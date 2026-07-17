/CSMT यार्डमध्ये धक्कादायक घटना, मानवी पायाचा तुकडा आढळल्याने उडाली खळबळ; काय घडलं नेमकं?

मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस म्हणजेच सीएसएमटी रेल्वे यार्डमध्ये अत्यंत धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. अमृतसर–CSMT एक्स्प्रेसची नियमित स्वच्छता सुरू असताना एका डब्याखाली मानवी पायाचा तुकडा आढळून आल्याने रेल्वे प्रशासन, कर्मचारी आणि प्रवाशांमध्ये एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच सरकारी रेल्वे पोलीस (GRP) घटनास्थळी दाखल झाले असून, मानवी अवयव जप्त करून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. हा अवयव नेमका कोणाचा आहे आणि तो रेल्वे डब्याखाली कसा पोहोचला, याचा शोध घेण्याचे मोठे आव्हान तपास यंत्रणेसमोर आहे.
स्वच्छतेदरम्यान उघडकीस आला धक्कादायक प्रकार
अमृतसर–CSMT एक्स्प्रेस मुंबईत आल्यानंतर नेहमीप्रमाणे रेल्वे यार्डमध्ये गाडीची स्वच्छता सुरू होती. यावेळी कर्मचारी एम-2 (M-2) डब्याखाली तपासणी करत होते. हे त्यांचं दैनंदिन काम होतं. नेहमीप्रमाणे त्यांना सापडलेला कचरा ते स्वच्छ करत होते. पण पुढे काहीतरी भयावह घडणारेय याचा त्यांना थांगपत्ता त्यांना नव्हता. स्वच्छता करत असताना एका कर्मचाऱ्याला काहीतरी वेगळ दिसलं. सुरुवातीला त्याला विश्वास पटला नाही पण जवळ जाऊन पाहिल्यावर कर्मचारी हादरुन गेला. कारण यार्डाखाली मानवी पायाचा गुडघ्याखालचा तुकडा आढळला होता. हा प्रकार लक्षात येताच रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तातडीने वरिष्ठ अधिकारी आणि सरकारी रेल्वे पोलिसांना माहिती दिली. काही क्षणांतच संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली.
घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर CSMT सरकारी रेल्वे पोलीस (GRP) घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी परिसराची पाहणी करून पंचनामा केला आणि आढळलेला मानवी अवयव ताब्यात घेतला. प्राथमिक तपासानंतर हा अवयव वैद्यकीय तपासणी आणि ओळख पटविण्याच्या प्रक्रियेसाठी सेंट जॉर्ज रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. न्यायवैद्यक अहवालानंतर या प्रकरणातील अनेक बाबी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
तपास यंत्रणेसमोर सध्या सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे हा मानवी पाय नेमका कोणाचा आहे. संबंधित व्यक्ती रेल्वे अपघाताची शिकार झाली होती का, प्रवासादरम्यान एखादी दुर्घटना घडली होती का किंवा इतर कोणत्या कारणामुळे हा अवयव रेल्वे डब्याखाली अडकला, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे पोलिस विविध शक्यतांचा तपास करत आहेत.
घटनेचा उलगडा करण्यासाठी GRP आणि रेल्वे प्रशासनाने CSMT यार्ड तसेच संबंधित रेल्वे मार्गावरील CCTV फुटेज, गाडीचा प्रवास, थांबे आणि प्रवाशांच्या नोंदींची तपासणी सुरू केली आहे. याशिवाय अलीकडील रेल्वे अपघात, बेपत्ता व्यक्तींच्या तक्रारी आणि इतर घटनांची माहितीही पडताळली जात आहे. तपासाचा केंद्रबिंदू म्हणजे हा अवयव रेल्वेच्या कोणत्या टप्प्यावर डब्याखाली आला.
सेंट जॉर्ज रुग्णालयातील तज्ज्ञांकडून अवयवाची तपासणी करण्यात येणार असून, त्यातून संबंधित व्यक्तीचे वय, लिंग, जखमेचे स्वरूप आणि इतर महत्त्वाचे तपशील समोर येण्याची अपेक्षा आहे. आवश्यक असल्यास डीएनए चाचणीचीही मदत घेतली जाऊ शकते. या अहवालावरून पुढील तपासाची दिशा निश्चित होणार आहे.
या घटनेनंतर सोशल मीडियावर विविध तर्क-वितर्क सुरू असले तरी, पोलिसांनी अद्याप कोणताही निष्कर्ष जाहीर केलेला नाही. तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. रेल्वे पोलिसांकडून सर्व संबंधित पुरावे तपासले जात असून, अधिकृत माहिती उपलब्ध झाल्यानंतरच घटनेचे नेमके कारण स्पष्ट होईल.