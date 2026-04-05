तुम्ही एक ग्लास उसाचा रस प्यायल्यास दुकानदाराला किती रुपयांचा होतो फायदा?

Sugarcane Shopkeeper Profit: उन्हाळ्यात रस्त्यावर उसाचा रस विकणारे दुकानदार रांगेत दिसतात. लोक तहान भागवण्यासाठी उसाचा रस पितात. उसाचा रस आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतो. त्यामुळे कोल्ड्रींगला हा खूप चांगला पर्याय मानला जातो. हा एक उत्तम व्यवसाय आहे. पण तुम्ही एक ग्लास उसाचा रस प्यायल्यास विक्रेत्याला किती कमाई होते? याचा विचार फारसा कोणी करत नाही. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
गरम हवामानात लोकांना थंड आणि ताजेतवाने पेय हवं असतं. उसाचा रस नैसर्गिक, गोड आणि आरोग्यदायी वाटतो. रस्त्यावरील छोट्या गाड्या, दुकानं किंवा फेरीवाले याची विक्री करतात. एक ग्लास प्यायल्याने त्वरित ऊर्जा मिळते. यामुळे दिवसभरात शेकडो ग्लास विकले जातात. विक्रेते सांगतात की, उन्हाळ्यात ही विक्री दुप्पट होते. ग्राहकांना हे पेय स्वस्त आणि उपलब्ध वाटतं, म्हणून ते वारंवार घेतात. पण या पेयामागील विक्रेत्याची मेहनत आणि खर्च याकडे दुर्लक्ष होतं.
सध्याच्या काळात महाराष्ट्रात एक ग्लास उसाचा रस 20 ते 30 रुपयांना विकला जातो. शहरात जास्त गर्दी असलेल्या भागात 25-30 रुपये, तर छोट्या गावात 15-20 रुपये दर असतो. काही ठिकाणी लिंबू, आले किंवा बर्फ घातलेला विशेष रस 40 रुपयांपर्यंतही विकला जातो. ग्राहकांना हे दर स्वस्त वाटतात कारण बाटलीबंद ज्यूसपेक्षा हे ताजं आणि स्वस्त आहे. विक्रेते दिवसभरात 50 ते 100 ग्लास विकतात. यामुळे त्यांची एकूण विक्री चांगली होते.
रस तयार करण्यासाठी मुख्य खर्च उसाचा असतो. एक ग्लास (250 मिली) साठी सुमारे अर्धा किलो उस लागतो, ज्याची किंमत 2 ते 4 रुपये येते. शिवाय लिंबू, आले, बर्फ, प्लास्टिक किंवा काचेचा ग्लास, मसाले यांचा खर्च 3 ते 5 रुपये येतो. मशीन चालवण्यासाठी विजेचा खर्च, दुकान भाडं, कामगाराची मजुरी मिळून एकूण 8 ते 12 रुपये खर्च होतो. यात मशीन दुरुस्तीचा छोटासा भागही समाविष्ट आहे. म्हणजे कच्चा माल आणि इतर खर्च मिळून 10-12 रुपयांत रस तयार होतो.
एका दुकानदाराला दिवसात 50 ग्लास विक्री झाली तर 750 रुपयांचा नफा होतो. 100 ग्लास विक्री झाल्यास 1500 रुपयांपर्यंत नफा मिळू शकतो. उन्हाळ्यात ही संख्या वाढते. महिन्याला 20-30 हजार रुपये कमाई होऊ शकते. यातून कुटुंब चालवणे, मुलांचे शिक्षण, घरखर्च भागवणे शक्य होते. पण पावसाळ्यात विक्री घटते, तेव्हा नफा कमी होतो. तरीही वर्षभर हा व्यवसाय चालवण्यासाठी लोक प्रयत्न करतात.
एक ग्लास रस पिताना फक्त स्वाद पाहू नका, विक्रेत्याच्या मेहनतीचा विचार करा. त्यांना योग्य भाव द्या, स्वच्छता राखणाऱ्या दुकानाकडे जा. छोट्या व्यवसायाला पाठिंबा दिल्यास अर्थव्यवस्था मजबूत होते. पुढच्या वेळी रस पिता जेव्हा तुम्ही 25 रुपये देता तेव्हा 15 रुपये त्यांच्या नफ्यात जातात हे लक्षात ठेवा. यामुळे सगळ्यांचा फायदा होतो. आरोग्यदायी पेयासोबत छोट्या विक्रेत्यांचा हातभारही लागतो.
जर विक्री किंमत 25 रुपये असेल आणि एकूण खर्च 10 रुपये असेल तर एका ग्लासावर 15 रुपयांचा नफा होतो. सरासरी हिशेबानुसार 10 ते 18 रुपये नफा मिळतो. काही कुशल विक्रेते खर्च कमी करून 18-20 रुपयांचा फायदा कमावतात. हे पैसे थेट त्यांच्या हातात येतात. एक ग्लास विकला की लगेच 15 रुपये नफा, असा साधा गणित आहे. पण यासाठी सकाळपासून रात्रीपर्यंत मेहनत करावी लागते. यामुळे छोट्या विक्रेत्यांना हा व्यवसाय फायदेशीर वाटतो.