/80 च्या स्पीडने वारे वाहणार; महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना IMD चा मोठा अलर्ट, भयानक पाऊस पडणार

3 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान : भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाने थैमान घातले आहे. आसाम, गुजरातसबह अनेक राज्यांना पुराचा फटाक बसला असून शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अशातच आता उद्या 3 ऑगस्ट 2026 रोजी देखील पावसाचा जोर कायम राहणार आहे. महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे. 80 च्या स्पीडने वारे वाहणार असून अनेक राज्यांमध्ये अति मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
3 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. रायगड, पुणे घाट, सातारा घाट, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अकोला, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली आदी जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. या काळात 30 ते 40 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. विदर्भाला सतर्कतेचा इशरा देण्यात आला आहे, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये या दोन दिवसांसाठी पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर यवतमाळ जिल्ह्यासाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
आसाम आणि गुजरातमधील परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की लष्कर तैनात करावे लागले आहे. येत्या काही दिवसांत दक्षिण द्वीपकल्पीय भारतात पावसाची तीव्रता किंचित कमी होईल असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. पुढील दोन दिवसांत किनारपट्टी आणि दक्षिण अंतर्गत कर्नाटकात तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडू शकतो. दरम्यान, ईशान्य भारतात पावसाचा जोर वाढेल आणि पुढील पाच दिवसांत अनेक ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पुढील चार ते पाच दिवसांत मध्य आणि पूर्व हिमालयाच्या पायथ्याशीही पावसाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि ईशान्येकडील अनेक राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना सतर्कतचा इशारा देण्यात आला आहे. 3 ते 8 ऑगस्ट दरम्यान अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. या कालावधीत ताशी 70 किलोमीटर वेगापर्यंत सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे.