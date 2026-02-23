English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • XII नावाचा व्हॉट्सअप ग्रुपवर फुटला बारावीचा पेपर; कनेक्शन गेलं क्लासेस संचालकापर्यंत; पोलिसांकडून मोठी कारवाई!

Nagpur Paper Leaked: नागपुरमध्ये बारावीचे फिजिक्स आणि केमिस्ट्री च्या प्रश्नपत्रिका पेपर सुरू होण्याआधीच अर्धातास एका व्हाट्सअप ग्रुपवर आढळून आल्या होत्या..

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 23, 2026, 09:24 PM IST
पेपरफुटी प्रकरणी कारवाई

Nagpur Paper Leaked: नागपूरमधील पेपर फुटीसंदर्भात एक महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. बारावी पेपर फूटल्याप्रकरणी शिकवणी वर्गाच्या संचालकासह चौघांना पोलिसांनी बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. या पेपरफुटी प्रकरणी पोलीसांना अजून काही धागेदोरे मिळालेत. त्याअनुशंगाने पोलिसांना तयासही सुरू आहे. आता एसआयटीमार्फत या पेपरफुटीची चौकशी होणाराय.  नागपूर पेपटफुटी प्रकरणी चौघांना बेड्या ठोकण्यात आल्या. आरोपींमध्ये खासगी क्लास संचालकाचाही समावेश असून मोठं रॅकेट उघड होण्याचा पोलिसांना संशय आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय घडलं नेमकं?

नागपुरात बारावीचे 2 पेपर फुटल्याच्या घटनेनंतर फक्त नागपुरातच नाही तर संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली होती. बारावीचे फिजिक्स आणि केमिस्ट्री च्या प्रश्नपत्रिका पेपर सुरू होण्याआधीच अर्धातास एका व्हाट्सअप ग्रुपवर आढळून आल्या होत्या.. दरम्यान या पेपरफुटीप्रकरणी आता नागपूर पोलिसांनी मोठा कारवाई करत चौघांना बेड्या ठोकलेत. या चौघांमध्ये एका खासगी क्लास संचालकाचाही समावेश आहे. 

एसआयटी स्थापन करणार

नागपूर पेपरफुटी प्रकरणी चौघांना अटक करण्यात आलीय. खासगी क्लासेस संचालक निशिकांत मून आणि फरहान तसेच जुनेद आणि मुस्तफा हे पोलिसांच्या तावडीत सापडलेयत.  नागपूर पेपरफुटी प्रकरणी मोठं रॅकेट सक्रीय असण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. दरम्यान या पेपर फुटी प्रकरणाचा एसआयटी मार्फत तपास केला जाणार आहे. या प्रकरणात एसआयटी स्थापन करण्यात आल्याची माहिती  शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिलीय. 

झडतीत सापडला मोबाईल

नागपूरच्या सदर परिसरातील सेंट उर्सुला परीक्षा केंद्रावर गुरुवारी बारावीच्या केमिस्ट्रीच्या पेपर दरम्यान हे पेपर फुटीचं प्रकरण पर्यवेक्षकाच्या सतर्कतेमुळे उघडकीला आलं.सेंट उर्सुला परीक्षा केंद्रावर एक विद्यार्थिनी वारंवार प्रसाधनगृहात जात होती. त्यामुळे केंद्रावरील पर्यवेक्षकाना संशय आला. तिची शिक्षकेच्या माध्यमातून झडती घेण्यात आल्यावर एक स्मार्टफोन जप्त करण्यात आला.तो मोबाईल तपासला असता हा पेपरफुटीचा प्रका उघडकीला आलाय.

व्हॉट्सअप ग्रुप सदस्यांवर कारवाई

XII नावाचा व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करण्यात आला होता. पेपरच्या आधी अर्धा तास संबंधीत व्हॉट्सअप ग्रुपवर पेपर आले होते. बारावीचे फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचे पेपर व्हॉट्सअप ग्रुप लिक झाले. या व्हॉट्सअप ग्रुपचे एकूण 21 सदस्य आहेत.  त्यामुळे या व्हॉट्सअप ग्रुप असणाऱ्या सर्व सदस्यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. 

मुळाशी जाऊन दोषींवर कारवाई

पेपरफुटी प्रकरणी निशिकांत मून या ट्युशन क्लासेस संचालकसह अजून काही क्लासेसच्या संचालकांचा समावेश आहे का? याचा तपास आता पोलिसांनी सुरू केलाय.हे रॅकेट बरेच मोठे असल्याचा संशय ही पोलिसांना आहे. आता राज्यमंत्र्यांनी एसआयटी घोषणा केल्यामुळे या प्रकरणाची तपासाची व्याप्ती ही वाढणार आहे.त्यामुळे आता या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन दोषींवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

