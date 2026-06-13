/IAS रोहिणी आणि IPS रूपा... भारतातील बड्या महिला अधिकाऱ्यांमध्ये हाप्रोफाईल वाद, सुप्रीम कोर्ट म्हणाले थांबा नाही तर करिअर बर्बाद होईल

IAS Rohini and IPS Roopa Fight : महिलांचा वाद म्हणला की सगळेच डोक्याला हात लावतात. भारतात मात्र, सध्या एका हायप्रोफाईल वादाची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. भारतातील सर्वात पावरफुल महिला अधिकाऱ्यांमधील वाद आहे. IAS रोहिणी आणि IPS रूपा यांच्यातील वाद सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. या दोघी आपले भविष्य उद्ध्वस्त करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एका माजी न्यायाधीशांना यांच्यातील वाद तात्काळ सोडवण्याचे आदेश दिले आहेत.
कर्नाटक केडरच्या दोन वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांमधील हा वाद थेट सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. आयएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी आणि आयपीएस अधिकारी रूपा मौदगिल यांच्यातील गेल्या तीन वर्षांपासून सुरु असलेला वाद कायदेशीर लढाई पर्यंत पोहचला आहे. या महिला अधिकाऱ्यांमधील वाद कायमचा मिटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्यांने प्रयत्न सुरु केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांना या वादात मध्यस्थी करून दोन्ही अधिकाऱ्यांमध्ये कायमस्वरूपी समेट घडवून आणण्याची विनंती केली आहे.
न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायाधीशांनी या दोन्ही महिला अधिकाऱ्यांना खडसावले आहे. या दोन अधिकाऱ्यांनी या न संपणाऱ्या कायदेशीर लढाईतून स्वतःचेच करिअर उद्ध्वस्त करत असल्याचे म्हणत कठोर शब्दांत न्यायालयाने या दोघींंना खडसावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दोन्ही पक्षांच्या वकिलांना मध्यस्थीद्वारे वादावर तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला. न्यायालयाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना जुलै महिन्यात न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांच्यासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये एकमेकांविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यांच्या कार्यवाहीला तात्पुरती स्थगितीही दिली.
आयएएस रोहिणी सिंधुरी आणि आयपीएस रूपा मौदगिल यांच्यात 3 वर्षांपासून वाद सुरु आहे. सोशल मीडियावर या दोघींमध्ये जोरदार शाब्दिक वाद झाला. फेब्रुवारी 2023 मध्ये, आयपीएस रूपा मौदगिल यांनी आयएएस रोहिणी सिंधुरी यांच्या विरोधात सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट केल्या होत्या. या पोस्टमध्ये, त्यांनी रोहिणीवर यांच्यावर उत्पन्नाच्या तुलनेत अवाजवी मालमत्ता बाळगल्याचा आरोप केला आहे. यासह अनेक गंभीर आरोप केले. या आरोपांनंतर, रोहिणी सिंधुरी यांनी न्यायालयात धाव घेतली. रूपा यांना आपल्या विरोधात बदनामीकारक वक्तव्ये करण्यापासून रोखणारा मनाई हुकूम त्यांनी काढला. आयपीएस रूपा यांनी या न्यायालयीन कारवाईला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
आपआपसातील वादामुळे IAS रोहिणी आणि IPS रूपा यांच्या करिअर आणि प्रतिष्ठेला धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना त्यांचे मतभेद सामंजस्याने मिटवण्यास सांगितले होते. रोहिणी सिंधुरी यांची कार्यवाही रद्द करण्याची याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती, ज्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. या अपिलावर सुनावणी करताना, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या संवेदनशील प्रकरणात न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली. वाद थांबवा नाही तर महिला अधिकाऱ्यांचे करिअर बर्बाद होईल असं सुप्रिम कोर्ट म्हणाले.