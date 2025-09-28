English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबई-पुण्यात घरांची विक्री कमी पण तरीही बिल्डरा लॉबी फायद्यात? इतका पैसा येतो कुठून? समजून घ्या!

Real Estate Trend : गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईसह पुणे आणि आजूबाजूच्या शहरांमध्ये बांधकामाची काम झपाट्याने वाढत आहे. असं असताना घर विकली जात नाहीत असा एक रिपोर्ट आहे. मात्र असं असलं तरीही बिल्डर लॉबी फायद्यात असल्याचं दिसत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 28, 2025, 08:41 AM IST
मुंबई-पुण्यात घरांची विक्री कमी पण तरीही बिल्डरा लॉबी फायद्यात? इतका पैसा येतो कुठून? समजून घ्या!
Real Estate New Trend

देशभरात रियल इस्टेट मार्केटमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून एक वेगळाच ट्रेंड पाहायला मिळत आहे. घरांच्या विक्रीचा आकडा घटला असला तरीही बिल्डर मात्र मोठ्या फायद्यात दिसत आहे. काय आहे हा नवा ट्रेंड. 

Add Zee News as a Preferred Source

आघाडीच्या प्रॉपर्टी कन्सल्टंट अ‍ॅनारॉकच्या अहवालानुसार, या वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत (जुलै ते सप्टेंबर २०२५) देशातील सात प्रमुख शहरांमध्ये गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 9% कमी घरे विकली गेली. आश्चर्यकारकपणे, कमी विक्री असूनही, बांधकाम व्यावसायिकांच्या एकूण महसुलात 14% वाढ झाली. या गणनेवरून स्पष्ट होते की बाजाराचे लक्ष सरासरी व्यक्तीकडून फक्त श्रीमंत खरेदीदारांकडे वळले आहे.

एवढ्या घरांची झाली विक्री

ऍनरॉकच्या आकडेवारीनुसार, 2025 च्या तिसऱ्या तिमाहीत अंदाजे 97080 घरे विकली गेली. 2024 च्या याच तिमाहीत हा आकडा 1.07 लाखांपेक्षा जास्त होता.

विक्री मूल्य एवढ्या कोटींवर वाढलं 

एकूण विक्री मूल्याबद्दल बोलायचे झाले तर, ते गेल्या वर्षी ₹1.33 लाख कोटींवरून या वर्षी ₹1.52 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. या विरोधाभासाचे थेट कारण म्हणजे लक्झरी फ्लॅट्सची मोठी मागणी. अहवालानुसार, बांधकाम व्यावसायिक आता लहान, परवडणाऱ्या घरांऐवजी मोठे, अधिक महागडे लक्झरी फ्लॅट बांधण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. या तिमाहीत सुरू झालेल्या नवीन प्रकल्पांमध्ये ₹1.52 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या लक्झरी घरांचा वाटा 38% होता.

विक्रीत मोठा बदल 

2024 च्या तिमाहीच्या तुलनेत 2025 च्या तिमाहीत घट पाहायला मिळाली. एकूण घरांच्या किंमतीत 9 टक्के घट झाली आहे. 2024 मध्ये 1,07,060 इतकी घरांची विक्री झाली होती तर 2025 मध्ये घट झाली असून 97080 इतकी घरांची विक्री झाली आहे. तसेच घरांच्या दरात 14 टक्क्याने वाढ झाली आहे. 2024 मध्ये 1,33,000 रुपयांमध्ये घर विकलं जात होतं. यामध्ये 14 टक्क्याने वाढ झाली असून घरांच्या किंमती वाढून 1,52,000 रुपये इतका दर झाला आहे. पण यामध्ये परवडणाऱ्या घरांचा वाटा सर्वात कमी असल्याच दिसून येत आहे. 

मुंबई-पुण्यात काय किंमत

अहवालानुसार, ₹40 लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या परवडणाऱ्या घरांचा वाटा सर्वात कमी म्हणजे फक्त 16%  इतका आहे.  याचा अर्थ असा की बांधकाम व्यावसायिकांनी कमी फ्लॅट विकले आहेत, परंतु प्रति फ्लॅट जास्त किमतीमुळे एकूण महसूल वाढला आहे.

एकूण विकल्या गेलेल्या घरांपैकी मुंबई आणि पुणे यांचा वाटा 48% आहे. देशात विकल्या गेलेल्या एकूण घरांपैकी मुंबई आणि पुणे यांचा वाटा 48% आहे. वर्षानुवर्षे जवळपास सर्व प्रमुख शहरांमध्ये विक्रीत घट झाली आहे.

चेन्नई, कोलकाता विक्रीत वाढ

चेन्नई आणि कोलकाता ही अशी शहरे होती जिथे विक्रीत अनुक्रमे ३३% आणि ४% वाढ झाली. दरम्यान, देशभरातील सरासरी मालमत्तेच्या किमतींमध्येही 9% वाढ झाली. एनसीआरमध्ये 24% ची सर्वाधिक वाढ झाली.

अहवालात स्पष्टपणे दिसून आले आहे की रिअल इस्टेट बाजार एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे, एकूण घर विक्रीत घट झाली असूनही बिल्डर्सचे उत्पन्न वाढत आहे. हे दर्शविते की रिअल इस्टेट बाजार श्रीमंत खरेदीदारांवर अधिकाधिक केंद्रित झाला आहे, ज्यामुळे मध्यमवर्गासाठी घराची मालकी एक महत्त्वाचे आव्हान बनली आहे. चेन्नई आणि कोलकातामधील विक्रीतील वाढ आणि एनसीआरमधील किमतींमध्ये २४% वाढ हे शहरांमधील कामगिरीत बदल दर्शवते, जे बाजारपेठेत असमान पुनर्प्राप्ती दर्शवते.

FAQ 

कमी फ्लॅट विकले जात असतानाही बिल्डर्सचे उत्पन्न का वाढले?
कारण बिल्डर्स आता परवडणाऱ्या घरांऐवजी अधिक महागड्या लक्झरी घरे बांधत आहेत आणि विकत आहेत. एका महागड्या फ्लॅटची किंमत अनेक स्वस्त फ्लॅट्सच्या बरोबरीची आहे, ज्यामुळे एकूण उत्पन्न वाढते.

या अहवालात 'आलिशान' घरांचा अर्थ काय आहे?
ANAROCK अहवालानुसार, ₹१.५ कोटींपेक्षा जास्त किमतीची घरे लक्झरी म्हणून वर्गीकृत आहेत.

देशात सर्वाधिक घरे कुठे विकली जात आहेत?
आकारमानाच्या बाबतीत, मुंबई (एमएमआर) आणि पुण्यात सर्वाधिक घरे विकली जात आहेत, जी एकूण विक्रीच्या अंदाजे ४८% आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
real estateReal Estate trendsReal Estate Market TrendsIndian Real EstateReal Estate Sales Volume

इतर बातम्या

ठाणे ते बोरिवली अंतर कमी करणाऱ्या दुहेरी बोगद्याबाबत सर्वात...

महाराष्ट्र बातम्या