/लालबागचा राजा मंडळातील कथित गैरवर्तवणूक! मानवाधिकार आयोगाने पोलिसांना फटकारलं; सुनावले खडेबोल

लालबागचा राजा मंडळ प्रकरणी मानवाधिकार आयोगने पोलीस प्रशासनाला फटकारलं आहे. लालबागचा राजा मंडळातील स्वयंसेवकांकडून भाविक, विशेषतः महिला भाविकांसोबत कथित गैरवर्तनाचा मुद्दा सुनावणीत उपस्थित करण्यात आला. यावरुन पोलिस प्रशासन आणि इतर प्रतिवादींच्या भूमिकेवर आयोगाने खडेबोल सुनावले आहेत. या प्रकरणी 6 ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी होणार आहे.
लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाशी संबंधित मानवाधिकारांच्या कथित उल्लंघनाबाबतच्या सुनावणीदरम्यान, मानवाधिकार आयोगाने पोलीस प्रशासन आणि इतर प्रतिवादींची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली. प्रशासनाची जबाबदारी आणि भाविकांच्या मानवाधिकारांचे संरक्षण यांबाबत आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सुनावणीदरम्यान मंडळाच्या स्वयंसेवकांकडून भाविकांशी गैरवर्तन आणि उद्धट वागणूक केल्याचे आरोपही प्रामुख्याने मांडण्यात आले. विशेषतः महिला भाविकांशी केलेल्या कथित अयोग्य वर्तनाबाबत आयोगासमोर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. भाविकांशी आदराने वागणे आणि त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर आयोगाने भर दिला.
सुनावणीदरम्यान पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत आयोगाने कठोर पवित्रा घेतला. पोलीस प्रशासनाच्या वतीने भोईवाडा विभागाचे एसीपी (ACP) पलांगे उपस्थित होते, तर लालबागचा राजा मंडळाचे प्रतिनिधित्व एका वकिलाने केले. या प्रकरणात तक्रारदाराच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील आशिष राय, पंकजकुमार मिश्रा आणि प्राची पांडे यांनी बाजू मांडली.
सुनावणीदरम्यान महानगरपालिकेचा कोणताही प्रतिनिधी उपस्थित राहिला नाही. तसेच, महाराष्ट्र सरकारचे मुख्य सचिव किंवा गृह विभागाचे अतिरिक्त सचिव यांचाही कोणताही प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. या अधिकाऱ्यांच्या आणि संबंधित विभागांच्या अनुपस्थितीबाबतचे प्रश्न पुढील टप्प्यातील सुनावणीदरम्यान उपस्थित होऊ शकतात. प्रशासन आणि संबंधित घटकांची जबाबदारी हा मुद्दा आयोगासमोर एक महत्त्वाचा पैलू म्हणून कायम आहे.
मानवाधिकार आयोगाने आता हे प्रकरण 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले आहे. त्यामुळे, पुढील सुनावणीत आरोप, प्रशासनाची भूमिका आणि भाविकांशी केली जाणारी वागणूक यांबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा होण्याची शक्यता आहे. लालबागचा राजा हा मुंबईतील सर्वात प्रमुख गणेशोत्सव सोहळ्यांपैकी एक आहे, जिथे दर्शनासाठी भाविकांची प्रचंड गर्दी होते. या पार्श्वभूमीवर, भाविकांची सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि अधिकार यांबाबत आयोगाने केलेली निरीक्षणे महत्त्वपूर्ण मानली जात आहेत.