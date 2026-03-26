'झारीतील शुक्राचार्य कोण?', झिरवाळांचा 'तो' व्हिडीओ किती महिने जुना? अमोल मिटकरींनी सगळंच सांगून टाकलं, 'अशोक खरातचं प्रकरण...'

Amol Mitkari on Narhari Zirwal Video : महाराष्ट्रात भोंदूबाबा अशोक खरातचे प्रकरण गाजत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नरहरी झिरवाळ चर्चेत आले आहेत. नरहरी झिरवाळ यांच्या एक आक्षेपार्ह व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यानंतर झिरवाळ अडचणीत आले असून विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. पण या व्हिडीओबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी धक्कादायक दावा केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नरहरी झिरवाळ यांच्या एका व्हिडीओमुळे पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. मात्र हा व्हिडीओ नेमका कोणी आणि कोणत्या उद्देशाने बाहेर काढला, असा सवाल पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केला आहे. मिटकरी यांनी म्हटलंय की, कॅप्टन अशोक खरात प्रकरण तापले असताना राज्यातील लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी आठ महिन्यांपूर्वीचा झिरवाळ यांचा व्हिडीओ मुद्दाम अधिवेशन संपल्यानंतर काही मिनिटांतच व्हायरल करण्यात आला. हा पूर्ण प्रकार कोणीतरी 'प्री प्लान' करूनच केला असल्याचा संशय मिटकरींनी उपस्थितीत केला आहे.
याशिवाय झिरवाळ प्रकरण हे लक्ष विचलित करण्यासाठीच उकरून काढण्यात आले असल्याचा आरोपही मिटकरी यांनी केला. ते पुढे सांगितले की, झिरवाळ यांनी सर्वप्रथम सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री बनवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतरच त्यांच्या मागे अँटी करप्शन लावण्यात आले आणि त्यानंतर हा व्हिडीओ बाहेर काढण्यात आला. त्यामुळे ही सोची-समजी साजिश असून त्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले. दरम्यान, कॅप्टन खरातच्या आश्रमात अघोरी पूजा करणाऱ्यांनी हा इशारा समजून घ्यावा, असेही मिटकरी यांनी सांगितले.
तसंच अजित पवार यांचा खरात यांच्यासोबत एकही फोटो नसल्याचा आम्हाला अभिमान असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.तर रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सुनेत्रा पवार यांना असून, आपण पक्षाच्या पार्लमेंटरी बोर्ड किंवा कोर कमिटीमध्ये नसल्याने या विषयाची अधिक माहिती नसल्याचेही अमोल मिटकरी यांनी सांगितलं.
मात्र झिरवाळ यांच्या व्हिडीओवरून सुरू झालेल्या या वादामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली असून पुढील काही दिवसांत हे प्रकरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.