/12 लाख 86 हजार विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! 12 वीच्या छापील निकालात घोळ; त्रुटी दुरुस्तीसाठी बोर्डाने...

HSC Results Maharashtra State Board Order: बारावीच्या असंख्य गुणपत्रकांवर विद्यार्थ्यांचे फोटो नसल्यामुळे शाळांकडून पुन्हा फोटोसाठी प्रक्रिया केली जाणार आहे. राज्य परीक्षा मंडळाने मुंबई मंडळाला याबाबत तातडीने सूचना जारी केल्या आहेत. बारावीच्या परीक्षेला एकूण 14 लाख 33 हजार 058 विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी 12 लाख 86 हजार 843 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे.
फेब्रुवारी-मार्च 2026 च्या उच्च माध्यमिक परीक्षेत काही विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रक व प्रमाणपत्रांवर छायाचित्रे मुद्रित न झाल्याचे समोर आले आहे. मुंबई विभागीय मंडळाने ही त्रुटी नोंदवली. या पार्श्वभूमीवर शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांचे स्पष्ट छायाचित्र जेपीजी स्वरूपात पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक फाइलला सीट नंबर नाव देणे बंधनकारक आहे. फोटो फाइलचा आकार 50 केबीपेक्षा कमी सॉफ्ट कॉपी ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
मंडळाने त्रुटी दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुंबई विभागीय परीक्षा मंडळाकडून याबाबत सूचना प्राप्त झाली होती. त्यानुसार शाळांकडून त्या त्या विद्यार्थ्यांच्या बाबत फोटो संदर्भात प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे राज्य परीक्षा मंडळाचे व्यवस्थापक एच. डी. राजपूत यांनी सूचना पत्र जारी केले.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने फेब्रुवारी-मार्च 2026 च्या बारावी परीक्षेसाठी ऐतिहासिक बदल केला. आता गुणपत्रक आणि प्रमाणपत्र एकत्रित एकाच कागदावर छापले जाते. यावर विद्यार्थ्याचा फोटो आणि QR कोड छापला जातो. यामुळे दस्तऐवजाची नक्कल करणे कठीण होते. तसेच यामुळे त्वरित पडताळणी शक्य झाली आहे. या नव्या अपडेटसाठी बोर्डाने आधीच हॉल तिकीटांवरील विद्यार्थ्यांचे फोटो घेतले होते. मात्र काही विद्यार्थ्यांचे हॉल तिकीटवरील फोटो अस्पष्ट किंवा चुकीचे होते. त्यामुळे शाळांनी मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीने नवीन फोटो चिकटवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
आता निकाल लागल्यानंतर निकालाच्या प्रतींवर अचूक फोटो छापण्यासाठी बोर्डाने फोटो करेक्शन पोर्टल उघडले होते. शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांचा फोटो आणि नाव पुन्हा अपलोड करणे अनिवार्य होते. मार्च-एप्रिल 2026 मध्ये हे अपडेट करुन घेण्याची शेवटची संधी होती. चुकीचा फोटो छापला तर शाळा/प्राचार्य वैयक्तिक जबाबदार राहतील, अशा सूचना बोर्डाने मुख्याध्यापकांना दिल्या होत्या. यामुळे शाळांमध्ये घाईगडबड झाली. अपलोड करण्याची प्रक्रिया, डेडलाइन यांचा गोंधळ झाला. काही विद्यार्थ्यांना तसेच पालकांना हे कळले नाही किंवा प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही.
25 मेपासून शाळा तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांतून दुपारी 3 वाजेपासून वाटप सुरू झाले. निकाल 2 मे रोजी ला लागला होता. जर तुमच्या निकालाच्या प्रतीवर फोटो चुकीचा किंवा अस्पष्ट आला असेल तर तातडीने शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी संपर्क साधावा अथवा बोर्डाच्या विभागीय कार्यालयात तक्रार करावी.