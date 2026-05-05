SSC Result: महाराष्ट्र बोर्डचा दहावीचा निकाल सर्वात आधी कसा पाहायचा? ट्रीक येईल कामी; एकात तर इंटरनेटचीही गरज नाही!

SSC Result: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (MSBSHSE) आयोजित केलेल्या इयत्ता दहावीच्या (SSC) परीक्षेचा निकाल आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. बारावीच्या निकालानंतर अवघ्या काही दिवसांतच दहावीचा निकाल प्रसिद्ध करण्याची परंपरा बोर्डाने यंदाही कायम राखली आहे. शिक्षण वर्तुळातून मिळालेल्या ताज्या अपडेटनुसार, 2025 सालातील दहावीचा निकाल मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात म्हणजेच 15 मे पूर्वी अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. विद्यार्थी आणि पालकांची धाकधूक वाढली असली तरी, डिजिटल क्रांतीमुळे आता निकाल पाहणे अधिक सुलभ झाले आहे. या निकालाबाबतची सखोल माहिती आणि निकाल पाहण्याची टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे.
यंदा दहावीची परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 17 मार्च या कालावधीत पार पडली. उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण झाले असून सध्या गुणांच्या संकलनाचे काम सुरू आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा निकाल लवकर लावण्याचा बोर्डाचा मानस आहे. 15 मे पर्यंत ऑनलाइन पोर्टलवर लिंक सक्रिय होण्याची शक्यता असून, साधारणपणे दुपारी 1 वाजता विद्यार्थ्यांना त्यांचे गुण पाहता येतील.
निकाल जाहीर झाल्यावर वेबसाइटवर मोठ्या प्रमाणावर ट्रॅफिक येते, ज्यामुळे सर्व्हर डाऊन होण्याचे प्रकार घडतात. अशा वेळी विद्यार्थ्यांनी खालीलपैकी कोणत्याही अधिकृत वेबसाइटचा वापर करावा:
mahresult.nic.in (मुख्य वेबसाइट)
sscresult.mkcl.org
mahahsscboard.in
msbshse.co.in
विद्यार्थ्यांनी आपला निकाल पाहण्यासाठी खालील सोप्या स्टेप्स फॉलो कराव्यात:
सर्वात आधी वरीलपैकी कोणत्याही एका अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
होमपेजवर असलेल्या 'SSC Examination Result 2025' या लिंकवर क्लिक करा.
आता तुमच्यासमोर एक नवीन विंडो उघडेल, तिथे तुमचा 'Seat Number' (बैठक क्रमांक) अचूक टाका.
त्यानंतरच्या रकान्यात तुमच्या आईचे नाव (Mother's First Name) टाइप करा.
सर्व माहिती भरून झाल्यावर 'View Result' या बटणावर क्लिक करा.
तुमची डिजिटल गुणपत्रिका स्क्रीनवर दिसेल, तिची प्रिंटआउट किंवा पीडीएफ सेव्ह करून ठेवा.
यंदाही बोर्डाने 'डिजीलॉकर' (DigiLocker) द्वारे मूळ गुणपत्रिका डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची सोय केली आहे. अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी ही डिजिटल प्रत अत्यंत महत्त्वाची ठरते. यासाठी विद्यार्थ्यांनी डिजीलॉकरवर जाऊन आपला 'अपार आयडी' किंवा आधार क्रमांकाने लॉग इन करून 'SSC Result' सेक्शनमधून आपली मार्कशीट डाऊनलोड करावी.
इंटरनेट उपलब्ध नसल्यास किंवा वेबसाइट उघडत नसल्यास विद्यार्थी एसएमएसद्वारेही निकाल पाहू शकतात. यासाठी मोबाईलच्या मेसेज बॉक्समध्ये जाऊन MHSSC <स्पेस> Seat Number टाइप करा आणि तो 57766 या क्रमांकावर पाठवा. काही वेळातच तुमच्या विषयानुसार गुण तुम्हाला मेसेजवर मिळतील.
दहावीत यशस्वी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयात किमान ३५ टक्के गुण मिळवणे अनिवार्य आहे. यामध्ये लेखी परीक्षा आणि अंतर्गत मूल्यमापन अशा दोन्ही गुणांचा समावेश होतो. ज्या विद्यार्थ्यांना 75 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळतील त्यांना 'विशेष प्राविण्य' (Distinction) दिले जाते, तर 60 ते 74 टक्क्यांच्या दरम्यान गुण मिळवणारे विद्यार्थी 'प्रथम श्रेणी'त उत्तीर्ण मानले जातात.
दहावीचा निकाल हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यातील मोठा टर्निंग पॉईंट असतो. निकालानंतर अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेला (FYJC Admission) सुरुवात होईल. विद्यार्थ्यांनी केवळ गुणांच्या शर्यतीत न पडता आपल्या आवडीनुसार कला, वाणिज्य, विज्ञान किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम (Diploma/ITI) निवडावेत. ज्या विद्यार्थ्यांना अपेक्षित गुण मिळणार नाहीत, त्यांच्यासाठी बोर्डाकडून जुलै महिन्यात 'पुरवणी परीक्षा' (Supplementary Exam) देखील आयोजित केली जाणार आहे.
(Desclaimer: निकालाच्या अधिकृत तारखेची घोषणा होण्यापूर्वी सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास ठेवू नका. केवळ बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीलाच अंतिम समजावे.)