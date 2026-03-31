HSC/SSC Result 2026: शिक्षण मंडळ निकालाचा फॉरमॅटच बदलणार! 3000000+ विद्यार्थ्यांवर परिणाम

HSC/SSC Result 2026 Update: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (राज्य मंडळ) सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी या संदर्भात सर्व विभागीय मंडळांना परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 31, 2026, 09:33 AM IST
30 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी दिलीये एएससी आणि एचएससीची परीक्षा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य AI)

HSC/SSC Result 2026 Update: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात आलेल्या दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना गुणपत्रक आणि प्रमाणपत्र स्वतंत्रपणे न देता आता एकत्रित प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, गुणपत्रकावरील विद्यार्थ्यांचे पूर्ण नाव सलग (विद्यार्थ्यांचे नाव, वडिलांचे नाव, आडनाव या स्वरूपात) नमूद केले जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने हॉल तिकीटवर फोटो स्पष्ट न आलेल्यांसाठी फोटो करेक्ट करण्याचा पर्यायही उपलब्ध करुन दिला आहे.

फोटो अपलोड करण्याचं आवाहन

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (राज्य मंडळ) सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी या संदर्भात सर्व विभागीय मंडळांना परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत. कार्यकारी मंडळाच्या 12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत हा ठराव करण्यात आला होता. हॉल तिकीटवरील छायाचित्र अस्पष्ट असल्यास त्यावर योग्य छायाचित्र चिकटवून संबंधित मुख्याध्यापक प्राचार्य यांनी स्वाक्षरी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, छायाचित्र दुरुस्त केलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती एकत्रित गुणपत्रक आणि प्रमाणपत्रावर अचूकपणे छापण्यासाठी पुन्हा अपलोड करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मंडळाच्या संकेतस्थळावर 'फोटो करेक्शन' दुवा कार्यान्वित करण्यात आला आहे. त्याद्वारे फोटो दुरुस्तीसाठी अर्ज करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शाळांनाही लावलं कामाला

'विद्यार्थ्यांच्या नावाच्या बदललेल्या क्रमाबाबत सर्व शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना माहिती द्यावी, त्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या नावात (विद्यार्थ्यांचे नाव, वडिलांचे नाव, आडनाव) त्रुटी उद्भवणार त्याबाबतची दुरुस्ती विभागीय मंडळामार्फत तातडीने करून घेण्याबाबत सर्व माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांचे असल्यास मुख्याध्यापक-प्राचार्य, विद्यार्थी, तसेच सर्व संबंधित घटकांना लिखित स्वरूपात कळविण्याबाबतची कार्यवाही करावी, त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा,' अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शाळेतील जनरल रजिस्टर, कागदपत्रांवर विद्यार्थ्यांचे नाव, स्टुडंट पोर्टलपासून सर्वच वडिलांचे नाव, आडनाव अशा स्वरूपात पूर्ण नाव लिहिले जाते. मात्र, राज्य मंडळाच्या प्रमाणपत्रावर आडनाव, विद्यार्थ्यांचे नाव, वडिलांचे नाव अशा स्वरूपात लिहिले जाते. त्यामुळे काही वेळा मंडळाच्या प्रमाणपत्रावर नाव तांत्रिक अडचणी उद्भवतात. त्यामुळे लिहिण्याची पद्धत बदलण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी केली होती.

यंदा किती जाणांनी दिली परीक्षा?

दहावीची परीक्षा या वर्षी 20 फेब्रुवारी ते 18 मार्चदरम्यान पार पडली.  यंदा दहावीच्या परीक्षेला 16 लाख 15 हजार 489 विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी 8 लाख 65 हजार 740 मुलं असून मुलींची संख्या 7 लाख 49 हजार 736 इतकी आहे. तर 13 तृतीयपंथी व्यक्तींनी ही परीक्षा दिली आहे. एकूण 5111 केंद्रांवर ही परीक्षा घेण्यात आली. तर बारावीला यंदा 15 लाख 32 हजार 487 विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी 8 लाख 20 हजार 229 मुलं असून मुलींची संख्या 7 लाख 12 240 इतकी आहे. 18 तृतीयपंथ्यांनी ही परीक्षा दिली आहे. ही परीक्षा 10 फेब्रुवारी ते 11 मार्चदरम्यान पार पडली.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

बाबा रे बाबा! 6 कोटी? MHADA च्या दादर, वरळीतील घरांच्या किम...

मुंबई बातम्या