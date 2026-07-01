/मुदत संपली, आजपासून कारवाई सुरु... टार्गेटवर महाराष्ट्रातले 1 कोटी लोक; प्रत्येकाला 1 हजार रुपयांचा दंड; कारण...

आजपासून राज्यातील वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) नसल्यास दंडात्मक कारवाई होणार आहे. शासनाने दिलेली 30 जून 2026 ही अंतिम मुदत काल संपल्याने आजपासून कारवाईचा बडगा उचलण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातील 1 कोटी वाहनांवर कारवाईची टांगती तलवार असेल. मोटार वाहन कायद्यानुसार नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शासनाने एचएसआरपी प्लेट बसवण्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ दिली. असे असताना 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या सुमारे 2 कोटी 10 लाख वाहनांपैकी केवळ 49 टक्के अर्थात 1 कोटी 8 लाख वाहनांवर ही नंबरप्लेट बसवण्यात आली. नागरिकांचा या मोहिमेला अत्यल्प प्रतिसाद असल्यामुळे शासनाने आता दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांची आरटीओमधील अनेक महत्त्वाची कामेही रोखण्यात येणार आहेत. यामध्ये वाहन हस्तांतरण, पत्ता बदल, कर्जबोजा चढविणे किंवा उतरविणे, वाहनाची पुनर्नोदणी, वाहनातील बदल तसेच परवाना नूतनीकरण यांसारख्या आरटीओमधील सेवा उपलब्ध होणार नाहीत. मात्र, वाहनाच्या फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी ही अट लागू राहणार नाही.
या नंबरप्लेटचे दर निश्चित केले असून त्यानुसार दुचाकीसाठी 450 रुपये, तीनचाकीसाठी 500 रुपये, तर हलकी मोटार वाहने आणि मध्यम व अवजड व्यावसायिक वाहनांसाठी 745 रुपये (जीएसटीवगळून, फिटमेंट शुल्कासह) आकारण्यात येत आहेत.
एचएसआरपी नंबर प्लेट लावलेल्यांबरोबरच 30 जूनपर्यंत एचएसआरपी बसविण्यासाठी अधिकृतपणे अपॉइंटमेंट घेतलेल्या वाहनधारकांना 1 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईतून तात्पुरता दिलासा देण्यात आला आहे. राज्यात एचएसआरपी बसविण्याच्या कामासाठी तीन झोन 3 निश्चित करण्यात आले असून, झोन 1 साठी रोझमेर्टा टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, झोन 2 साठी रिअल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि झोन 3 साठी एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन्स प्रा. लि. या कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मधील नियम 50 आणि मोटार ३ वाहन अधिनियमातील कलम १७७ अन्वये पोलिस आणि परिवहन विभाग हे संयुक्त किंवा स्वतंत्रपणे ही कारवाई करणार आहेत. आरटीओ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यामाध्यमातून 1 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. त्यामुळे आज एचएसआरपी नंबर प्लेटशिवाय गाडी बाहेर काढणार असाल तर एक हजार रुपये दंड भरण्याची मानसिक तयारी ठेवूनच ती बाहेर काढावी.