'चंद्रकांत पाटलांच्या मेंदूवरचे फिंगर प्रिंट मला बघायचेत'; राज ठाकरेंचा टोला

Raj Thackeray On Chandrakant Patil : मनसे विद्यार्थी सेनेच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. राज्याचे उच्च शिक्षण व तंत्रज्ञान मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जंतरमंतरवर पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकांवर कारवाई करण्यासंदर्भात वक्तव्य केलं होतं. 'दिल्ली पोलिसांनी मोठा रिपोर्ट तयार केला आहे. तो पाहिला तर चक्कर येईल. ज्यांना पकडलं ते कोणत्या गुन्ह्यात होते त्याचे पोलिसांनी विश्लेषण केलं आहे. पोलिसांनी सांगितलं आहे की, तिथे पडलेला प्रत्येक दगड उचललेला आहे. त्या दगडावर असणारे फूटप्रिंट आधारशी लिंक होतील' असं चंद्रकात पाटलांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर त्यांच्यावर विरोधी पक्षाने सडकून टीका केली. यावेळी राज ठाकरेंनी भाषणात मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर टीकेचे बाण सोडले.
मनसे विद्यार्थी सेनेच्या वर्धापन दिन सोहळ्यातील भाषणादरम्यान बोलताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे राज ठाकरे म्हणाले की, 'मी कामाला सुरुवात केली तेव्हा विषय वेगळे. तेव्हाचा तरुण, विद्यार्थी वेगळे होते आताचे वेगळे आहेत. आम्ही टेलिग्रामपासून ते इन्स्टाग्रामपर्यंतचा काळ पाहिला आहे. आता या सगळ्या जेन झी 1997 पासून ते 2011 पर्यंत जन्माला आलेल्या मुलांचं म्हणणं काय? त्यांना काय हवंय? इंग्रजी बोलणारी फक्त जेन झी नसतात. विद्यार्थी सेनेच्या सर्वांना विनंती आहे की जेन झी ग्रामीण भागात पण आहेत. मुंबई, पुणे, दिल्लीचे फक्त जेन झी नाहीत. या मुलांच्या अपेक्षा, आशा काय आहेत? त्यांना काय हवं आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे'.
चंद्रकांत पाटलांवर टीका करताना राज ठाकरे म्हणाले की, 'काही भ्रामक कल्पना आपण सोडून दिल्या पाहिजेत. आम्ही लहान असताना आई-वडील सांगायचे डोक्याला तेल लावत जा बुद्धी तल्लख होते. एकाने आयुष्यभर डोक्याला तेल चोपडलं पण बुद्धी नाही आली. प्रत्येक केस स्वतंत्र्य उमेदवारासाखा उभा असतो. हे म्हणजे शिक्षण आणि तंत्रज्ञान मंत्री. काय बोलतोय. आपण काय बोलतोय. जग कुठे चाललंय. तंत्रज्ञान त्याचा महाराष्ट्राचा मंत्री. दगडावरचे फूट प्रिंट. त्यांना फिंगर प्रिंट म्हणायचं होतं. ते आधारशी लिंक करणार. कसं? मला चंद्रकांत पाटलांच्या मेंदूवरचे फिंगर प्रिंट बघायचे आहेत. कोल्हापूरकरांनी ज्ञान मिळावं म्हणून यांना शिक्षणाचं माहेर घर असलेल्या पुण्यात पाठवलं तिथेही काही झालं नाही. असे शिक्षणमंत्री असल्यावर जेन झीचा पार सणकणार की नाही? अशी माणसं तिथे आणून ठेवली आहेत'.