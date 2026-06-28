'योनीपटल फाटले नसल्याचा अर्थ बलात्कार झाला नाही असा होत नाही', हायकोर्टाने नोंदवले महत्वाचे निरीक्षण!

इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित एका प्रकरणाक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. 'बलात्कार' ही वैद्यकीय संज्ञा नसून कायदेशीर संज्ञा आहे. त्यामुळे पीडितेचे हायमेन म्हणजेच योनीपटल जुने फाटलेले असणे किंवा फाटलेले नसणे, यावरून बलात्कार झाला किंवा झाला नाही, असा निष्कर्ष काढता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. पीडितेची साक्ष विश्वासार्ह आणि सुसंगत असल्यास केवळ वैद्यकीय निरीक्षणाच्या आधारे आरोपीला संशयाचा फायदा देता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
बलात्कार ठरवताना केवळ वैद्यकीय अहवालावर अवलंबून राहता येत नाही. हा गुन्हा भारतीय कायद्यातील व्याख्येनुसार ठरवला जातो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे वैद्यकीय तपासणीतील प्रत्येक निष्कर्ष हा अंतिम पुरावा मानला जाऊ शकत नाही. न्यायालयीन निर्णयात पीडितेची साक्ष, परिस्थितीजन्य पुरावे आणि इतर उपलब्ध पुरावे यांनाही तितकेच महत्त्व दिले जाते.
उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, हायमेन विविध कारणांमुळे फाटू शकते. त्याचप्रमाणे काही प्रकरणांमध्ये लैंगिक अत्याचारानंतरही हायमेन अखंड राहू शकते. त्यामुळे हायमेनची स्थिती पाहूनच बलात्कार झाला किंवा झाला नाही, असा निष्कर्ष काढणे वैज्ञानिक किंवा कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. म्हणूनच अशा वैद्यकीय निरीक्षणाच्या आधारे आरोपीला संशयाचा लाभ देता येत नाही.
जर पीडितेची साक्ष सुसंगत, विश्वासार्ह आणि इतर पुराव्यांशी सुसंगत असेल, तर केवळ हायमेनच्या स्थितीच्या आधारे तिच्या जबाबावर शंका घेता येणार नाही, असे या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले. लैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यांमध्ये पीडितेच्या साक्षीचे स्वतंत्र महत्त्व असते आणि ती विश्वासार्ह असल्यास त्याला मोठे कायदेशीर मूल्य असते,असे न्यायालयाने यावर भर दिला.
हे निरीक्षण नोंदवताना इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 1982 मधील बलात्कार प्रकरणात 1983 साली झालेली दोषसिद्धी आणि शिक्षा कायम ठेवली. आरोपीने वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे संशयाचा लाभ मिळावा, असा युक्तिवाद केला होता. मात्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावत पीडितेची विश्वासार्ह साक्ष आणि उपलब्ध पुरावे पुरेसे असल्याचे नमूद केले.
या निर्णयातून न्यायालयाने तपास यंत्रणा, वैद्यकीय अधिकारी आणि न्यायालयांसाठी महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये केवळ वैद्यकीय निष्कर्षांवर अवलंबून न राहता संपूर्ण पुरावे, परिस्थिती आणि पीडितेचा जबाब यांचे एकत्रित मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांतील न्यायप्रक्रिया अधिक संवेदनशील आणि पुराव्यांवर आधारित राहण्यास मदत होईल.