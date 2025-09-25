English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

नीटच्या परीक्षेत 99.99 टक्के गुण, करियरसाठी पालकांचा मुलावर दबाव, अन् नको ते घडलं!

Chandrpur Doctor Suicide: नीटच्या परीक्षेत 99.99 टक्के गुण तरीही तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल डॉक्टर व्हायचं नसल्यानं घेतला गळफास

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 25, 2025, 07:04 PM IST
नीटच्या परीक्षेत 99.99 टक्के गुण, करियरसाठी पालकांचा मुलावर दबाव, अन् नको ते घडलं!
I dont want to be a doctor Maharashtra teen dies after NEET success

Chandrpur Doctor Suicide: चंद्रपूरच्या नवरगावातील हा अनुराग बोरकर. नीट यूजी 2025च्या परीक्षेत त्यानं 99.99 टक्के गुण मिळवले.. ओबीसी प्रवर्गातून त्यानं 1 हजार 475 वी रँक पटकावली होती. त्याच्या या यशाचे सर्वत्र कौतुक झालं. 

Add Zee News as a Preferred Source

अनुरागला उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस प्रथम वर्षाला प्रवेश मिळाला होता आणि याच प्रवेशासाठी तो 23 सप्टेंबरला पहाटे गोरखपूरला जाणार होता. मुलगा डॉक्टर होऊन घरी येणार म्हणून त्याचे आई-वडील सुखात झोपले. मात्र प्रवेशाला जाण्यापूर्वी अनुरागनं टोकाचं पाऊल उचललं आणि गळफास घेऊन  जीवनयात्रा संपवली. जगाचा निरोप घेण्यापूर्वी त्यानं सूसाईड नोट लिहिली आणि त्यात मला डॉक्टर व्हायचं नाही असं नमूद केलं.

अनुरागचं दहावीपर्यंतचं शिक्षण सिंदेवाही येथील देवयानी इंटरनॅशनल स्कूलमधून झाले होतं. बारावीचे शिक्षण त्याने नागपूरच्या सेंट पॉल ज्युनियर कॉलेजमधून पूर्ण केलं होतं. तो हुशार आणि मेहनती विद्यार्थी म्हणून तो ओळखला जायचा. 

कठोर परिश्रमातून त्यानं नीट परीक्षेत यश मिळवलं होतं. मात्र अभ्यासाचा दबाव आणि भीती यामुळे त्यानं जीवन संपवण्याचा टोकाचा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातंय. एका यशस्वी विद्यार्थ्यानं एकाएकी असं टोकाचं पाऊल उचलल्याने मुलांवरील शिक्षण आणि करिअरच्या दबावाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. 

अनुरागचे कुटुंब सधन आहे.  त्याच्या वडिलांचे कृषी केंद्र आहे. त्यांचे इतरही व्यवसाय आहेत. वडील स्थानिक व्यापारी संघटनेचे प्रमुख देखील आहेत. कुटुंबात शिक्षणाचे वातावरण आहे. त्याची धाकटी बहीण जेईईची तयारी करत आहे. त्याने तालुक्यातील सर्वोत्तम शाळेत नर्सरी ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेतले. त्यानंतर, त्याने अकरावी, बारावी आणि नीटसाठी नागपूरमधील एका महाविद्यालयाची निवड केली. अनुरागला त्याच्या दोन प्रयत्नांमध्ये अपेक्षित निकाल मिळाले नाहीत. तिसऱ्या वेळी, त्याने कठोर परिश्रम केले आणि नीटचा किल्ला सर केला. अनुरागचे दहावीचे शिक्षक त्याची अभ्यासू वृत्ती आणि मनमिळावू स्वभाव विसरू शकत नाहीयेत

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
NEET aspirantneetwho is Anurag Anil BorkarAnurag Anil BorkarAnurag Anil Borkar sucide

इतर बातम्या

29 स्टीलचे चमचे, 19 टूथब्रश आणि दोन पेन... रुग्णाच्या पोटात...

भारत