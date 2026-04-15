बुधवारी मुंबईत पत्रकारांचा गौरव करण्यासाठी कै. काकासाहेब पुरंदरे पुरस्कार सोहळ्याचं १५ एप्रिल रोजी आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची उपस्थिती होती. यावेळी राज ठाकरे यांनी आचार्य अत्रे यांचा किस्सा सांगितला. तसेच आचार्य अत्रें यांच्या बद्दल खूप ऐकलं वाचलं पण त्यांना कधी प्रत्यक्ष पाहू शकलो नाही याची खंत आहे असं राज ठाकरे यांनी सांगितलं.    

पूजा पवार | Updated: Apr 15, 2026, 10:05 PM IST
'आचार्य अत्रेंना पाहू शकलो नाही ही याची खंत' - राज ठाकरे
Photo Credit - Social Media

Raj Thackeray On Acharya Atre : पत्रकारिता क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करून प्रबोधनाचे महान कार्य करणाऱ्या पत्रकारांचा गौरव करण्यासाठी कै. काकासाहेब पुरंदरे पुरस्कार सोहळ्याचं १५ एप्रिल रोजी आयोजन करण्यात आलं होतं. या पुरस्कार सोहळ्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी झी २४ तास वृत्तवाहिनीचे संपादक कमलेश सुतार यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. यावेळी राज ठाकरे यांनी आचार्य अत्रे यांचा किस्सा सांगितला. तसेच सध्या आचार्य अत्रे यांच्या काळातील पत्रकारिता होणं शक्य नाही असं देखील नमूद केलं. तसेच आचार्य अत्रें यांच्या बद्दल खूप ऐकलं वाचलं पण त्यांना कधी प्रत्यक्ष पाहू शकलो नाही याची खंत आहे असं राज ठाकरे यांनी सांगितलं.  

आचार्य अत्रेंनाचा किस्सा : 

राज ठाकरे यांनी मुंबईत झालेल्या या कार्यक्रमात बोलताना म्हटलं की, 'मी सुद्धा काही वर्ष मराठी वर्तमानपत्रात व्यंगचित्रकार आणि फ्रिलान्सर म्हणून काम केलंय. त्यामुळे पत्रकार किंवा पत्रकारिता माझ्यासाठी काही नवीन नाही.  पत्रकारिता म्हणून जे नाव कानी पडायचं ते नाव होतं आचार्य अत्रे'. पुढे त्यांनी आचार्य अत्रे यांचा किस्सा सांगताना म्हटलं की, 'दादरला एक व्यक्त होती. तेव्हा चुकून मोर आला. तो मोर त्या व्यक्तीने मारून टाकला. मोर मारून टाकला ही बातमी आचार्य अत्रेंना कळली. त्यांनी मराठा वृत्तपत्रातून त्याला जे धुतलं त्याच्यानंतर मला वाटतं नाही की कधी त्यांनी रविवारी कोंबडीपण मारली असेल. (असं म्हणून राज ठाकरे आणि सभागृह हसले). आचार्य अत्रे ज्या प्रकारची पत्रकारिता करायचे मला वाटतं आता शक्य नाही तशी पत्रकारिता करणं मला वाटतं आता शक्य नाही'. 

राज ठाकरे आचार्य अत्रेंबद्दल सांगताना पुढे म्हणाले की, 'त्या प्रकारचे शब्दप्रभू, त्या प्रकारचे विचारवंत आता होणे नाही. कारण आचार्य अत्रे ही काही एक व्यक्त नव्हती. रावणाकडे आपण वेगळ्या अर्थाने बघतो. रामायणामुळे राम हिरो आणि रावण हा व्हिलन असं ठरवून टाकलेलं आहे. खरंतर रावण विद्वान होता आणि त्याची दहा तोंड ही विद्वत्तेची दहा रूप होती. आणि खऱ्या अर्थाने बघायचं झालं तर आचार्य अत्रे हे रावण होते. तुम्ही इथे रावणाचा अर्थ चुकीचा घेऊ नकात. ती विद्वत्तेची दहा तोंड होती, असं काही नव्हतं की जे अत्रेंना माहित नाही. ते नुसतेच वक्ते नव्हते, तर लेखक, संपादक, विनोदवीर, कवी, चित्रकार होते.  त्यांची अशी अनेक अंग होती'. 

अत्रेंना पाहू शकलो नाही याची खंत - राज ठाकरे : 

राज ठाकरे यांनी भाषणात बोलताना सांगितलं की, 'मला खंत याच गोष्टीची आहे की मी आचार्य अत्रेंना पाहू शकलो नाही. फक्त त्यांच्याबद्दल कथा, गोष्टी ऐकल्या.  पण आचार्य अत्रेंना पाहू शकलो नाही याची ती उणीव कै. काकासाहेब पुरंदरे यांनी भरून काढली. मी काकासाहेब पुरंदरे यांना दोनदा ते तीनदा भेटलो. त्यांनी आचार्य अत्रेंसोबत काम केलंय हे काका साहेबांच्या व्यक्तिमत्वात दिसायचं. आचार्य अत्रेंच्या अनेक गोष्टी त्यांच्याकडून ऐकल्या. त्याप्रकारची पत्रकारिता आता होईल असं मला वाटत नाही'.  

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

अमेरिकेच्या इशा-यानंतरही होर्मुझमध्ये एन्ट्री? 2 जहाजांनी इ...

विश्व