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12 लाख 86 हजार विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! 12 वीच्या छापील निकालात घोळ; त्रुटी दुरुस्तीसाठी बोर्डाने...

HSC Results Maharashtra State Board Order: बारावीच्या परीक्षेला एकूण 14 लाख 33 हजार 058 विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी 12 लाख 86 हजार 843 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 03, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:34 AM IST
12 लाख 86 हजार विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! 12 वीच्या छापील निकालात घोळ; त्रुटी दुरुस्तीसाठी बोर्डाने...

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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