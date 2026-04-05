तुम्ही एक ग्लास उसाचा रस प्यायल्यास दुकानदाराला किती रुपयांचा होतो फायदा?

Sugarcane Shopkeeper Profit: गरम हवामानात लोकांना थंड आणि ताजेतवाने पेय हवं असतं. उसाचा रस नैसर्गिक, गोड आणि आरोग्यदायी वाटतो. एक ग्लास उसाचा रस विकून दुकानदाराला किती फायदा होतो?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 5, 2026, 03:36 PM IST
तुम्ही एक ग्लास उसाचा रस प्यायल्यास दुकानदाराला किती रुपयांचा होतो फायदा?
उसाचा रस कमाई

Sugarcane Shopkeeper Profit: उन्हाळ्यात रस्त्यावर उसाचा रस विकणारे दुकानदार रांगेत दिसतात. लोक तहान भागवण्यासाठी उसाचा रस पितात. उसाचा रस आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतो. त्यामुळे कोल्ड्रींगला हा खूप चांगला पर्याय मानला जातो. हा एक उत्तम व्यवसाय आहे. पण तुम्ही एक ग्लास उसाचा रस प्यायल्यास विक्रेत्याला किती कमाई होते? याचा विचार फारसा कोणी करत नाही. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

उसाचा रस का एवढा लोकप्रिय?

गरम हवामानात लोकांना थंड आणि ताजेतवाने पेय हवं असतं. उसाचा रस नैसर्गिक, गोड आणि आरोग्यदायी वाटतो. रस्त्यावरील छोट्या गाड्या, दुकानं किंवा फेरीवाले याची विक्री करतात. एक ग्लास प्यायल्याने त्वरित ऊर्जा मिळते. यामुळे दिवसभरात शेकडो ग्लास विकले जातात. विक्रेते सांगतात की, उन्हाळ्यात ही विक्री दुप्पट होते. ग्राहकांना हे पेय स्वस्त आणि उपलब्ध वाटतं, म्हणून ते वारंवार घेतात. पण या पेयामागील विक्रेत्याची मेहनत आणि खर्च याकडे दुर्लक्ष होतं.

एक ग्लास उसाचा रस

सध्याच्या काळात महाराष्ट्रात एक ग्लास उसाचा रस 20 ते 30 रुपयांना विकला जातो. शहरात जास्त गर्दी असलेल्या भागात 25-30 रुपये, तर छोट्या गावात 15-20 रुपये दर असतो. काही ठिकाणी लिंबू, आले किंवा बर्फ घातलेला विशेष रस 40 रुपयांपर्यंतही विकला जातो. ग्राहकांना हे दर स्वस्त वाटतात कारण बाटलीबंद ज्यूसपेक्षा हे ताजं आणि स्वस्त आहे. विक्रेते दिवसभरात 50 ते 100 ग्लास विकतात. यामुळे त्यांची एकूण विक्री चांगली होते.

एका ग्लासासाठी विक्रेत्याला किती खर्च येतो?

रस तयार करण्यासाठी मुख्य खर्च उसाचा असतो. एक ग्लास (250 मिली) साठी सुमारे अर्धा किलो उस लागतो, ज्याची किंमत 2 ते 4 रुपये येते. शिवाय लिंबू, आले, बर्फ, प्लास्टिक किंवा काचेचा ग्लास, मसाले यांचा खर्च 3 ते 5 रुपये येतो. मशीन चालवण्यासाठी विजेचा खर्च, दुकान भाडं, कामगाराची मजुरी मिळून एकूण 8 ते 12 रुपये खर्च होतो. यात मशीन दुरुस्तीचा छोटासा भागही समाविष्ट आहे. म्हणजे कच्चा माल आणि इतर खर्च मिळून 10-12 रुपयांत रस तयार होतो.

दिवसभरात विक्रेते किती कमाई करतात?

एका दुकानदाराला दिवसात 50 ग्लास विक्री झाली तर 750 रुपयांचा नफा होतो. 100 ग्लास विक्री झाल्यास 1500 रुपयांपर्यंत नफा मिळू शकतो. उन्हाळ्यात ही संख्या वाढते. महिन्याला 20-30 हजार रुपये कमाई होऊ शकते. यातून कुटुंब चालवणे, मुलांचे शिक्षण, घरखर्च भागवणे शक्य होते. पण पावसाळ्यात विक्री घटते, तेव्हा नफा कमी होतो. तरीही वर्षभर हा व्यवसाय चालवण्यासाठी लोक प्रयत्न करतात.

ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावं?

एक ग्लास रस पिताना फक्त स्वाद पाहू नका, विक्रेत्याच्या मेहनतीचा विचार करा. त्यांना योग्य भाव द्या, स्वच्छता राखणाऱ्या दुकानाकडे जा. छोट्या व्यवसायाला पाठिंबा दिल्यास अर्थव्यवस्था मजबूत होते. पुढच्या वेळी रस पिता जेव्हा तुम्ही 25 रुपये देता तेव्हा 15 रुपये त्यांच्या नफ्यात जातात हे लक्षात ठेवा. यामुळे सगळ्यांचा फायदा होतो. आरोग्यदायी पेयासोबत छोट्या विक्रेत्यांचा हातभारही लागतो.

एका ग्लासातून दुकानदाराला नेमका किती नफा?

जर विक्री किंमत 25 रुपये असेल आणि एकूण खर्च 10 रुपये असेल तर एका ग्लासावर 15 रुपयांचा नफा होतो. सरासरी हिशेबानुसार 10 ते 18 रुपये नफा मिळतो. काही कुशल विक्रेते खर्च कमी करून 18-20 रुपयांचा फायदा कमावतात. हे पैसे थेट त्यांच्या हातात येतात. एक ग्लास विकला की लगेच 15 रुपये नफा, असा साधा गणित आहे. पण यासाठी सकाळपासून रात्रीपर्यंत मेहनत करावी लागते. यामुळे छोट्या विक्रेत्यांना हा व्यवसाय फायदेशीर वाटतो.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

