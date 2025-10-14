English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Income Tax: एका दिवसात किती रुपयांचा व्यवहार केल्यास आयकर विभागाची नोटीस येते? जाणून घ्या नियम!

Income Tax Department Notice: अनेकदा नकळत मोठ्या रकमेचे रोख व्यवहार केल्यास आयकर नोटीस येऊ शकते, याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 14, 2025, 10:09 PM IST
Income Tax: एका दिवसात किती रुपयांचा व्यवहार केल्यास आयकर विभागाची नोटीस येते? जाणून घ्या नियम!
आयकर नोटीस

Income Tax Department Notice: आजच्या डिजिटल युगात यूपीआय आणि ऑनलाइन पेमेंट्सचा वापर वाढतोय. असे असताना तुमच्या कॅश ट्रान्झाक्शनवर आयकर विभाग कडक नजर ठेवून असते. काळा पैसा आणि करचोरी रोखण्यासाठी सरकारने कठोर नियम लागू केले आहेत. अनेकदा नकळत मोठ्या रकमेचे रोख व्यवहार केल्यास आयकर नोटीस येऊ शकते, याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? दंड आणि त्रास टाळण्यासाठी रोख व्यवहारांच्या मर्यादांबाबत जागरूक राहणे गरजेचे आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

रोख व्यवहाराची मर्यादा

आयकर कायद्याच्या कलम २६९एसटी अंतर्गत, कोणतीही व्यक्ती एका दिवसात फक्त २ लाख रुपयांपर्यंत रोख व्यवहार करू शकते. यात भेटवस्तू, कर्ज, व्यवसाय पेमेंट किंवा इतर कोणतेही हस्तांतरण समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही एखाद्याकडून २.५ लाख रुपये रोख घेतले, तर आयकर विभाग ती रक्कम जप्त करू शकतो आणि नोटीस पाठवू शकतो.

आयकर विभागाची नजर

विभाग बँकेत १० लाखांपेक्षा जास्त रोख ठेव, १ लाखांवरील क्रेडिट कार्ड बिलाची रोख भरपाई, ३० लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता व्यवहार आणि ५०,००० पेक्षा जास्त रोख भेटवस्तूंवर लक्ष ठेवतो. यामुळे मोठे रोख व्यवहार तपासणीत येऊ शकतात.

नियमभंगाचा दंड

जर तुम्ही २ लाखांपेक्षा जास्त रोख स्वीकारले, तर तितक्याच रकमेचा दंड आकारला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, ३ लाख रुपये रोख घेतल्यास ३ लाखांचा दंड होऊ शकतो. हा नियम सर्वांनाच – पगारदार, व्यापारी किंवा व्यावसायिक – लागू आहे.

नोटीस टाळण्यासाठी काय करायचं?

मोठे व्यवहार बँक ट्रान्सफर किंवा यूपीआयद्वारे करा. प्रत्येक पेमेंटची पावती ठेवा आणि भेटवस्तू किंवा कर्जाचे लेखी दस्तऐवज तयार करा. रोख व्यवहार करताना मर्यादा पाळा.

डिजिटल व्यवहारांचे महत्त्व

सरकार कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे करचोरी थांबते आणि व्यवहारांचा मागोवा ठेवणे सोपे होते. ऑनलाइन पेमेंट्समुळे कर परतावा सुलभ होतो आणि नोटिशींचा धोका कमी होतो.सावधगिरीने रोख व्यवहार करा, डिजिटल पर्याय निवडा आणि आयकर नियमांचे पालन करा, जेणेकरून दंड आणि त्रास टाळता येईल.

FAQ

१. एका दिवसात किती रोख व्यवहार करणे आयकर कायद्याच्या दृष्टीने सुरक्षित आहे?

आयकर कायद्याच्या कलम २६९एसटी अंतर्गत, कोणतीही व्यक्ती एका दिवसात फक्त २ लाख रुपयांपर्यंत रोख व्यवहार करू शकते. यात भेटवस्तू, कर्ज, व्यवसाय पेमेंट किंवा इतर कोणतेही हस्तांतरण समाविष्ट आहे. जर तुम्ही २ लाखांपेक्षा जास्त रोख स्वीकारली किंवा दिली, तर आयकर विभाग नोटीस पाठवू शकतो आणि ती रक्कम जप्त होऊ शकते.

२. आयकर विभाग कोणत्या रोख व्यवहारांवर लक्ष ठेवतो?

आयकर विभाग अनेक रोख व्यवहारांवर नजर ठेवतो, यामध्ये:  बँकेत एका वर्षात १० लाखांपेक्षा जास्त रोख ठेव.  १ लाखांपेक्षा जास्त क्रेडिट कार्ड बिलाची रोख भरपाई.  ३० लाखांपेक्षा जास्त किमतीचे मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार.  ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख भेटवस्तू.  व्यवसायात क्लायंटकडून २ लाखांपेक्षा जास्त रोख स्वीकारणे. या व्यवहारांचा मागोवा ठेवला जातो आणि नियमभंग झाल्यास तपासणी होऊ शकते.

३. आयकर नोटीस आणि दंड टाळण्यासाठी काय करावे?

आयकर नोटीस टाळण्यासाठी खालील नियम पाळा:  मोठे व्यवहार बँक ट्रान्सफर, यूपीआय किंवा इतर डिजिटल पद्धतींनी करा.  प्रत्येक पेमेंटची पावती किंवा बिल जपवा.  भेटवस्तू किंवा कर्जाचे लेखी दस्तऐवज ठेवा.  रोख व्यवहार करताना २ लाखांची मर्यादा लक्षात ठेवा.डिजिटल पेमेंट्समुळे व्यवहारांचा मागोवा ठेवणे सोपे होते, करचोरीचा धोका कमी होतो आणि कर परतावा प्रक्रिया सुलभ होते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

