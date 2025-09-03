सातारा गॅझेटियरचा मराठ्यांना किती फायदा होणार? पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा वंचित राहणार?

Satara Gazette: मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर सरकारकडून त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. सातारा आणि औंध गॅझेटियरचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारनं महिन्याचा कालावधी मागितला आहे.भविष्यात या सातारा गॅझेटिअर मधील नोंदी प्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रातील कुणबीना प्रमाणपत्र देण्यात येणार का?नेमकं सातारा आणि औंध गॅझेटिअर काय म्हणलं आहे पाहू या यावरचा हा रिपोर्ट..
पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील कुणबी नोंदी असणा-यांना ओबीसीतून आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी सातारा आणि औंध गॅझेटियरचा संदर्भ घेण्यात येणार आहे. 1885 च्या शासकीय राजपत्रात म्हणजेच गॅझेटमध्ये सातारा जिल्ह्यातील मराठे हे कुणबी पेक्षा वेगळे नसल्याची नोंद आहे. त्यांच्या वंशपरंपरा एकच आहेत. विवाह पद्धती धार्मिक कार्यक्रम आणि आडनावे त्याचबरोबर शेती हा प्रमुख व्यवसाय असल्याची नोंद या गॅझेटमध्ये आढळते. 1885 च्या सातारा गॅझेटियर मध्ये 1881 च्या जनगणनेत पाच लाख 83 हजार कुणबी नोंद असल्याचे देखील नमूद आहे. सातारा संस्थांनचे छत्रपती प्रतापसिंह महाराज थोरले यांनी 1819 मध्ये जनगणना राबवली होती. ही जनगणना जात निहाय होती. या जनगणनेत शेती करणाऱ्या मराठ्यांच्या गावागावात कुणबी म्हणून नोंदी आढळतात. ज्यांचा व्यवसाय शेती आहे परंतु ते मराठा समाजातील आहेत त्यांची कुणबी म्हणूनच नोंद करण्यात आली आहे. परंतु काही ठिकाणी कुणबींचा मराठा म्हणून सुद्धा उल्लेख आढळतो. हीच पद्धत पुढे ब्रिटिशांनी सुरू ठेवली. सध्या चर्चेत असलेल्या 1885 च्या गॅझेटमध्ये या नोंदी आढळतात..
काल मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत झालेल्या चर्चे वेळी सातारा गॅझेटिअरबाबत मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले लक्ष घालणार असल्याचे बोलले गेले. मात्र साताऱ्यातील जेष्ठ पत्रकार आणि मराठा समन्वयक शरद काटकर यांनी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या डोक्यावर हा काटेरी मुकुट ठेवला गेला असल्याचे सांगितले आहे.कारण सातारा गॅझेटिअर हे पंढरपूरचा अलीकडे मोहळ चा पुढे ते लागू होत नाही आणि कोल्हापूर जिल्ह्याल देखील ते लागू होत नाही.त्यामुळे त्या सोलापूर आणि कोल्हापूर भागातील मराठ्यांचे काय प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
1885 गॅझेटिअर आणि त्यामागील नोंदीचा फायदा नक्कीच सातारा आणि पुणे जिल्ह्यातील कुणबी मराठ्यांना होईल मात्र पुन्हा सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील कुणबी मराठ्यांना त्यांचा वेगळ्या गॅझेटिअरची मदत घ्यावी लागणार हे मात्र नक्की. यासाठी मराठा समाजाला पुन्हा आंदोलन करावं लागणार की काय अशी चर्चा मराठा समाजात सुरु झाली आहे.
FAQ
1) सातारा गॅझेट म्हणजे काय?
उत्तर: सातारा गॅझेट हा सातारा जिल्ह्याशी संबंधित एक सरकारी राजपत्र (Official Gazette) आहे, जो जिल्हा स्तरावर प्रसिद्ध केला जातो. यामध्ये जमीन व्यवहार, शासकीय अधिसूचना, निवडणूक अधिसूचना, कायदेशीर माहिती आणि ऐतिहासिक नोंदी यांचा समावेश असतो. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात, सातारा गॅझेटियरमध्ये मराठा आणि कुणबी समाजाच्या गावनिहाय वंशावळी, कुळाच्या नोंदी आणि जात नोंदींचा उल्लेख आहे, ज्यामुळे मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओळखले जाऊ शकते आणि ओबीसी आरक्षणाचा दावा केला जाऊ शकतो.
2) सातारा गॅझेट आणि मराठा आरक्षण यांचा काय संबंध आहे?
उत्तर: सातारा गॅझेटियरमध्ये मराठा आणि कुणबी समाजाचा ऐतिहासिक संबंध दर्शवणाऱ्या नोंदी आहेत, ज्यात काही ठिकाणी मराठ्यांना ‘कुणबी’ म्हणून नमूद केले आहे. मराठा आंदोलक, विशेषतः मनोज जरांगे पाटील, यांनी मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे यासाठी सातारा गॅझेटमधील या नोंदींचा आधार घेतला आहे. त्यांचा दावा आहे की मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत, आणि सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीमुळे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते, ज्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
3) सातारा गॅझेट आणि हैदराबाद गॅझेट यात काय फरक आहे?
उत्तर:सातारा गॅझेट: हा सातारा जिल्ह्याशी संबंधित सरकारी राजपत्र आहे, जो पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, पुणे आणि औंध परिसरातील मराठा-कुणबी नोंदींसह ऐतिहासिक आणि प्रशासकीय माहिती प्रदान करतो. यात गावनिहाय वंशावळी आणि जात नोंदींचा समावेश आहे.
हैदराबाद गॅझेट: हा निजामशाही राजवटीदरम्यान (1901 जनगणनेवर आधारित) प्रसिद्ध झालेला दस्तऐवज आहे, जो मराठवाडा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातील काही भागांशी संबंधित आहे. यात मराठा-कुणबी समाजाच्या लोकसंख्येची सविस्तर माहिती आहे, विशेषतः औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) आणि वैजापूरसारख्या तालुक्यांमध्ये.
मुख्य फरक: सातारा गॅझेट हा जिल्हा स्तरावरील दस्तऐवज आहे, तर हैदराबाद गॅझेट हा प्रादेशिक स्तरावरील (निजामशाही) दस्तऐवज आहे. दोन्ही मराठा-कुणबी संबंध दर्शवतात, परंतु त्यांचा भौगोलिक आणि ऐतिहासिक संदर्भ वेगळा आहे.