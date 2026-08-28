/नेपाळच्या पूरपरिस्थितीत महाराष्ट्रातले किती जण अडकले? आकडा वाचून थक्क व्हाल, मायदेशात परतण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न

Nepal Flood Maharashtra Tourist : नेपाळमध्ये अचानक आलेल्या महापुरामुळे हाहाकार उडाला असून यात आतापर्यंत जवळपास 389 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यात 826 सुरक्षा कर्मचारी, तसंच 1500हून अधिक जण बेपत्ता आहेत. दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने भारतीय पर्यटक नेपाळला फिरायला जात असतात, यात महाराष्ट्रातील पर्यटकांची संख्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर असते. यावेळी नेपाळमध्ये आलेल्या पूरपरिस्थिती महाराष्ट्रातील अनेकजण अडकले आहेत. यात नागपूर, ठाणे, मुंबई इत्यादी ठिकाणच्या पर्यटकांची संख्या मोठी आहे.
नेपाळमध्ये निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीचा फटका काठमांडू येथे गेलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील जवळपास 106 नागरिकांना सुद्धा बसला आहे. या ग्रुपमध्ये अधिकतर जेष्ठ नागरिकांचा समावेश असून श्री स्वामी श्रीधर महाराज यांच्या समूहासोबत हे नागरिक 22 ऑगस्ट रोजी पर्यटन व धार्मिक भेटीसाठी काठमांडू येथे गेले होते. पूरपरिस्थितीत हे सर्वजण काठमांडू येथील पशुपतिनाथ मंदिर पार्किंग परिसरातील माहेश्वरी समाजाच्या ठिकाणी सुरक्षितपणे वास्तव्यास होते. या नागरिकांना सुखरूप भारतात आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या फोननंतर काठमांडूवरून जनकपूरपर्यंत नेपाळचे खासदार संदीप राणा यांनी त्यांना स्थानिक 4 मिनी बस करून दिल्या. हे सर्व लोक जनकपूर (बिहार) बॉर्डरला उद्या सकाळी पोहोचतील. तर तेथून महाराष्ट्रात परतण्याची सुद्धा व्यवस्था करण्यात आली आहे.
ठाणे जिल्हयातील ठाणे शहर, कल्याण आणि नवीमुंबई येथील तब्बल नऊ पर्यटक नेपाळमध्ये निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीत अडकले असल्याची माहिती मिळाली आहे. नेपाळ येथे गेलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील पर्यटक नागरिकांशी जिल्हा प्रशासनाचा संपर्क झालेला नाही मात्र जिल्हा प्रशासन त्यांच्या नातेवाईकांशी संपर्कात आहे असल्याची माहिती आहे. या पर्यटकांमध्ये रेखा आणि सतीश पाटणकर (समता नगर, ठाणे), अपर्णा आणि समीर जोशी (नौपाडा, ठाणे), सुनील सुभेदार (कासा रिओ, डोंबिवली), नलिनी आणि संजय पाटील (आधारवाडी चौक, कल्याण), रजनीश नातू (बाळकुम, ठाणे), यशास भांड (वाशी, नवी मुंबई) यांचा समावेश असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कळविले आहे. हे सर्व नागरिक कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी नेपाळला गेले होते.
रायगड जिल्ह्यातील 37 नागरिक हे जय गिरनारी शिवदत्त मंदिर ट्रस्टच्या वतीने दर्शन व पर्यटनासाठी नेपाळमध्ये गेल्याची माहिती आहे. हे सर्वजण 37 नागरिक सागा (तिबेट) येथे सुरक्षित असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. हे सर्व नागरिक महापुरामुळे सागा येथे असून, त्यांच्या काठमांडू येथून 29 ऑगस्ट रोजी भारतात येण्याची विमानाची तिकिटेही आरक्षित आहे. त्यामुळे त्यांना वेळेत काठमांडू गाठणे आवश्यक आहे. रायगडचे पालकमंत्री भरत गोगावले, जिल्हाधिकारी किशन जावळे हे नेपाळमधी असलेल्या या नागरिकांच्या संपर्कात आहे. या नागरिकांमध्ये दोन डॉक्टरांचाही समावेश आहे.
राज्य सरकारने नेपाळमध्ये अडकलेल्या नातेवाइकांची माहिती ९३२१५८७१४३, १०७० आणि ०२२-२२०२७९९० या हेल्पलाइनवर वा controlroom@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.