/इंस्टाग्रामवर तुकाराम मुंढेंचा जलवा! फडणवीस-शिंदेंनाही टाकलं मागे; फॉलोअर्स आणि एंगेजमेंटमध्ये आघाडी

आपल्या कडक आणि शिस्तप्रिय प्रशासकीय कार्यशैलीसाठी चर्चेत असलेले महाराष्ट्र कॅडरचे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे आता सोशल मीडियावरही लोकप्रिय ठरले आहेत. उपलब्ध ऑगस्ट 2026 मधील आकडेवारीनुसार, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आणि एंगेजमेंटच्या बाबतीत मुंढे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मागे टाकल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे, त्यांच्या प्रशासकीय कारवाईचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर पाहिले आणि शेअर केले जात असल्याचे दिसते.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार तुकाराम मुंढे यांच्या इंस्टाग्राम खात्यावर सुमारे 37 लाख फॉलोअर्स आहेत. त्यांचा एंगेजमेंट रेट सुमारे 20.35 टक्के असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. तुलनेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सुमारे 29 लाख आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जवळपास 30 लाख फॉलोअर्स असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे फॉलोअर्ससोबतच पोस्टवरील सक्रिय सहभागाच्या बाबतीतही मुंढे आघाडीवर दिसतात.
या तुलनेतील सर्वात लक्षवेधी आकडा म्हणजे एंगेजमेंट रेट. मुंढे यांचा दर 20.35 टक्के, तर फडणवीस यांचा सुमारे 0.50 टक्के असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. याचा अर्थ त्यांच्या पोस्टना फॉलोअर्सकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया, लाइक्स आणि इतर प्रकारचा सहभाग मिळत असल्याचे या आकडेवारीतून दिसते. मात्र सोशल मीडिया आकडे वेळेनुसार बदलत असतात.
तुकाराम मुंढे हे महाराष्ट्र कॅडरचे 2005 बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. मे 2026 पासून ते महाराष्ट्राच्या एफडीए आयुक्तपदावर कार्यरत असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि नियमांचे उल्लंघन यावर त्यांच्या विभागाकडून कारवाई केली जात आहे.
मुंढे यांच्या सोशल मीडिया लोकप्रियतेमागे त्यांच्या अचानक तपासणीचे व्हिडिओ महत्त्वाचे कारण मानले जात आहेत. रेस्टॉरंट किंवा खाद्यपदार्थ विक्रीच्या ठिकाणी जाऊन ते स्वयंपाकघराची स्वच्छता, खाद्यसामग्रीची गुणवत्ता आणि एक्सपायरी डेट तपासताना दिसतात. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाते. अशा व्हिडिओंना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असल्याचे वृत्त आहे.
कडक प्रशासकीय शैली, अचानक तपासणी आणि नियमभंगाविरोधातील कारवाई यामुळे तुकाराम मुंढे यांची सोशल मीडियावर वेगळी प्रतिमा तयार झाली आहे. त्यांच्या कामकाजाचे व्हिडिओ थेट सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत असल्याने पारंपरिक प्रशासकीय बातम्यांपेक्षा त्यांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अधिक व्यापक प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसते.
मुंढे यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीत बदलीचा मुद्दाही अनेकदा चर्चेत राहिला आहे. गेल्या दोन दशकांत त्यांची 25 वेळा बदली झाल्याचा उल्लेख या वृत्तात आहे. त्यांच्या बदलीवर महाराष्ट्र विधानसभेतही चर्चा झाली होती. मात्र, या संदर्भातील राजकीय आरोप आणि त्यामागील कारणे स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे.
सामान्यतः सोशल मीडिया लोकप्रियतेत राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व दिसते. मात्र, तुकाराम मुंढे यांचे उदाहरण वेगळे ठरत आहे. प्रशासकीय कारवाईचे थेट व्हिडिओ, जनतेशी संबंधित विषय आणि कडक कार्यशैली यामुळे एका सरकारी अधिकाऱ्याला मोठा डिजिटल फॉलोअर्स बेस मिळाला आहे. त्यामुळे “कामाची थेट दृश्यता सोशल मीडिया लोकप्रियतेत किती महत्त्वाची ठरते?” याचे मुंढे हे महाराष्ट्रातील एक चर्चेतील उदाहरण ठरले आहेत.