Crime News : पती-पत्नीचा वाद चव्हाट्यावर, 28 वर्षीय पत्नीवर पतीने चढवली कार

Shocking Husband Killed Wife : बारामतीतील दाम्पत्याचा वाद चव्हाट्यावर आला असून या वादातून पतीने 28 वर्षीय पत्नीची निर्घुण हत्या केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. कर्नाटकमधील कलबुर्गी जिल्ह्यात पत्नीची अमानुष हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ही घटना भररस्त्यात घडली आहे. अक्षय आणि शैला अशी नावे असलेले हे दाम्पत्य देवदर्शनासाठी गाणगापूरला गेले असताना त्यांच्यात वाद झाला. गाडी चालवत असताना यांच्यात वाद झाला आणि संतापलेल्या पतीने पत्नीला गाडीबाहेर काढलं.
व्हिडीओत तो नवरा पत्नीला लाथाबुक्क्यांनी मारत आहे. या व्हिडीओत अक्षयने पत्नीला जबर मारहाण केल्याचे दिसत आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
कलबुर्गी में मानवता का सरेआम कत्ल!
एक दरिंदा अक्षय जाधव अपनी पत्नी को सड़क पर हंसिए से काट रहा था, फिर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और 'आधुनिक' समाज क्या कर रहा था? वीडियो बना रहा था!
कैमरा उठाने वाले हाथों में अगर पत्थर होता, तो शायद शैला जिंदा होती। हम एक ऐसे नपुंसक समाज…
— Vikas Poonia (@mrvickypoonia) March 26, 2026
धक्कादायक बाब म्हणजे अक्षयने शैलाचा गळा धारधार शस्त्राने चिरला. इतकंच नव्हे तर न थांबता त्याने रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या पत्नीवरुन कार चालवत तिला चिरडलं यामुळे तिचा जागीच मृत्यू झाला. पोलिसांनी आरोपी अक्षयला अटक केली असून ही हत्या पूर्वनियोजीत असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. देवदर्शनाच्या बहाण्याने पत्नीला कर्नाटकात आणून हा कट रचल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
संशयाच्या भरात पतीने पत्नीला कारमधून बाहेर ओढून बेदम मारहाण केली. ही घटना स्थानिकांनी मोबाईलमध्ये कैद केली. मदतीसाठी आलेल्या नागरिकांनी काही वेळ परिस्थिती शांत केली होती.मात्र, आरोपीने पुन्हा हल्ला करत रस्त्याच्या कडेला पडलेल्या पत्नीवर कार चढवली. या अमानुष कृत्यात 28 वर्षीय महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. पतीला पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय असल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.पोलिसांनी आरोपी पतीला ताब्यात घेत खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे.प्राथमिक तपासात ही घटना पूर्वनियोजित असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.