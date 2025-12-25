BMC Election: मुंबई महापालिकेसाठी इच्छुकांची झुंबड, उमेदवारीसाठी मुंबईत मोठी स्पर्धा; दोन दिवसांतच...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) आगामी निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. उमेदवारी अर्ज विक्रीला सुरुवात झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत हजारो अर्जांची विक्री झाली आहे. यावरून मुंबईतील महापालिका निवडणुकीमधील स्पर्धा स्पष्टपणे दिसून येतो.

Updated: Dec 25, 2025, 12:22 PM IST
BMC Election 2025: आता महापालिका निवडणूका अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. दरम्यान अर्ज विक्रीच्या प्रक्रियेने जोर धरला आहे. आकडेवारी पाहता या निवडणूकीत इच्छुक उमेदवारांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. मंगळवार, 23 डिसेंबर पासून उमेदवारी अर्ज विक्री आणि अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्ज विक्रीच्या पहिल्याच दिवशी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली होती. पहिल्या दिवशीच 4 हजार 165 अर्जांची विक्री झाली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे बुधवारी 2 हजार 844 अर्जांची विक्री करण्यात आली. अशा प्रकारे दोन दिवसांतच अर्ज विक्रीचा आकडा 7 हजारांच्या पुढे गेला आहे.

23 निवडणूक कार्यालयांतून अर्ज विक्री
मुंबईत उमेदवारी अर्ज विक्री आणि स्वीकृतीसाठी एकूण 23 निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. प्रत्येक वॉर्डमध्ये स्वतंत्र कक्ष उभारण्यात आले असून, जाती व प्रवर्गनिहाय अर्ज स्वीकृतीची योग्य व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्ज घेण्यासाठी आणि माहिती मिळवण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांच्या रांगा लागत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसत आहे.

पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून अर्ज प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. उमेदवारांना २९ डिसेंबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत अर्ज सादर करण्यासाठी आणखी गर्दी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अर्ज सादरीकरण मात्र कमी

जरी अर्ज विक्री मोठ्या प्रमाणावर सुरू असली तरी अर्ज सादर करण्याचे प्रमाण अद्याप कमी आहे. अर्ज विक्री आणि स्वीकृती सुरू झालेल्या पहिल्या दिवशी एकाही उमेदवाराने अर्ज सादर केला नव्हता. दुसऱ्या दिवशी मात्र फक्त दोन अर्ज दाखल करण्यात आले. त्यामध्ये ‘एन’ विभाग (घाटकोपर) आणि ‘के’ विभाग (अंधेरी) येथून प्रत्येकी एका उमेदवाराने अर्ज सादर केला आहे.

नाताळनिमित्त अर्ज प्रक्रिया बंद

दरम्यान, 25 डिसेंबर रोजी नाताळ सणानिमित्त सार्वजनिक सुट्टी असल्यामुळे त्या दिवशी अर्ज विक्री आणि अर्ज स्वीकृतीची प्रक्रिया पूर्णपणे बंद राहणार आहे. त्यानंतर पुन्हा प्रक्रिया सुरू होणार असून, शेवटच्या दिवसांमध्ये अर्ज सादर करण्यासाठी मोठी गर्दी होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. मुंबई महापालिका निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसतसा राजकीय वातावरणात चुरस आणि उत्साह वाढताना दिसत आहे.

