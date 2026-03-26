English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • महाराष्ट्र बातम्या
'झारीतील शुक्राचार्य कोण?', झिरवाळांचा 'तो' व्हिडीओ किती महिने जुना? अमोल मिटकरींनी सगळंच सांगून टाकलं, 'अशोक खरातचं प्रकरण...'

Narhari Zirwal Video :  अशोक खरातनंतर आता नरहरी झिरवाळांचा बेडरुममधील व्हिडीओ व्हायरल झाल्यामुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. झिरवाळांच्या या व्हिडीओबद्दल अमोल मिटकरींनी सगळंच सांगून टाकलं आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 26, 2026, 05:17 PM IST
Amol Mitkari on Narhari Zirwal Video : महाराष्ट्रात भोंदूबाबा अशोक खरातचे प्रकरण गाजत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नरहरी झिरवाळ चर्चेत आले आहेत. नरहरी झिरवाळ यांच्या एक आक्षेपार्ह व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यानंतर झिरवाळ अडचणीत आले असून विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. पण या व्हिडीओबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी धक्कादायक दावा केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

झिरवाळांचा 'तो' व्हिडीओ किती महिने जुना?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नरहरी झिरवाळ यांच्या एका व्हिडीओमुळे पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. मात्र हा व्हिडीओ नेमका कोणी आणि कोणत्या उद्देशाने बाहेर काढला, असा सवाल पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केला आहे. मिटकरी यांनी म्हटलंय की, कॅप्टन अशोक खरात प्रकरण तापले असताना राज्यातील लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी आठ महिन्यांपूर्वीचा झिरवाळ यांचा व्हिडीओ मुद्दाम अधिवेशन संपल्यानंतर काही मिनिटांतच व्हायरल करण्यात आला. हा पूर्ण प्रकार कोणीतरी 'प्री प्लान' करूनच केला असल्याचा संशय मिटकरींनी उपस्थितीत केला आहे. 

याशिवाय झिरवाळ प्रकरण हे लक्ष विचलित करण्यासाठीच उकरून काढण्यात आले असल्याचा आरोपही मिटकरी यांनी केला. ते पुढे सांगितले की, झिरवाळ यांनी सर्वप्रथम सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री बनवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतरच त्यांच्या मागे अँटी करप्शन लावण्यात आले आणि त्यानंतर हा व्हिडीओ बाहेर काढण्यात आला. त्यामुळे ही सोची-समजी साजिश असून त्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले. दरम्यान, कॅप्टन खरातच्या आश्रमात अघोरी पूजा करणाऱ्यांनी हा इशारा समजून घ्यावा, असेही मिटकरी यांनी सांगितले.

 

तसंच अजित पवार यांचा खरात यांच्यासोबत एकही फोटो नसल्याचा आम्हाला अभिमान असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.तर रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सुनेत्रा पवार यांना असून, आपण पक्षाच्या पार्लमेंटरी बोर्ड किंवा कोर कमिटीमध्ये नसल्याने या विषयाची अधिक माहिती नसल्याचेही अमोल मिटकरी यांनी सांगितलं.

मात्र झिरवाळ यांच्या व्हिडीओवरून सुरू झालेल्या या वादामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली असून पुढील काही दिवसांत हे प्रकरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Narhari ZirwalViral VideoAmol Mitkaribedroom video

