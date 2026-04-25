Exclusive: एसटीच्या जाहीरातीसाठी रितेश-जेनेलियाने किती मानधन घेतलं? प्रताप सरनाईकांनी स्पष्टच सांगितलं

ST Advertisment:  झी24तासच्या  टू पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईकांनी विविध विषयांवर भाष्य केलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 25, 2026, 10:02 PM IST
एसटी डेपो

ST Advertisment: रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मराठी आणि अमराठी वाद पेटलाय... याच मुद्द्यावर झी24तासच्या  टू पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईकांनी मोठं विधान केलंय.. रिक्षाचालकांनी 4 मे रोजी मोर्चाचा इशारा दिला असला, तरी तो मोर्चा निघणारच नाही, असा दावा सरनाईकांनी केलाय. तसंच रिक्षाचालकांचा मोर्चा इशारा हा केवळ प्रसिद्धीचा स्टंट असल्याचा टोला लगावत त्यांना संघटनांचा दावा फेटाळलाय.. रिक्षाचालकांच्या संख्येवरून सरनाईकांनी मोर्चाचा इशारा देणाऱ्यांवर निशाणा साधला. तसेच यावेळी त्यांनी रितेश-जेनेलिया यांच्या एसटी जाहिरातीबद्दलही भाष्य केले. काय म्हणाले प्रताप सरनाईक? सविस्तर जाणून घेऊया. 

बसेसची दुरावस्था

'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमात सरनाईक यांना एसटीच्या दुरावस्थेचे व्हिडीओ दाखवण्यात आले. यावर प्रताप सरनाईकांनी भाष्य केले. काही वर्षापुर्वीचे यापेक्षा वाईट व्हिडीओ आहेत. मी नाही म्हणत नाही. 8300 बसेस आम्ही घेतल्या आहेत. गेल्यावर्षी 5000 आणि यावर्षी 3000 बसेस आम्ही घेतल्यायत. 5000 बसेसची निविदा आहे. या बसेस आल्यावर आम्ही जुन्या बसेस भंगारात काढणार आहोत. या शेवटच्या डिझेलच्या बसेस आहेत. यापुढे इलेक्ट्रिक बसेस येतील. एसटी महामंडळाला चांगले दिवस यावेत यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. 

सदावर्तेंचा समाचार 

रिक्षा, टॅक्सी चालकांच्या मराठी सक्तीला ऍड.गुणरत्न सदावर्ते सातत्यानं विरोध करतायेत. पण, सदावर्ते एसटी बँकेत पराभव झाल्याचा राग मराठी सक्तीवर काढत असल्याचा आरोप परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांनी केलाय. झी24तासच्या  टू पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत प्रताप सरनाईकांनी सदावर्तेंच्या विरोधामुळे आपली त्यांच्यासोबतचं मैत्रीचं नातं अधिक दृढ झाल्याचं म्हणत सदावर्तेच्या मराठी सक्तीच्या विरोधाचा उपहासात्मकरित्या समाचार घेतला. 

रितेश आणि जेनेलियाने किती मानधन घेतलं?

रितेश देशमुख हे मराठीसह हिंदीतील आघाडीचे अभिनेते आहेत. त्यांची विशेष ओळख आहे. वडिलांसोबतच्या त्यांच्या एसटीच्या आठवणी आहेत. तसेच रितेश यांचे वडील विलासराव देशमुखदेखील परिवहन मंत्री होते, असे सरनाईकांनी सांगितले. मी वडिलांसोबत पहिला प्रवास एसटीने केला होता, अशी आठवण रितेशने आपल्याया सांगितल्याचे सरनाईक म्हणाले. मी मानधनाबद्दल विचारल तेव्हा एक रुपयाही नको, असे ते म्हणाले. ब्रॅण्ड एंम्बेसिडर असल्याने आम्ही पैसे देऊ असे म्हटल्यावर मी ते दान करेन असे सरनाईक म्हणाले. 

'सहयोगी सदस्य असल्यानं मेहतांना सांभाळून घेतो'

भाजप आमदार नरेंद्र मेहतांवर बलात्कार, खंडणीसह 28 गुन्हे दाखल असल्याचा आरोप करत, प्रताप सरनाईकांनी नरेंद्र मेहतांवर हल्ला चढवलाय. झी24तासच्या  टू पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत प्रताप सरनाईकांनी नरेंद्र मेहतांवर निशाणा साधला. मीरा-भाईंदरमध्ये धमकावून मेहतांनी जमिनी बळकावल्याचा आरोपही सरनाईकांनी केलाय.. पण, मेहता सहयोगी सदस्य आमदार असल्यानं त्यांना सांभाळून घेतो, असं म्हणत सरनाईकांनी नरेंद्र मेहतांना डिवचल्याचं पाहायला मिळालं.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

