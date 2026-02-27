English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रातील मोठ्या IAS अधिकाऱ्याचं निलंबन, मंत्र्याला दिलेला 'तो' एक नकार पडला महागात

IAS Officer Suspended: पंकजा मुंडे यांना माहिती पुरवण्यास नकार देणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश थेट विधीमंडळातून देण्यात आले होते.  

शिवराज यादव | Updated: Feb 27, 2026, 08:22 PM IST
IAS Officer Suspended: आयएस अधिकारी एम देवेंद्र सिंग यांचं अखेर निलंबन करण्यात आलं आहे. मंत्री पंकजा मुंडे यांना माहिती पुरवण्यात नकार दिल्यानंतर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनीच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले होते. पर्यावरण विभागाने निलंबनाची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे दिली होती. यानंतर एम देवेंद्र सिंग यांच्यावर निलंबनाची कारवाई सुरु झाली होती. त्यानंतर अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 

नेमकं काय झालं होतं?

सभागृहात पंकजा मुंडे यांना चंद्रपूरमधील आमदारांनी पर्यावरणासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. मात्र पंकजा मुंडे यांन त्या प्रश्नाचं उत्तर देता आलं नाही. आपल्याला अधिकाऱ्यांना याप्रकरणी माहितीच दिली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. "मी अधिकाऱ्यांना याबाबत सांगितलं होतं. मात्र त्यांनी ब्रिफिंग दिलं नाही. वारंवार बोलवून देखील ते उपस्थित राहिले नाहीत," असं पंकजा मुंडे यांनी सभागृहात सांगितलं. 

गुरुवारी संध्याकाळी मुंडे विधानसभेत बोलत असताना चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणावर अर्धा तास चाललेल्या चर्चेला उत्तर देत होत्या. त्यांनी सांगितले की, या मुद्द्यावर त्यांनी बोलावलेल्या ब्रीफिंगला अधिकारी उपस्थित राहिले नाहीत. शुक्रवारी, भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंत्र्यांच्या सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल एमपीसीबीविरुद्ध विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव मांडला.

 

तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी याची गंभीर दखल घेतली होती. त्यांनी तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश दिले. आयएएस अधिकारी एम देवेंद्र सिंग प्रदूषण मंडळातील सदस्य आणि सचिव आहेत. तालिका अध्यक्षांनी आदेश दिल्यानंतर पर्यावर विभागाने निलंबित करण्याची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे दिली होती. याशिवाय सहसंचालक सतीश पडवळ यांच्यावरही निलंबनाची प्रक्रिया सुरु झाल्याची माहिती आहे. 

हा मोठा निष्काळजीपणा आणि विधिमंडळात प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांचा अनादर आहे असं म्हणत लांडे यांनी अधिकाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाचे आदेश जारी केले होते. या निर्णयाबद्दल विचारले असता लांडे म्हणाले, “मी केवळ तालिका अध्यक्ष असलो तरी काही फरक पडत नाही. मी अध्यक्षस्थानी होतो आणि मंत्र्यांच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल आणि त्यांचे कर्तव्य न बजावल्याबद्दल कारवाई करण्यात आली.”

 

अधिकारी माहिती देत नसतील, सहकार्य करत नसतील तर तो सभागृहातील आमदारांचा, महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान आहे. अधिकारी कितीही मोठा असला तरी त्याची जबाबदारी दाखवणं आमचं काम आहे असं तालिका अध्यक्षांनी सांगितलं होतं. 

अशा अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये टाकलं पाहिजे -मुनगंटीवार

"एक आयएएस अधिकारी येणार नाही असं म्हणतो. एक अधिकारी मंत्री महोदय यांच्याबद्दल असं बोलतो. त्याला निलंबित करण्याचे आदेश काल अध्यक्ष्यानी दिले. 24 तासात ती कार्यवाही झाली पाहिजे. ही घटना कालची आणि आज निलंबन झाले. भविष्यात या अधिकाऱ्याला जेलमध्ये टाकायला हवं. मंत्री महोदयला मी ब्रिफ़िग द्यायला येणार नाही म्हणणं हा संविधानचा अपमान आहे. आणि त्या अधिकाऱ्याला शिक्षा करणं ही संविधानात तरतूद आहे. काही अधिकारी एक पाऊल पुढे गेले. 75 टक्के जिल्हाधकारी यांना अहंकार आहे की आमदार बदलत राहतात, आम्ही इथेच असतो. सन्मान द्या आणि सन्मान घ्या," असं भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले आहेत. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

