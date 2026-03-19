राजकारण्यांचे भविष्य सांगणारा 'हायप्रोफाईल ज्योतिषाचं' अफाट साम्राज्य; शिर्डी, सिन्नर अन् कोपरगावमध्ये अशोक खरातची किती संपत्ती?

Ashok Kharat Net worth : महिलांचे शोषण करणाऱ्या आणि स्वतःला ज्योतिषी म्हणवून घेणाऱ्या अशोक खरात उर्फ कॅप्टन खरात याच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या आहेत. भविष्याच्या नावाखाली काळ आणि किळसवाण कृत्य करणाऱ्या अशोक खराताची संपत्तीचा आकडा समोर आला आहे. केवळ नाशिकच नव्हे, तर सिन्नर, शिर्डी आणि कोपरगाव या परिसरात खरातने मोठी मालमत्ता जमवत मोठं साम्राज्य उभं केलंय.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत अशोक खरात याने कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जमा केली आहे. नाशिकमध्ये त्याचा आलिशान बंगला आणि कार्यालय आहे. तर पाथर्डी परिसरात सुमारे 30 एकर जमीन असल्याचे तपासातून समोर आलंय. एवढंच नाही तर सिन्नर, ओझर विमानतळ परिसर तसंच शिर्डी येथेही त्याची मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या 15 वर्षात त्याने 200 कोटींची अफाट संपत्ती जमा केली आहे.
एका मराठी वृत्तपत्राने अशोक खरातच्या मालमत्तेबद्दलचे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. त्यानुसार, खरात याची पाथर्डीत सर्व्हे क्रमांक 132, 138, 203, 220, 33, 93, 97 मध्ये 30 एकर जमीन असल्याचे समोर आलं आहे. या सर्व जमिनीची किंमत अंदाजे 150 जवळपास सांगण्यात येत आहे. इतकंच काय तर कहांडळवाडी, मीरगाव इथे 45 एकर जमीन आहे, ज्याची किंमत 2 कोटींच्या घरात आहे.
खरातने सर्व मालमत्ता आपल्या नावावर नाही तर पत्नी आणि कुटुंबाच्या नावावर जमा केली आहे. पाथर्डीच्या गौळणे शिवारात त्याने पत्नी कल्पना, मुलगी सृष्टी आणि तृप्तबालाच्या नावे 30 कोटींच्या जमीन खरेदी केली आहे. तसंच मीरगावमधील मंदिराच्या मागील एक 10 कोटींचं फार्महाऊस उभं केलं आहे.
तसंच इशान्येश्वर मंदिर ट्रस्टची वार्षिक उलाढाल ऐकाल तर हैरान व्हाल. मिळालेल्या माहितीनुसार ही उलाढाल दोन कोटींच्या घरात आहे. ओझर विमानतळाजवळ त्याची पाच कोटींची जमीन तर ज्या कर्मयोगीनगरच्या बंगल्यातून अटक झाली तो आलिशान बंगला देखील 5 कोटींच्या आहा. कॅनडा कॉर्नरच्या ऑफिसची किंमत देखील 1 कोटींच्या घरात आहे.
अशोक खरात आणि त्याच्या पत्नीच्या नावे शिर्डीत चार एकर भुखंड आहेत. शिर्डीतील प्राईम लोकेशनला कोट्यावधींचा भूखंड विकत घेतल आहे. खरातने नाशिकसह सिन्नर, शिर्डी आणि कोपरगाव परिसरात मोठी संपत्ती जमवल्याची चर्चा आहे. शिर्डीतील भूखंडावर गहू पेरला होता. कॅप्टन अशोक खरातच्या नावे असलेल्या जमिनीची किंमत अंदाजे 50 कोटी हून अधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. मंगळवारी रात्री खरातला नाशिक क्राईम ब्रांचने ताब्यात घेतले होतं