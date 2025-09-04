English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ओबीसी महासंघाची आंदोलनाची तलवार म्यान

गेल्या सहा दिवसांपासून ओबीसी महासंघाचं नागपुरात आंदोलन सुरु होतं. मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणानंतर हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासंदर्भात जीआर काढण्यात आला.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 4, 2025, 09:09 PM IST
अमर काणे झी 24 तास नागपूर : मागील 6 दिवसांपासून सुरू असलेल्या ओबीसी महासंघाचं साखळी उपोषणवार तोडगा काढण्यात सरकारला यश आला आहे. मंत्री अतुल सावेंनी आंदोलनस्थळी जाऊन आंदोलकांशी चर्चा केल्यानंतर यावर तोडगा निघला आहे. दरम्यान यावेळी हैदराबाद गॅझेट जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नसल्याची ग्वाही मंत्री सावे यांनी दिली आहे.

गेल्या सहा दिवसांपासून ओबीसी महासंघाचं नागपुरात आंदोलन सुरु होतं. मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणानंतर हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासंदर्भात जीआर काढण्यात आला. या जीआरनंतर मराठा समाजाला ओबीसीत समावेश करण्याचा डाव असल्याचा आरोप करत ओबीसी महासंघानं नागपुरात आंदोलन सुरु केलं. त्याचसोबत राज्यात ठिकठिकाणी आरक्षणाच्या नव्या जीआरची होळी करण्यात आली. मराठा आंदोलन शमल्यानंतर ओबीसी महासंघाचं आंदोलन उचल खाण्याची लक्षणं दिसत होती. पण सरकारकडून ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी नागपुरात आंदोलकांची भेट घेतली. त्यांची समजूत घातली. मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटियरच्या माध्यमातून जे आरक्षण मिळणार आहे ते अन्यायकारक नसल्याची भूमिका ओबीसी महासंघाला पटवून दिली. ओबीसींच्या 14 पैकी बारा मागण्या मान्य झाल्याचा दावाही ओबीसी महासंघानं केला आहे.

ओबीसी आरक्षणावर कोणत्याही जीआरमुळं गदा येणार नाही अशी ग्वाही ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावेंनी आंदोलकांना दिली. शिवाय ओबीसी कल्याणासाठी ज्या अनेक योजना आहेत त्या योजनांना भरघोस निधीचं आश्वासन दिलं.

मराठ्यांच्या पदरात काही टाकताना ओबीसी नाराज होण्याची भीती होती. पण सरकारनं मराठ्यांना आरक्षण देत असताना ओबीसींचीही समजूत काढली. शिवाय त्यांची नाराजीही दूर केलीये. सरकारनं मराठा आणि ओबीसी समाजाला खुश ठेवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलाय असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.

