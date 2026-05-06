रत्नागिरीचा खरा हापूस कसा ओळखायचा? व्यापारी करतात घातक रसायनाचा वापर, आंबा बनतोय 'स्लो पॉयझन'

रसायनांच्या फवाऱ्याने रत्नागिरीचा हापूस पिकवला जातोय. झटपट नफ्यासाठी ग्राहकांच्या आरोग्यासोबत खेळ सुरु आहे.  रसायनाच्या वापरामुळे नैसर्गिक चव आणि सुगंध गायब होत आहे.  पोटाचे विकार आणि किडनीवर परिणाम होण्याचा धोका निर्माण होत आहे.

वनिता कांबळे | Updated: May 6, 2026, 11:07 PM IST
रत्नागिरी झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे :  कोकणचा राजा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रत्नागिरी हापूसचा हंगाम सध्या जोरात सुरू आहे. मात्र, बाजारपेठेत हापूसला मिळणारा चढ्या दर आणि वाढती मागणी पाहून काही व्यापारी झटपट नफा कमवण्यासाठी चुकीच्या मार्गाचा अवलंब करत असल्याचे समोर येत आहे.आंबा नैसर्गिकरित्या पिकवण्यासाठी वेळ लागत असल्याने, त्यावर 'इथ्रेल' या रसायनाचा सर्रास वापर केला जात आहे. यामुळे आंबा अवघ्या ४८ ते ७२ तासांत पिवळाधमक होत असला, तरी हा रसायनयुक्त आंबा ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी 'स्लो पॉयझन' ठरत असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

आंबा नैसर्गिकरित्या अढीमध्ये पिकण्यासाठी 10 ते 12 दिवसांचा कालावधी लागतो. मात्र, इथ्रेल (Ethephon) या रसायनाचे द्रावण तयार करून त्यात आंबा बुडवला जातो किंवा त्यावर स्प्रे केला जातो. या प्रक्रियेमुळे आंब्यातील इथिलिन गॅसची प्रक्रिया कृत्रिमरित्या वेगवान होते आणि ३ दिवसांत आंबा विक्रीसाठी तयार होतो.

तज्ज्ञ काय म्हणतात?

1. कृषी तज्ज्ञ: नैसर्गिक गुणवत्तेचा ऱ्हास..
"इथ्रेल हे एक वाढ नियामक आहे. याचा वापर केल्याने आंबा वरून पिवळा दिसतो, पण आतून तो कच्चा किंवा आंबट राहू शकतो. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे हापूसचा जो नैसर्गिक सुगंध आणि गोडवा असतो, तो रसायनांच्या वापरामुळे पूर्णपणे नष्ट होतो. ग्राहकांनी केवळ रंगाला भुलून आंबा खरेदी करू नये."

2. वैद्यकीय तज्ज्ञ: आरोग्यावर गंभीर परिणाम
"इथ्रेल स्प्रे केलेल्या आंब्यांचे सेवन केल्यास पोटाचे गंभीर विकार,उलट्या,जुलाब आणि अन्नातून विषबाधा (Food Poisoning) होऊ शकते.या रसायनांचा अंश पोटात गेल्याने यकृत (Liver) आणि किडनीच्या कार्यावर विपरीत परिणाम होतो. मुलांच्या आणि वृद्धांच्या बाबतीत हे अधिक घातक ठरू शकते."

असा ओळखा नैसर्गिक आंबा
 
आंब्याचा सुगंध

नैसर्गिक आंबा देठापाशी हुंगल्यास त्याचा विशिष्ट गोड सुगंध येतो. रासायनिक आंब्याला वास नसतो.
 
आंब्याचा रंग

नैसर्गिक आंबा हा सर्व बाजूने सारखा पिवळा नसतो, त्यावर थोडी हिरवट झाक असते. इथ्रेलचा आंबा पूर्णपणे गडद पिवळा दिसतो.

आंब्याची चव

रासायनिक आंबा खाताना जिभेला किंवा घशाला थोडी जळजळ जाणवू शकते.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष?

रत्नागिरीतील बाजारपेठेत अशा प्रकारे रसायनांचा वापर करून आंबा पिकवला जात असताना अन्न व औषध प्रशासन (FDA) याकडे लक्ष देणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. ग्राहकांनी फळे घेताना ती स्वच्छ धुवूनच वापरावीत,असे आवाहनही आरोग्य विभागाकडून करण्यात आले आहे.

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

