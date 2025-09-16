महाराष्ट्र सरकारच्या थिंक टँकमध्ये अंजली दमानियांच्या पतीला किती मिळणार पगार? ऐकून विश्वास नाही बसणार!

Anish Damania Salary: सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांचे पती अनिश दमानिया यांची महाराष्ट्र सरकारच्या 'मित्रा' (MITRA) या थिंक टँकमध्ये मानद सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली आहे. वित्त क्षेत्रातील त्यांचा अनुभव स्थानिक आणि जागतिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. ही नियुक्ती चर्चेचा विषय ठरली असून, राजकीय वर्तुळात त्यावरून वादविवाद सुरू झाले आहेत. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पार्टीचे नेते रोहीत पवार यांनी यावरुन अंजली दमानियांना टोला लगावलाय. दरम्यान अनिश दमानियांना या जबाबदारीसाठी किती पगार मिळणार? याबद्दल अनेकांच्या मनात उत्सुकता आहे. अंजली दमानियांनी स्वत:च याची माहिती दिली आहे.
महाराष्ट्र सरकारची think tank असलेल्या मित्रा (MITRA) च्या मानद सल्लागारपदी अनिश दमानिया यांची नेमणूक झाल्याबद्दल अभिनंदन..! एकीकडे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे काढून @anjali_damania ताई ‘सामाजिक’ क्षेत्रात योगदान देत आहेत आता अनिश जी यांचे ‘आर्थिक विकासाच्या’ क्षेत्रात सरकारला… pic.twitter.com/XXsS2DEYWB
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 15, 2025
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी अनिश दमानिया यांच्या नियुक्तीवर ट्विटद्वारे खोचक शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी लिहिले की, अंजली दमानिया भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढत सामाजिक क्षेत्रात योगदान देत असताना, अनिश दमानिया आता सरकारला आर्थिक विकासात मार्गदर्शन करतील. दमानिया कुटुंबाचे सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील एकीकरण महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे त्यांनी उपरोधिकपणे नमूद केले. रोहित पवारांच्या या ट्विटची खूप चर्चा झाली. यावर अंजली दमानियांनी स्पष्टीकरण दिले.
ह्या ट्वीट बद्दल, मला आत्ता काही पत्रकारांचे फोन आले. तो पर्यंत मी हे ट्वीट वाचलं नव्हत.
रोहित पवारांचे ट्वीट खोचक आहे असे पत्रकार म्हणत होते. पण मी ते ट्विट वाचल्यावर मला तितकस वाईट वाटलं नाही. हे तर अपेक्षित होतं.
अनिश, हा त्याच्या ऑफिस मधील तिसरा असा व्यक्ती आहे, जो FICCI… https://t.co/942LhWPtk4
— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) September 15, 2025
रोहित पवारांच्या ट्विटवर अंजली दमानिया यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की, पत्रकारांनी ट्विटला खोचक म्हटले, पण त्यांना ते फारसे वाईट वाटले नाही. अनिश यांची नियुक्ती त्यांच्या FICCI सभासदत्वामुळे झाली असून, ते या भूमिकेसाठी कोणतेही मानधन घेणार नाहीत. त्यांना राजकारणाशी काहीही देणे-घेणे नाही, असे त्या म्हणाल्या. ही बातमी त्याने Linkedin आणि facebook वर स्वतःच शेअर केली, ती मी देखील माझ्या फेसबुकवर शेअर केली. त्यात लपविण्यासारखे काहीच नाही, मला तर त्याचा खूप अभिमान आहे, असे अंजली दमानिया म्हणाल्या.
