रोख भेटवस्तूंवर लक्ष ठेवतो. यामुळे मोठे रोख व्यवहार तपासणीत येऊ शकतात.
जर तुम्ही २ लाखांपेक्षा जास्त रोख स्वीकारले, तर तितक्याच रकमेचा दंड आकारला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, ३ लाख रुपये रोख घेतल्यास ३ लाखांचा दंड होऊ शकतो. हा नियम सर्वांनाच – पगारदार, व्यापारी किंवा व्यावसायिक – लागू आहे.
मोठे व्यवहार बँक ट्रान्सफर किंवा यूपीआयद्वारे करा. प्रत्येक पेमेंटची पावती ठेवा आणि भेटवस्तू किंवा कर्जाचे लेखी दस्तऐवज तयार करा. रोख व्यवहार करताना मर्यादा पाळा.
सरकार कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे करचोरी थांबते आणि व्यवहारांचा मागोवा ठेवणे सोपे होते. ऑनलाइन पेमेंट्समुळे कर परतावा सुलभ होतो आणि नोटिशींचा धोका कमी होतो.सावधगिरीने रोख व्यवहार करा, डिजिटल पर्याय निवडा आणि आयकर नियमांचे पालन करा, जेणेकरून दंड आणि त्रास टाळता येईल.
