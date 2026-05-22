HSRP Deadline : वाहनधारकांनो, वेळ संपत आलीये! 30 जूनपूर्वी 'हे' काम चुकले, तर रस्त्यावर गाडी काढणे पडेल महाग

HSRP Deadline : जुन्या वाहनधारकांसाठी महाराष्ट्र प्रशासनाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 30 जून ही HSRP नंबर प्लेटची डेडलाईन असणार आहे. त्यानंतर वाहनधारकांवर मोठी कारवाई केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने वाहनांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांसाठी १ जुलैपासून 'हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर' (HSRP) प्लेट्स बसवणे अनिवार्य असेल, अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. त्यामुळे 30 जूनपर्यंत HSRP नंबर प्लेट बदलणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने याबाबत यापूर्वीही मुदत वाढ दिली आहे. यापूर्वी अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2025 ही होती. राज्यभरातील HSRP बसवण्याच्या प्रगतीचा आढावा घेतल्यानंतर, वाहन मालकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी ही मुदत 30 जून 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, असे सरनाईक यांनी सांगितले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1कोटींहून अधिक वाहनांनी HSRP साठी अर्ज केला असून, त्यापैकी 93 लाख वाहनांवर ही नंबर प्लेट बसवण्यात आली आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, वाहनधारकांनी या संधीचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. 30 जून 2026 पर्यंत आपल्या वाहनांवर HSRP बसवणार नाहीत किंवा त्यासाठी ऑनलाइन वेळ (अपॉईंटमेंट) घेणार नाहीत, अशा वाहनांची 1 जुलै 2026 पासून रस्त्यावर कडक तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे 1 जुलैपर्यंत अपॉइमेंट तरी असणे आवश्यक आहे. नाहीतर वाहनधारकांवर दंडात्मक कारवाई होणार आहे.
वाहन चोरी, बनावट क्रमांक फलक (नंबर प्लेट्स) आणि गुन्हेगारी कारवायांमध्ये वाहनांचा होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी 'HSRP' ही एक अत्यंत महत्त्वाची यंत्रणा आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्यातही जुन्या वाहनांसाठी HSRP फलक बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे, सर्व वाहन मालकांनी मुदतवाढीचा लाभ घेत, वेळेत आपल्या वाहनांवर HSRP बसवून घेतले पाहिजे."
वाहन मालकांनी परिवहन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन, HSRP बसवून घेण्यासाठी आगाऊ वेळ (अपॉइंटमेंट) निश्चित करावी. ज्या वाहनांच्या मालकांनी विहित मुदतीमध्ये HSRP बसवून घेतलेले नाही किंवा त्यासाठी वेळ निश्चित केलेली नाही, अशा वाहनांची 1 जुलै 2026 पासून रस्त्यांवर विशेष तपासणी मोहीम राबवून तपासणी केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर 'मोटार वाहन कायद्या'न्वये कारवाई केली जाईल आणि त्यांच्याकडून 1000 रुपयांपर्यंतचे तडजोड शुल्क (Compounding Fees) आकारले जाईल."