मुंबई-पुण्यात घरांची विक्री कमी पण तरीही बिल्डरा लॉबी फायद्यात? इतका पैसा येतो कुठून? समजून घ्या!

देशभरात रियल इस्टेट मार्केटमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून एक वेगळाच ट्रेंड पाहायला मिळत आहे. घरांच्या विक्रीचा आकडा घटला असला तरीही बिल्डर मात्र मोठ्या फायद्यात दिसत आहे. काय आहे हा नवा ट्रेंड.
आघाडीच्या प्रॉपर्टी कन्सल्टंट अॅनारॉकच्या अहवालानुसार, या वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत (जुलै ते सप्टेंबर २०२५) देशातील सात प्रमुख शहरांमध्ये गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 9% कमी घरे विकली गेली. आश्चर्यकारकपणे, कमी विक्री असूनही, बांधकाम व्यावसायिकांच्या एकूण महसुलात 14% वाढ झाली. या गणनेवरून स्पष्ट होते की बाजाराचे लक्ष सरासरी व्यक्तीकडून फक्त श्रीमंत खरेदीदारांकडे वळले आहे.
ऍनरॉकच्या आकडेवारीनुसार, 2025 च्या तिसऱ्या तिमाहीत अंदाजे 97080 घरे विकली गेली. 2024 च्या याच तिमाहीत हा आकडा 1.07 लाखांपेक्षा जास्त होता.
एकूण विक्री मूल्याबद्दल बोलायचे झाले तर, ते गेल्या वर्षी ₹1.33 लाख कोटींवरून या वर्षी ₹1.52 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. या विरोधाभासाचे थेट कारण म्हणजे लक्झरी फ्लॅट्सची मोठी मागणी. अहवालानुसार, बांधकाम व्यावसायिक आता लहान, परवडणाऱ्या घरांऐवजी मोठे, अधिक महागडे लक्झरी फ्लॅट बांधण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. या तिमाहीत सुरू झालेल्या नवीन प्रकल्पांमध्ये ₹1.52 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या लक्झरी घरांचा वाटा 38% होता.
अहवालानुसार, ₹40 लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या परवडणाऱ्या घरांचा वाटा सर्वात कमी म्हणजे फक्त 16% इतका आहे. याचा अर्थ असा की बांधकाम व्यावसायिकांनी कमी फ्लॅट विकले आहेत, परंतु प्रति फ्लॅट जास्त किमतीमुळे एकूण महसूल वाढला आहे.
एकूण विकल्या गेलेल्या घरांपैकी मुंबई आणि पुणे यांचा वाटा 48% आहे. देशात विकल्या गेलेल्या एकूण घरांपैकी मुंबई आणि पुणे यांचा वाटा 48% आहे. वर्षानुवर्षे जवळपास सर्व प्रमुख शहरांमध्ये विक्रीत घट झाली आहे.
चेन्नई आणि कोलकाता ही अशी शहरे होती जिथे विक्रीत अनुक्रमे ३३% आणि ४% वाढ झाली. दरम्यान, देशभरातील सरासरी मालमत्तेच्या किमतींमध्येही 9% वाढ झाली. एनसीआरमध्ये 24% ची सर्वाधिक वाढ झाली.
अहवालात स्पष्टपणे दिसून आले आहे की रिअल इस्टेट बाजार एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे, एकूण घर विक्रीत घट झाली असूनही बिल्डर्सचे उत्पन्न वाढत आहे. हे दर्शविते की रिअल इस्टेट बाजार श्रीमंत खरेदीदारांवर अधिकाधिक केंद्रित झाला आहे, ज्यामुळे मध्यमवर्गासाठी घराची मालकी एक महत्त्वाचे आव्हान बनली आहे. चेन्नई आणि कोलकातामधील विक्रीतील वाढ आणि एनसीआरमधील किमतींमध्ये २४% वाढ हे शहरांमधील कामगिरीत बदल दर्शवते, जे बाजारपेठेत असमान पुनर्प्राप्ती दर्शवते.
कमी फ्लॅट विकले जात असतानाही बिल्डर्सचे उत्पन्न का वाढले?
कारण बिल्डर्स आता परवडणाऱ्या घरांऐवजी अधिक महागड्या लक्झरी घरे बांधत आहेत आणि विकत आहेत. एका महागड्या फ्लॅटची किंमत अनेक स्वस्त फ्लॅट्सच्या बरोबरीची आहे, ज्यामुळे एकूण उत्पन्न वाढते.
या अहवालात 'आलिशान' घरांचा अर्थ काय आहे?
ANAROCK अहवालानुसार, ₹१.५ कोटींपेक्षा जास्त किमतीची घरे लक्झरी म्हणून वर्गीकृत आहेत.
देशात सर्वाधिक घरे कुठे विकली जात आहेत?
आकारमानाच्या बाबतीत, मुंबई (एमएमआर) आणि पुण्यात सर्वाधिक घरे विकली जात आहेत, जी एकूण विक्रीच्या अंदाजे ४८% आहेत.