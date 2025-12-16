English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कमळाच्या चिन्हावर लढण्यासाठी इच्छुकांची झुंबड;इतर पक्षांना उमेदवार मिळेना!

Bjp Aspirants: भाजपत जोरदार इनकमिंग सुरु आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 16, 2025, 08:36 PM IST
भाजप

Bjp Aspirants: विधानसभेतल्या घवघवीत यशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकींसाठी भाजपत जोरदार इनकमिंग सुरु आहे. सोलापुर मनपात 102 जागांसाठी भाजपाकडून 1200 इच्छुकांनी अर्ज घेतले आहेत. म्हणजेच प्रत्येक जागेमागे साधारण 12 जणांनी भाजपकडून फॉर्म घेतला आहे.

सोलापूर महापालिकेच्या 102 जागांसाठी निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाली आणि शहरात इच्छुकांची एकच लगबग  सुरु झालीय. यावेळी आरक्षण सोडतीत सोलापुर शहरातील सर्व मातब्बरांचे गड सुरक्षित राहिले आहेत. त्यामुळे जुन्याबरोबर अनेक नवीन इच्छुक निवडणुकीच्या रिंगणात यायला सज्ज झालेत. यावेळी सोलापूर महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपाला अच्छे दिन आल्याचं पहायला मिळतंय.  महापालिकेच्या 102 नगरसेवक पदांसाठी भाजपा कडून तब्बल 1200 इच्छुकांनी अर्ज घेतले आहेत. मुलाखतींसाठी  भाजपा कार्यालयाच्या बाहेर इच्छुकांची अक्षरशः झुंबड उडालीय

सोलापूर महापालिकेसाठी 26 प्रभाग  आहेत. प्रभाग  क्रमांक 1 ते 24 चार सदस्य आणि उर्वरित दोन प्रभागांत तीन सदस्य असणार आहेत. सध्या भाजपाच्या वतीने इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू करण्यात आल्या आहेत. सोलापूर महापालिकेच्या निवडणुकांची पूर्ण जबाबदारी शहरातील तीन आमदारांना दिलीय.  महायुती की स्वबळावर हा निर्णय स्थानिक पातळीवर होणार आहे, मात्र तरीही भाजपाने 75चा नारा देत स्वबळाची तयारी केलीय. सोलापूर शहरात  इच्छुकांचा भाजपकडे ओढा अधिक असल्याने उमेदवारी कोणाला द्यायची असा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे 102 जागा पूर्ण क्षमतेने लढण्यासाठी इतर पक्षांकडे सक्षम उमेदवारच नसल्याचं चित्र आहे. 

महायुतीची जागावाटपाचं काय?

मुंबईत महायुतीची जागावाटपाची चर्चा सुरु झालीये. शिवसेनेनं मुंबईत 125 जागांचा दावा केलेला असताना भाजपनं त्यांना अवघ्या 60 जागा सोडण्याचा प्रस्ताव ठेवलाय. वैचारिक मुद्यांवर भाजप शिवसेना एकत्र लढणार असले तरी व्यवहाराच्या पातळीवर म्हणजेच जागावाटपाच्या मुद्यावर दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत होताना दिसत नाहीये.. त्यातच आरपीआय आठवले गट हा तिसरा भिडूही जागावाटपावर अडलाय. त्यामुळं मुंबईत महायुतीच्या जागावाटपाचं कठीण होऊन बसलंय. तत्वांवर शिवसेना आणि भाजपची युती झाली असली तरी प्रत्यक्षात जागावाटपात दोन्ही पक्षांमध्ये प्रचंड चुरस होणार यांचे संकेत यापूर्वीच मिळाले होते. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीत एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेला मुंबईत 125च्या आसपास जागा हव्यात असे स्पष्ट संकेत दिले होते. मुंबईत शिवसेना मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असेल असंही सांगण्यास एकनाथ शिंदे विसरले नाहीत.भाजपनं साठ जागांचा प्रस्ताव दिला असला तरी त्यांनी आणखी पंधरा ते वीस जागा शिवसेनेला द्याव्या लागतील अशी मानसिक तयारी केली असावी.पण तरीही तो आकडा शिवसेनेच्या आकड्याच्या जवळपासही जात नाही. किमान शंभर जागा लढण्याची तयारी शिवसेनेनं केली असावी पण तेवढ्या जागाही मिळाल्या नाही तर शिवसेना काय करणार याकडं शिवसैनिकांचं लक्ष लागलंय.

