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परप्रांतीय कोकणातील जमीनीचे नवे मालक! कायद्याचं उल्लंघन करुन शेतकरी नसतानाही शेकडो एकर शेतजमीन घेतली विकत

कोकणातील भूमिपुत्रांसाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. कायद्याचं उल्लंघन करुन शेतकरी नसतानाही कोकणात  शेतजमीन  विकत घेतल्या आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 28, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 03:20 PM IST
परप्रांतीय कोकणातील जमीनीचे नवे मालक! कायद्याचं उल्लंघन करुन शेतकरी नसतानाही शेकडो एकर शेतजमीन घेतली विकत
Image Credit: Hundreds of acres of agricultural land were purchased in violation of the law in kokan sindhudurg

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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