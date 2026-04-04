शक्यतांचं वादळ! 'पार्थ पवारांच्या निवडीत अडचण...', सुनेत्रा पवार आयोगाला दिलेलं पत्र मागे घेणार की नाही?

NCP Sunetra Pawar Letter : अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काही आलबेल नाही, असं चित्र समोर येत आहेत. अशातच पक्षाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला परस्पर एक पत्र पाठवून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप केला. या पत्रामुळे पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांच्या पदांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. पण आता सुनेत्रा पवार हे पत्र मागे घेणार आहे, अशी बातम्या येत आहेत. पण विश्वसनीय सूत्रांनी झी24 तासला दिलेल्या माहितीनुसार उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आयोगाला पाठवलेलं पत्र मागे घेणार नाही आहेत.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर, 10 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला झालेला सर्व पत्रव्यवहार ग्राह्य धरू नये, असे पत्राद्वारे सुनेत्रा पवार यांनी आयोगाला कळवलं होतं. मात्र हे पत्र तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीचं ठरण्याची शक्यता आहे. सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक आयोगाला केलेल्या या पत्रव्यवहारामुळे पक्षातील अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी ग्राह्य धरल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे हे पत्र मागे घेण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र आयोगाला दिलेलं पत्र मागे घेतलं जाणार नाही अशी माहिती विश्वसनीय नेत्यानं दिलीय. त्यामुळे आता राष्ट्रवादीतच दोन गट असल्याचं समोर आलंय.
दरम्यान पटेल-तटकरे यांनी आयोगाला पाठवलेल्या पत्रानुसारच सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीची प्रक्रिया, पार्थ पवार यांना राज्यसभेची उमेदवारी तसंच त्यांच्या एबी फॉर्मवरील सह्या करण्यात आल्या. हे पत्र जर ग्राह्य धरले नाही तर या सर्व प्रक्रियांवरच प्रश्न उपस्थित होऊ शकते, ही बाब काही नेत्यांनी सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्या लक्षात आणून देण्यात आली असं सांगण्यात आलं. म्हणून या अडचणी लक्षात आल्यानंतर सुनेत्रा पवारांचे पत्र मागे घेतील, अशी चर्चा रंगली होती. पण विश्वसनीय नेत्यानं दिलेल्या माहितीनुसार सुनेत्रा पवार पत्र मागे घेणार नाही आहेत.