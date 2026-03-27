Crime News : पती-पत्नीचा वाद चव्हाट्यावर, 28 वर्षीय पत्नीवर पतीने चढवली कार

Crime News : भररस्त्यात पत्नीला गाडी बाहेर काढलं, लाथाबुक्यांनी तुडवलं... नंतर अंगावर घातली गाडी

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 27, 2026, 09:21 PM IST
Shocking Husband Killed Wife : बारामतीतील दाम्पत्याचा वाद चव्हाट्यावर आला असून या वादातून पतीने 28 वर्षीय पत्नीची निर्घुण हत्या केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. कर्नाटकमधील कलबुर्गी जिल्ह्यात पत्नीची अमानुष हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ही घटना भररस्त्यात घडली आहे. अक्षय आणि शैला अशी नावे असलेले हे दाम्पत्य देवदर्शनासाठी गाणगापूरला गेले असताना त्यांच्यात वाद झाला. गाडी चालवत असताना यांच्यात वाद झाला आणि संतापलेल्या पतीने पत्नीला गाडीबाहेर काढलं. 

व्हिडीओत तो नवरा पत्नीला लाथाबुक्क्यांनी मारत आहे. या व्हिडीओत अक्षयने पत्नीला जबर मारहाण केल्याचे दिसत आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. 

पत्नीचा जागीच मृत्यू 

धक्कादायक बाब म्हणजे अक्षयने शैलाचा गळा धारधार शस्त्राने चिरला. इतकंच नव्हे तर न थांबता त्याने रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या पत्नीवरुन कार चालवत तिला चिरडलं यामुळे तिचा जागीच मृत्यू झाला. पोलिसांनी आरोपी अक्षयला अटक केली असून ही हत्या पूर्वनियोजीत असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. देवदर्शनाच्या बहाण्याने पत्नीला कर्नाटकात आणून हा कट रचल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

संशयाच्या भरात पतीने पत्नीला कारमधून बाहेर ओढून बेदम मारहाण केली. ही घटना स्थानिकांनी मोबाईलमध्ये कैद केली. मदतीसाठी आलेल्या नागरिकांनी काही वेळ परिस्थिती शांत केली होती.मात्र, आरोपीने पुन्हा हल्ला करत रस्त्याच्या कडेला पडलेल्या पत्नीवर कार चढवली. या अमानुष कृत्यात 28 वर्षीय महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. पतीला पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय असल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.पोलिसांनी आरोपी पतीला ताब्यात घेत खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे.प्राथमिक तपासात ही घटना पूर्वनियोजित असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

