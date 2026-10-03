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गोकुळच्या खासगीकरणासाठी 200 कोटींची ऑफर? माजी मंत्री महादेव जानकर यांचा खळबळजनक दावा

मंत्रीपदाच्या काळात गोकुळच्या खाजगीकरणासाठी मला 200 कोटीची ऑफर देण्यात आली होती असा खळबळजनक दावा माजी मंत्री महादेव जानकरांनी केला आहे. गोकुळच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा खळबळजनक दावा केला.

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 03, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 11:20 PM IST
गोकुळच्या खासगीकरणासाठी 200 कोटींची ऑफर? माजी मंत्री महादेव जानकर यांचा खळबळजनक दावा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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