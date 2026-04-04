शक्यतांचं वादळ! 'पार्थ पवारांच्या निवडीत अडचण...', सुनेत्रा पवार आयोगाला दिलेलं पत्र मागे घेणार की नाही?

NCP Sunetra Pawar Letter : सुनेत्रा पवार यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला परस्पर पाठवलेल्या एका पत्राने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा बॉम्ब फुटला होता. त्यानंतर सुनेत्रा पवार आता हे पत्र मागे घेणार आहे की नाही याबद्दल विश्वसनीय सूत्रांनी माहिती दिलीय. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 4, 2026, 01:00 PM IST
NCP Sunetra Pawar Letter : अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काही आलबेल नाही, असं चित्र समोर येत आहेत. अशातच पक्षाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला परस्पर एक पत्र पाठवून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप केला. या पत्रामुळे पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांच्या पदांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. पण आता सुनेत्रा पवार हे पत्र मागे घेणार आहे, अशी बातम्या येत आहेत. पण विश्वसनीय सूत्रांनी झी24 तासला दिलेल्या माहितीनुसार उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आयोगाला पाठवलेलं पत्र मागे घेणार नाही आहेत. 

अजित पवार यांच्या निधनानंतर, 10 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला झालेला सर्व पत्रव्यवहार ग्राह्य धरू नये, असे पत्राद्वारे सुनेत्रा पवार यांनी आयोगाला कळवलं होतं. मात्र हे पत्र तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीचं ठरण्याची शक्यता आहे. सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक आयोगाला केलेल्या या पत्रव्यवहारामुळे पक्षातील अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी ग्राह्य धरल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे हे पत्र मागे घेण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र आयोगाला दिलेलं पत्र मागे घेतलं जाणार नाही अशी माहिती विश्वसनीय नेत्यानं दिलीय. त्यामुळे आता राष्ट्रवादीतच दोन गट असल्याचं समोर आलंय. 

 

हेसुद्धा वाचा - महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड! सुनेत्रा पवारांचा उद्धव ठाकरेंना फोन, जाणून घ्या Inside story
 

दरम्यान पटेल-तटकरे यांनी आयोगाला पाठवलेल्या पत्रानुसारच सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीची प्रक्रिया, पार्थ पवार यांना राज्यसभेची उमेदवारी तसंच त्यांच्या एबी फॉर्मवरील सह्या करण्यात आल्या. हे पत्र जर ग्राह्य धरले नाही तर या सर्व प्रक्रियांवरच प्रश्न उपस्थित होऊ शकते, ही बाब काही नेत्यांनी सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्या लक्षात आणून देण्यात आली असं सांगण्यात आलं. म्हणून या अडचणी लक्षात आल्यानंतर सुनेत्रा पवारांचे पत्र मागे घेतील, अशी चर्चा रंगली होती. पण विश्वसनीय नेत्यानं दिलेल्या माहितीनुसार सुनेत्रा पवार पत्र मागे घेणार नाही आहेत. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

इतर बातम्या

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड! सुनेत्रा पवारांचा उद...

