/गोकुळच्या खासगीकरणासाठी 200 कोटींची ऑफर? माजी मंत्री महादेव जानकर यांचा खळबळजनक दावा

कोल्हापूर : कोल्हापुरात गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीआधीच राजकीय वातावरण तापलंय. माजी मंत्री महादेव जानकर यांनी गोकुळच्या खासगीकरणासाठी आपल्याला 200 कोटी रुपयांची ऑफर दिल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. मंत्रिपदाच्या काळात ही ऑफर आल्याचं जानकरांचं म्हणणं आहे. हा दावा समोर आल्यानंतर गोकुळच्या राजकारणात नवा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. दरम्यान आमदार सतेज पाटील यांनीही या आरोपावरून विरोधकांवर निशाणा साधला आहे.
गोकुळ दूध संघाच्या खासगीकरणासाठी 200 कोटी रुपयांची ऑफर दिली गेल्याचा खळबळजनक दावा माजी दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी केल्यानंतर कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना विधान परिषदेचे आमदार सतेज पाटील यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला असून, "माजी मंत्र्यांनी केलेला हा दावा अत्यंत गंभीर असून महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवी आहे," अशी टीका त्यांनी केली.
आमदार सतेज पाटील म्हणाले की, "गोकुळ दूध संघ 'मल्टीस्टेट होण्यापासून वाचवण्यासाठी आम्ही मोठा लढा दिला. जर त्यावेळी गोकुळ मल्टीस्टेट झाला असता, तर आता गोकुळच्या निवडणुका कधी झाल्या हे दूध उत्पादकांना कळलेसुद्धा नसते. तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळातील दुग्धविकास मंत्र्यांकडेच काही लोक गोकुळ मल्टीस्टेट करण्यासाठी देवाण-घेवाणीची चर्चा घेऊन गेले होते, ही बाब आता समोर आली आहे."
पुढे बोलताना पाटील म्हणाले, "गोकुळला आधी मल्टीस्टेट करायचे आणि नंतर देशभरात कोणाच्या तरी घशात घालायचे, असा हा मोठा डाव चालू आहे. त्यामुळे ही केवळ निवडणूक नसून कोल्हापूरच्या अस्मितेची आणि सामान्य दूध उत्पादकांच्या हिताची लढाई आहे. दुग्धविकास मंत्र्यांनी स्वतः हा प्रकार जाहीरपणे उघड केला असल्याने सर्वांनी या सत्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे."
"गोकुळवर आलेले हे खासगीकरणाचे संकट बाजूला करायचे असेल, तर आगामी निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी आमच्या समविचारी आघाडीलाच पूर्ण ताकदीने साथ द्यावी," असे आवाहनही त्यांनी केले. महायुतीचे नेते आता दिल्लीत जाणार आहेत पुढील रणनीतीसाठी दिल्लीत बैठक होणार असून या संपूर्ण राजकीय घडामोडींवर आणि निवडणुकीच्या पुढील रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी गोकुळ दूध संघाच्या पॅनेल साठी महायुतीचे सर्व नेते सोमवारी 7 तारखेला सर्व प्रमुख नेते दिल्लीला जाणार असून तेथे पक्षश्रेष्ठींसोबत महत्त्वाची बैठक करून निर्णय घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आले असल्याची उपासमात्मक टीका आमदार सतेज पाटील यांनी केली.