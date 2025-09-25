इन्स्टंट नुडल्स खाताय? खबरदार डायबिटीजसह गंभीर आजारांचा धोका

विशाल करोळे झी 24 तास संभाजीनगर : तुम्ही रोज नुडल्स खात असाल तर ही बातमी खास तुमच्यासाठी.. मंडळी आपल्याला सर्वांनाच चटपटीत खाण्याची सवय झाली आहे. त्यात झटपट कोणता पदार्थ बनत असेल तर तो उत्तमच, असं आपण म्हणतो. मग त्यात इस्टंट नुडल्सचा समावेश आहे. घरात लहान मुलांसह मोठे व्यक्ती देखील मोठ्या आवडीनं नुडल्स खातात. मात्र, या नुडल्समुळे तुमच्या शरीराला धोका निर्माण होऊ शकतो.
गेल्या काही वर्षांत भारतातली जीवनशैली आणि खाद्यशैली वेगानं बदलत चाललीये. झटपट आणि चमचमीत खाद्यपदार्थ खाण्याकडं सगळ्यांचाच ओढा वाढलाय. त्यात इन्स्टंट नुडल्स खाणा-यांची संख्या खूप मोठी आहे. झटपट बनणा-या नुडल्स तर लहान मुलांच्या आहारात वरच्या क्रमांकावर पोहचल्यात. नुडल्स अगदी दोन ते पाच मिनिटांत तयार होत असल्यानं आईवडीलही मुलांच्या ताटात नुडल्स वाढण्यावर जोर देतात. पण कुणी हा विचार केलाय का? या झटपट नुडल्स मुलांना पोषण देतात का?.कारण एका आंतरराष्ट्रीय अभ्यासानुसार टू मिनिट्स नुडल्स मुलांना किंवा माणसांना पोषण देण्याऐवजी त्यांच्या शरिराची हानी करत असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.
नुडल्स विकताना त्या मल्टिग्रेन असल्याचा दावा करण्यात येतो. पण बहुतांश नुडल्स या रिफाईन फ्लॉवर म्हणजेच मैद्यापासून बनलेल्या असतात. मैदा शरिराला कोणतीही पोषणद्रव्य देत नाही. उलट मैद्यातल्या अनेक घटकांमुळं शरिराला अपाय होऊ शकतो. बहुतांश नुडल्स मैद्यापासून बनतात त्यामुळे मैद्यात कोणतंही पोषणतत्व नसतं. मैदायुक्त नुडल्समुळं शरिरातील साखरेचं प्रमाण वाढतं. या सगळ्याची गोळाबेरीज म्हणजे तुमचं आरोग्याचा बँडबाजा वाजतो...
कोणताही पदार्थ जास्तीत जास्त दिवस टिकावा यासाठी त्यामध्ये मीठाचं प्रमाण वाढवलं जातं. नुडल्सही त्याला अपवाद नाही. नुडल्समध्ये सोडियमचं प्रमाण अधिक असतं... त्यामुळं आधीच तुम्ही मैद्याच्या आट्याच्या नुडल्स खाताय, त्यात तुमच्या नुडल्समध्ये सोडियमचं प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळं अशा नुडल्स आणखी हानीकारक ठरतात. नुडल्समध्ये पोषणतत्व नाहीत पण त्याच्या अतिसेवनानं होणा-या आजारांची यादी मात्र अतिशय मोठी आहे.
नुडल्समधील सॅच्युरेटेज फॅट्समुळं वजन वाढतं
मैद्यामुळं पोटाचे आजार होतात
पचनसंस्थेचा पोत बिघडण्याची शक्यता
डायबिटीजसारखा गंभीर आजार होण्याची भीती
हायब्लड प्रेशर, ह्रदयरोग होण्याची शक्यता
काही केसेसमध्ये निद्रानाश झाल्याची उदाहरणं आहेत
नुडल्सची चव वाढवण्यासाठी त्यात प्रिझरवेटिव्हज वापरली जातात. ही प्रिझरवेटिव्हज शरिराला अतिशय घातक आहेत. त्यामुळं मुलांना नुडल्स देऊच नका.... कधीतरी एकदा नुडल्स खाणं ठिक आहे. पण रोज नुडल्स खाल्ल्या तर तुमची भूकही भागणार नाही आणि गंभीर आजारही तुमच्या पाचवीला पुजले जातील. त्यामुळं नुडल्स दिसायला जशा वाकड्या तिकड्या आहेत तेवढीत गुंतागुंत तुमच्या आयुष्य़ात निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं सुगंधामुळं भूक चाळवते अशा नुडल्स खाऊ नका... नुडल्स खाताना तुमच्या आरोग्याचा विचार करा.... नुडल्स खाऊन पश्चाताप करण्यापेक्षा आताच राहा खबरदार.