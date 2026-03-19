English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • राजकारण्यांचे भविष्य सांगणारा हायप्रोफाईल ज्योतिषाचं अफाट साम्राज्य; शिर्डी, सिन्नर अन् कोपरगावमध्ये अशोक खरातची किती संपत्ती?

राजकारण्यांचे भविष्य सांगणारा 'हायप्रोफाईल ज्योतिषाचं' अफाट साम्राज्य; शिर्डी, सिन्नर अन् कोपरगावमध्ये अशोक खरातची किती संपत्ती?

Ashok Kharat Net worth : नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरातबद्दल धक्कादायक माहिती समोर येते आहे. गेल्या 15 वर्षात खरातने अवाढव्य संपत्ती जमावली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 19, 2026, 11:46 AM IST
राजकारण्यांचे भविष्य सांगणारा 'हायप्रोफाईल ज्योतिषाचं' अफाट साम्राज्य; शिर्डी, सिन्नर अन् कोपरगावमध्ये अशोक खरातची किती संपत्ती?

Ashok Kharat Net worth :  महिलांचे शोषण करणाऱ्या आणि स्वतःला ज्योतिषी म्हणवून घेणाऱ्या अशोक खरात उर्फ कॅप्टन खरात याच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या आहेत. भविष्याच्या नावाखाली काळ आणि किळसवाण कृत्य करणाऱ्या अशोक खराताची संपत्तीचा आकडा समोर आला आहे. केवळ नाशिकच नव्हे, तर सिन्नर, शिर्डी आणि कोपरगाव या परिसरात खरातने मोठी मालमत्ता जमवत मोठं साम्राज्य उभं केलंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुठं कुठं खरातची संपत्ती? 

मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत अशोक खरात याने कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जमा केली आहे. नाशिकमध्ये त्याचा आलिशान बंगला आणि कार्यालय आहे. तर पाथर्डी परिसरात सुमारे 30 एकर जमीन असल्याचे तपासातून समोर आलंय. एवढंच नाही तर सिन्नर, ओझर विमानतळ परिसर तसंच शिर्डी येथेही त्याची मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या 15 वर्षात त्याने 200 कोटींची अफाट संपत्ती जमा केली आहे.

 

हेसुद्धा वाचा - महाराष्ट्राचा एपस्टिन?, महिलांना स्वत:ची लघवी पाजायचा अन् काचेच्या कॅबिनमध्ये सर्वांसमोर महिलांसोबत अशोक खरातचे अश्लील कृत्य, धक्कादायक VIDEO समोर

 

एका मराठी वृत्तपत्राने अशोक खरातच्या मालमत्तेबद्दलचे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. त्यानुसार, खरात याची पाथर्डीत सर्व्हे क्रमांक 132, 138, 203, 220, 33, 93, 97 मध्ये 30 एकर जमीन असल्याचे समोर आलं आहे.  या सर्व जमिनीची किंमत अंदाजे 150 जवळपास सांगण्यात येत आहे.  इतकंच काय तर कहांडळवाडी, मीरगाव इथे 45 एकर जमीन आहे, ज्याची किंमत 2 कोटींच्या घरात आहे.  

खरातने सर्व मालमत्ता आपल्या नावावर नाही तर पत्नी आणि कुटुंबाच्या नावावर जमा केली आहे. पाथर्डीच्या गौळणे शिवारात त्याने पत्नी कल्पना, मुलगी सृष्टी आणि तृप्तबालाच्या नावे 30 कोटींच्या जमीन खरेदी केली आहे. तसंच मीरगावमधील मंदिराच्या मागील एक 10 कोटींचं फार्महाऊस उभं केलं आहे. 

तसंच इशान्येश्वर मंदिर ट्रस्टची वार्षिक उलाढाल ऐकाल तर हैरान व्हाल. मिळालेल्या माहितीनुसार ही उलाढाल दोन कोटींच्या घरात आहे. ओझर विमानतळाजवळ त्याची पाच कोटींची जमीन तर ज्या कर्मयोगीनगरच्या बंगल्यातून अटक झाली तो आलिशान बंगला देखील 5 कोटींच्या आहा. कॅनडा कॉर्नरच्या ऑफिसची किंमत देखील 1 कोटींच्या घरात आहे. 

अशोक खरातचे शिर्डी कनेक्शन

अशोक खरात आणि त्याच्या पत्नीच्या नावे शिर्डीत चार एकर भुखंड आहेत. शिर्डीतील प्राईम लोकेशनला कोट्यावधींचा भूखंड विकत घेतल आहे. खरातने नाशिकसह सिन्नर, शिर्डी आणि कोपरगाव परिसरात मोठी संपत्ती जमवल्याची चर्चा आहे. शिर्डीतील भूखंडावर गहू पेरला होता. कॅप्टन अशोक खरातच्या नावे असलेल्या जमिनीची किंमत अंदाजे 50 कोटी हून अधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. मंगळवारी रात्री खरातला नाशिक क्राईम ब्रांचने ताब्यात घेतले होतं

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Ashok KharatAshok Kharat VideoनाशिकAshok Kharat Net worth

इतर बातम्या

रोहित शेट्टीच्या घराबाहेरच्या गोळीबार प्रकरणी मोठी अपडेट! म...

मनोरंजन