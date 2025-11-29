सगळ्यात मोठी डॉन तर मी आहे... भाजपच्या महिला मंत्र्याचे वादग्रस्त वक्तव्य

Meghana Bordikar : राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी मै हू डॉन म्हणत डायलॉगबाजी केली आहे. गंगाखेडमधील प्रचारसभेत बोलताना त्यांनी आपण जिल्ह्यातील सर्वात मोठा डॉन आपणच असल्याचं म्हटल आहे. सोबतच कुणाच्या धमक्यांना घाबरू नका, राज्याचे बॉस देवाभाऊ आपल्या पाठीशी आहेत असा सल्ला त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला, मेघना बोर्डीकर यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याची महाराष्ट्राच्या राजकारणात जोरदार चर्चा रंगली आहे.
यापूर्वीचे राजकारणी स्वतःला जनतेचा सेवक म्हणून घायचे पण हल्लीचे नेते स्वतःला बॉस समजू लागले आहेत. यापूर्वी भाजपचे नेते निलेश राणे यांनी कुणाला घाबरायचं कारण नाही,आपला बाप सागर बंगल्यावर बसला आहे असे म्हणत पॉवर दाखवली होती. त्यानंतर आता या राज्याचे बॉस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आपल्या सोबत आहेत,त्यामुळे कुणाला काही घाबरायचं कारण नाही असा वादग्रस्त सल्ला परभणीच्या पालकमंत्री तथा राज्य ऊर्जामंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी केले आहे.
गंगाखेड येथील प्रचार सभेदरम्यान बोलताना कार्यकर्त्यांना त्यांनी अजब सल्ला दिला. देशाचं नेतृत्व नरेंद्र मोदी,गृहमंत्री अमित शहा आपल्या पाठीशी आहे, या राज्याचे बॉस आपले देवेंद्र फडणवीस साहेब आपल्या सोबत आहेत, देवाभाऊ नेहमी आपल्या पाठीशी राहतात. आमच्या जिंतूरला काही जण असेच धमक्या द्यायला लागले आहेत,अश्या धमक्यांना घाबरू नका सगळ्यात मोठी डॉन तर बोर्डीकरांची लेक आहे. त्यामुळे कुणी ही घाबरू नका असा वादग्रस्त सल्ला पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.
दरम्यान, परभणीच्या सोनपेठ नगर पालिकेत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी निवडणूक लागली असताना नगर पालिकेतील मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर राडा घातला. सभास्थळाच्या मागणीवरून राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सोनपेठ परिवर्तन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांच्या अंगावर धावून गेल्याच पाहायला मिळाले. हातात लाठ्याकाठ्या घेऊन दमबाजी केल्याचा आरोप सोनपेठ परिवर्तन विकास आघाडीच्या रंगनाथ सोळंके यांनी केला. सोनपेठ नगर परिषदेची निवडणुक चुरशीची झाली आहे. परिवर्तन विकास आघाडीच्या घटनेचा निषेधार्थ रॅली काढत गुंडागर्दी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी घटनेची सोनपेठ तहसीलदारणाकडून माहिती घेत निवडणुका पारदर्शी पार पडाव्यात अश्या सूचना केल्याची माहीती आहे.