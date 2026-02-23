English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबई-पुणे महामार्गावरील 'मिसिंग लिंक' पुलावरुन वाहतूक सुरु झाल्यावर किती टोल भरावा लागेल असा प्रश्न वाहन चालकांना पडला आहे. टोलबाबत अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 23, 2026, 09:42 PM IST
Mumbai Pune Expressway Missing Link Project : मुंबई-पुणे महामार्गावरील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम 15 एप्रिल 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन MSRDC केले आहे.  ही मार्गिका 1 मे 2026 पासून सेवेत दाखल करण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे. या मार्गिकिमुळे मुंबई-पुणे प्रवासाचे अंतर 30 मिनिटांनी कमी होणार आहे. मुंबई-पुणे महामार्गावरील 'मिसिंग लिंक' पुलावरुन वाहतूक सुरु झाल्यावर किती टोल भरावा लागेल याबाबत देखील स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. 

मिसिंग लिंकमुळे लोणावळा-खंडाळा घाट बायपास होणार

मुंबई आणि पुणे दरम्यान दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे.  बहुप्रतिक्षित "मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक" प्रकल्प आता पूर्णत्वाच्या जवळ आला आहे. या प्रकल्पाचे बांधकाम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. फक्त एका डेक सेक्शनचे काम बाकी आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे. प्रवाशांना धोकादायक लोणावळा-खंडाळा घाटातून प्रवास करावा लागणार नाही.

मिसिंग लिंकमुळे मुंबई आणि पुणे दरम्यानचे अंतर अंदाजे 6 किलोमीटरने कमी होणार

13.3  किलोमीटर लांबीचा हा नवीन विभाग सध्याच्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेच्या खंडाळा आणि लोणावळा दरम्यानच्या 19.8 किलोमीटरच्या मार्गाला बायपास करणार आहे.  एकदा हा 'मिसिंग लिंक' कार्यान्वित झाला की, मुंबई आणि पुणे दरम्यानचे अंतर अंदाजे 6 किलोमीटरने कमी होईल, ज्यामुळे प्रवाशांची 25  ते 30 मिनिटे वाचणार आहेत.

मुंबई-पुणे महामार्गावरील टोल वाढणार का? 

मुंबई-पुणे महामार्गावरील 'मिसिंग लिंक' पुलावरुन वाहतूक सुरु झाल्यावर किती टोल आकारला जाईल याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की टोल दरात अचानक कोणतीही वाढ होणार नाही. वृत्तानुसार, टोल वसूल करण्याची अंतिम मुदत 2045  पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सध्याच्या टोल रचनेनुसार दर पाच वर्षांनी आढावा घेतला जातो. त्यात सुधारणा केली जाईल, पुढील सुधारणा 2030 मध्ये होणार आहे. सध्या, यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे दररोज अंदाजे 75,000 वाहने प्रवास करतात. सुट्टीच्या दिवशी किंवा विकेंडच्या वेळेस 1,20,000 वाहने मुंबई-पुणे महामार्गावरुन प्रवास करतात. 

सध्या मुंबई-पुणे महामार्गावर किती टोल आकारला जातो?

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर कार/जीपसाठी एका बाजूचा (one-way) टोल साधारणपणे 320 रुपये आहे. फास्टॅगद्वारे (FASTag) टोल घेतला जातो. खालापूर (रायगड) आणि तळेगाव (पुणे) येथे दोन मुख्य टोल नाके आहेत. टेम्पोसाठी एकेरी टोल टॅक्स 495 रुपये आहे. बससाठी 940 रुपये इतका टोल दर  आहे. डबल एक्सल ट्रकसाठी 685 रुपये, तीन एक्सल ट्रकसाठी 1,630 रुपये आहे. तर मल्टी एक्सल ट्रकसाठी 2165 रुपये टोल आकारला जातो. 

