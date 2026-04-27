ऑटो-टॅक्सी चालकांनी मराठी कसं शिकावं? नवशिक्यांसाठी 4 सोपे मार्ग;लायसन्स वाचवण्यासाठी येतील कामी!

How To Learn Marathi: महाराष्ट्राच्या मातीत व्यवसाय करताना स्थानिक भाषेशी नातं जोडणं आता केवळ भावनिक विषय उरलेला नसून, तो कायदेशीर अनिवार्य भाग बनलाय. राज्य परिवहन विभाग म्हणजेच आरटीओने रिक्षा आणि टॅक्सी परवान्यासाठी 'मराठी' भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे परप्रांतीय चालकांसाठी आता मराठीचे अडथळे पार करणे आवश्यक ठरणार आहे.
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमावलीनुसार, सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या चालकांना स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. नवीन बॅज (Badge) मिळवण्यासाठी आता अर्जदाराला मराठी वाचता, लिहिता आणि बोलता येणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आरटीओ कार्यालयाकडून घेतली जाणारी तोंडी किंवा लेखी परीक्षा आता अधिक कडक होणार असून, त्यात किमान भाषिक कौशल्य तपासले जाईल.
मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांत कामानिमित्त येणाऱ्या नवीन चालकांसाठी मराठी ही परकी भाषा असू शकते. परंतु, प्रवाशांशी होणारे वाद टाळण्यासाठी आणि अचूक पत्त्यावर पोहोचण्यासाठी मराठीचे ज्ञान असणे 'स्मार्ट' चालकाचे लक्षण आहे. केवळ परवान्यासाठीच नाही, तर व्यवसायात वृद्धी करण्यासाठी स्थानिक भाषेशी जुळवून घेणे हाच एकमेव पर्याय आहे.
सुरुवात करताना चालकांनी महत्त्वाचे शब्द आत्मसात करणे आवश्यक आहे. उदा. दिशा दर्शवणारे शब्द (डावीकडे, उजवीकडे, सरळ), पैशांचे व्यवहार (सुट्टे पैसे, भाडे, पावती) आणि नम्रता दर्शवणारे शब्द. हे शब्द शिकण्यासाठी आरटीओ केंद्रांवर किंवा चालक संघटनांच्या मदतीने छोटे 'शब्दकोश' उपलब्ध करून दिले जात आहेत.
परवाना अर्जासोबत आता चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याचा पुरावा किंवा शपथपत्र द्यावे लागू शकते. काही केंद्रांवर चालकाची प्राथमिक मराठी चाचणी घेतली जाते, ज्यामध्ये त्याला साधी वाक्ये वाचायला सांगितली जातात. जर चालक मराठीत संवाद साधण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरला, तर त्याचा परवाना नाकारला जाऊ शकतो.
अनेकदा ज्येष्ठ नागरिक किंवा महिला प्रवाशांना हिंदी किंवा इंग्रजी नीट समजत नाही. अशा वेळी चालकाला मराठी येत असल्यास संवाद सुलभ होतो. आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा पोलीस चौकशी दरम्यान स्थानिक भाषा अवगत असणे चालकासाठी संरक्षणात्मक ठरते. यामुळे प्रवाशांचा चालकावरचा विश्वास वाढतो.
ऐकण्यावर भर: रेडिओवर मराठी गाणी किंवा बातम्या ऐकणे.
वाचन: रस्त्यावरील फलक, दुकानांची नावे मराठीत वाचण्याचा प्रयत्न करणे.
ॲप्सचा वापर: 'Google Translate' किंवा भाषा शिकवणाऱ्या ॲप्सचा आधार घेऊन रोजची 10 नवीन वाक्ये पाठ करणे.
संवाद: स्थानिक मराठी प्रवाशांशी छोटे छोटे संवाद मराठीतच सुरू केल्यास मराठी अवगत होऊ शकते.
हा नियम केवळ सक्ती म्हणून न पाहता 'व्यावसायिक शिस्त' म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. जे चालक या नियमाचे उल्लंघन करतील किंवा बनावट प्रमाणपत्रे सादर करतील, त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. नियमांचे पालन केले तरच भविष्यातील आरटीओ कटकटींपासून सुटका होणार आहे.