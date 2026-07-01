Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मुदत संपली, आजपासून कारवाई सुरु... टार्गेटवर महाराष्ट्रातले 1 कोटी लोक; प्रत्येकाला 1 हजार रुपयांचा दंड; कारण...

मुदत संपली, आजपासून कारवाई सुरु... टार्गेटवर महाराष्ट्रातले 1 कोटी लोक; प्रत्येकाला 1 हजार रुपयांचा दंड; कारण...

शासनाने अनेकदा यासंदर्भात मुदवाढ दिल्यानंतरही राज्यातील एक कोटींहून अधिक लोकांनी याकडे दुर्लक्ष केलं असल्याने आजपासून कारवाई केली जाणार आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 01, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:41 AM IST
मुदत संपली, आजपासून कारवाई सुरु... टार्गेटवर महाराष्ट्रातले 1 कोटी लोक; प्रत्येकाला 1 हजार रुपयांचा दंड; कारण...
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मुदत संपली, आजपासून कारवाई सुरु... टार्गेटवर महाराष्ट्रातले 1 कोटी लोक; प्रत्येकाला 1 हजार रुपयांचा दंड; कारण...
hsrp number plate1 min ago
2
gold rate9 min ago
3
mns36 min ago
4
FIFA World Cup 202649 min ago
5
Petrol Diesel Price Today52 min ago