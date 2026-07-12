/नगरसेविका पत्नींच्या नावे पतीच कारभारी, छत्रपती संभाजीनगरपालिकेत नव्या वादाला सुरुवात!

छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत 115 नगरसेवकांपैकी 50हून जास्त नगरसेवक या महिला आहेत. आता याच महिलांच्या नातेवाईकांचा महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना त्रास होतोय. कुणाचा पती, कुणाचा मुलगा, कुणाचा भाऊ येऊन महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दमदाटी करत असल्याचं पुढं आलंय. त्यामुळं आता अशा लोकांना महापालिका अधिकाऱ्यांनी उत्तर देऊ नये, असे परिपत्रक महापालिका आयुक्तांनी काढलंय. यामुळं आता एका नव्या वादाला सुरुवात झालीय.
स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आता महिलांना 50 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळं सर्वच महापालिकेत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला नगरसेविका आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुद्धा हा आकडा 50च्या वर आहे. महिला निवडून आल्या याचा आनंद आहे. मात्र या महिला नगरसेवकांच्या नातेवाईकांमुळे महापालिका अधिकारी, कर्मचारी त्रासले आहेत. महापालिका मुख्यालयात कुठल्याही कामासाठी नगरसेविका येण्याऐवजी त्यांचे पती, त्यांचा भाऊ, त्यांचा मुलगा असे लोक येतात.
हे नातेवाईक अधिकाऱ्यांना दमदाटी करतात. इतकंच नाही तर फिल्डवर सुद्धा या लोकांचा हस्तक्षेप असतो अशी तक्रारच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आयुक्तांकडे केलीय. त्यामुळंच आता अशा लोकांना सहकार्य करू नका, त्यांना उत्तर देणे बंधनकारक नाही. फक्त नगरसेवकांनीच महापालिका मुख्यालयासह इतर ठिकाणी जाब विचारावा आणि कामाबाबत सूचना कराव्या असे परिपत्रकच मनपा आयुक्तांनी काढलंय. इतर लोकांची ढवळाढवळ खपवून घेणार नाही असा इशारा मनपा आयुक्तांनी दिलाय. आयुक्तांचा हा निर्णय चांगला असल्याचं महिला नगरसेविकांचं म्हणणं आहे. मात्र अनेक महिला या नव्यानं निवडून आल्या आहेत, त्यांना मार्गदर्शनाची गरज असते. त्यामुळं प्रशासनानं कारवाई करण्याऐवजी सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असं महिला नगरसेवकांचं म्हणणं आहे.
प्रशासकीय कामात ढवळाढवळ होत असल्याचं महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही वाटतंय. त्यामुळं आता इतर नगरसेवकांना आणि नगरसेविकांना याबाबत सूचना करणार असल्याचं उपमहापौर राजेंद्र जंजाळांनी सांगितलं.
महिला सक्षमीकरणासाठी महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जास्त वाव देण्यात येतोय. मात्र त्यांच्याऐवजी त्यांचे पती, भाऊ व इतर नातेवाईक काम करत असतील तर यातून महिला सक्षमीकरण होणार तरी कसं? असा प्रश्न पडतोय. त्यामुळं किमान ज्यांना निवडून दिलं, त्यांनी कामं करावीत, असंच मत सर्वसामान्य व्यक्त करताय.