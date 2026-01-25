English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • बाजारात एकाच कंपनीचा धुमाकूळ, 5 दिवसांत केली ₹12000Cr ची कमाई!, गुंतवणूकदार मालामाल, RIL-TCS सह सर्वांना टाकलं मागे

बाजारात एकाच कंपनीचा धुमाकूळ, 5 दिवसांत केली ₹12000Cr ची कमाई!, गुंतवणूकदार मालामाल, RIL-TCS सह सर्वांना टाकलं मागे

शेअर बाजारात गेल्या आठवड्यात, सेन्सेक्सच्या टॉप 10 कंपन्यांपैकी 9 कंपन्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. तथापि, फक्त एकाच कंपनीने आपली ताकद दाखवून दिली आणि केवळ पाच दिवसांत गुंतवणूकदारांना 12 हजार कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवून दिले.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 25, 2026, 09:00 PM IST
बाजारात एकाच कंपनीचा धुमाकूळ, 5 दिवसांत केली ₹12000Cr ची कमाई!, गुंतवणूकदार मालामाल, RIL-TCS सह सर्वांना टाकलं मागे

गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना एकामागून एक धक्का बसले आहेत. सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये मोठी घसरण झाली. मुंबई शेअर बाजारातील 30 शेअर्सचा सेन्सेक्स 2032 अंकांनी किंवा 2.43 टक्क्यांनी घसरला, तर निफ्टीही चांगल्या स्थितीत नसल्याचं दिसून आलं. दरम्यान, बाजार भांडवलाच्या बाबतीत देशातील 10 सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी नऊ कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागला आणि 'एकाची ताकद' दिसून आली.

बाजारातील घसरण असूनही, हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड (HUL) ही एकमेव कंपनी होती ज्याने आपल्या गुंतवणूकदारांना मोठा नफा मिळवून दिला. तर देशातील सर्वात श्रीमंत कंपनी मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्सला (मुकेश अंबानी रिलायन्स) सर्वात जास्त नुकसान सहन करावे लागलं.

9 कंपन्यांपैकी आरआयएलला सर्वाधिक तोटा 

गेल्या आठवड्यात झालेल्या शेअर बाजारातील घसरणीदरम्यान, रिलायन्स, टीसीएस आणि एचडीएफसीसह सेन्सेक्समधील टॉप 10 कंपन्यांपैकी नऊ कंपन्यांचे एकत्रित बाजार भांडवल 2.51 लाख कोटींनी घसरलं. रिलायन्सने त्यांच्या गुंतवणूकदारांना सर्वात मोठा धक्का दिला, त्यांचे बाजार भांडवल 96,960.17 कोटी रुपयांनी घसरून सुमारे 18.75 लाख कोटी रुपयांवर आले.

कंपन्यांमधील गुंतवणूकदारांनाही मोठा फटका

गेल्या आठवड्यात गुंतवणूकदारांना तोटा सहन करावा लागलेल्या रिलायन्स व्यतिरिक्त आयसीआयसीआय बँक या इतर कंपन्यांमध्ये होती, ज्यांचे बाजार भांडवल 48,644.99 कोटी रुपयांनी घसरून सुमारे 9.60 लाख कोटी रुपयांवर आले. एचडीएफसी बँकेलाही 22,923.02 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आणि त्यांचे बाजार मूल्य 14.10 लाख कोटी रुपयांवर आले.

टेलिकॉम क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी भारती एअरटेल देखील 17,533.97 कोटी रुपयांच्या घसरणीसह टॉप-9 तोट्यात असलेल्या कंपन्यांमध्ये समाविष्ट झाली. तिचे बाजार भांडवल 11.32 लाख कोटी रुपयांवर घसरले. देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टाटा ग्रुपच्या टीसीएसचे बाजार मूल्य 16,588.93 कोटी रुपयांनी कमी झाले आणि ते 11.44 लाख कोटी रुपयांवर आले.

एसबीआय-इन्फोसिससह या चार कंपन्यांचाही तोटा

लार्सन अँड टुब्रोचे बाजार भांडवल 15,248.32 कोटी रुपयांनी घसरून 5.15 लाख कोटी रुपयांवर आणि बजाज फायनान्स मार्केट कॅप 14,093.93 कोटी रुपयांनी घसरून 5.77 लाख कोटी रुपयांवर आलं. याशिवाय, देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक एसबीआयची मार्केट कॅप (एमकॅप) पाच दिवसांत 11,907.5 कोटी रुपयांनी घसरून 9.50 लाख कोटी रुपयांवर आली, तर आयटी कंपनी इन्फोसिसची मार्केट कॅप 7,810.77 कोटी रुपयांनी घसरून 6.94 लाख कोटी रुपयांवर आली.

एकाच कंपनीतील गुंतवणूकदारांना नफा

सेन्सेक्सच्या टॉप-10 यादीत समाविष्ट असलेली हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड ही एकमेव कंपनी होती जी बाजारातील गोंधळातही गुंतवणूकदारांना नफा मिळवून देत असल्याचं दिसून आलं. एचयूएलचे मार्केट कॅप 5.67 लाख कोटींपर्यंत वाढले आणि या गणनेनुसार, गुंतवणूकदारांनी केवळ पाच व्यापारी दिवसांत शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनी 12,311.86 कोटी कमावले.

तोटा असूनही रिलायन्स क्रमांक १ वर कायम

बाजार भांडवलात लक्षणीय घट होऊनही, मुकेश अंबानी यांची कंपनी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बाजार मूल्यानुसार देशातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांच्या यादीत अव्वल स्थानावर राहिली. त्यानंतर एचडीएफसी बँक, टीसीएस, भारती एअरटेल, आयसीआयसीआय बँक, एसबीआय, इन्फोसिस, बजाज फायनान्स, एचयूएल आणि एलटी यांचा क्रमांक लागतो.

