Marathi News
Ichalkaranji Election Winner List: इचलकरंजीमध्ये कोणाची हवा? बघा विजेत्या उमेदवारांची यादी

Ichalkaranji Municipal Election Winner Candidates List: इचलकरंजी महापालिका या निवडणुकीत एकूण 65 जागांसाठी 230 उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले होते. 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 16, 2026, 05:25 PM IST
Ichalkaranji Municipal Election Winner Candidates List: राज्याचं लक्ष लागलेल्या इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीचा निकाल सध्या जाहीर होत आहे. या निवडणुकीत एकूण 65 जागांसाठी 230 उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले होते. पक्षनिहाय उमेदवारांची संख्या अशी आहे भाजपकडून 56, शिवसेना (शिंदे गट) 10, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) 12, शिवसेना (ठाकरे गट) 18, शिव-शाहू आघाडीकडून 65 तर परिवर्तन आघाडीकडून 9 उमेदवार रिंगणात होते.

इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीतील आतापर्यंतच्या विजेत्यांची यादी 

 








प्रभाग गट प्रवर्ग विजयी उमेदवार उमेदवाराचे नाव पक्ष / आघाडी  
1
अ.जा. (महिला)
 
 दीपाली सचिन कांबळे राष्ट्रवादी (ए.पी.)
 
स्वाती राजेंद्र लोखंडे शिव शाहू आघाडी
पुष्पा अमित गेजगे अपक्ष
ऐश्वर्या अनिल जाधव अपक्ष
ओबीसी
 
 रणजित भीमराव अनुसे भाजप
 
सचिन लालासो राणे शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण महिला
 
 मेघा दादासो भाटले भाजप
 
रूपाली नितीन कोकाटे शिव शाहू आघाडी
भारती अनिल तराळ अपक्ष
सर्वसाधारण
 
 कृष्णांत परशुराम शिंदे भाजप
 
उदयसिंग मारुती पाटील शिव शाहू आघाडी
2
ओबीसी महिला
 
 शुभांगी प्रधान माळी भाजप
 
यास्मीन मुसा तासगावे शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण महिला
 
 मंगल बंडा मुसळे भाजप
 
पद्मा लक्ष्मण सावरतकर शिव शाहू आघाडी
अनिसा इम्रान डफेदार अपक्ष
प्रभाग क्र.
 
 राजू गोरख कबाडे भाजप
 
रणजीत गंगाराम जाधव शिव शाहू आघाडी
सदाशिव अर्जुन बंडीगणी युवा महाराष्ट्र सेना
दीपक हणमंत कामते अपक्ष
तौफीक इकबाल कोठीवाले अपक्ष
लहू गुंडा कांबळे अपक्ष
शीतल दादासो देवमोरे अपक्ष
सर्वसाधारण
 
 सुहास अशोकराव जांभळे राष्ट्रवादी (ए.पी.)
 
परवेझ लतिफ गैबान शिव शाहू आघाडी
3
अ.जा. (महिला)
 
 प्रियंका प्रसाद इंगवले भाजप
 
वर्षा भूपाल कांबळे उद्धवसेना
मनाली राजेंद्र नंदुरकर राष्ट्रवादी (ए.पी.)
निर्मला गजानन शिरगावे शिव शाहू आघाडी
ओबीसी
 
 योगेश चांगदेव पाटील भाजप
 
अभिजीत आदिनाथ लोले उद्धवसेना
शिवाजी उत्तम शिंदे राष्ट्रवादी (ए.पी.)
अविनाश बाजीराव वासुदेव शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण महिला
 
 सरिता भाऊसो आवळे शिंदेसेना
 
संगीता लक्ष्मण पाटील उद्धवसेना
प्रियदर्शनी सुनील बेडगे राष्ट्रवादी (ए.पी.)
सुफिया सद्दाम शेख शिव शाहू आघाडी
सुनीता प्रमोद पाटील अपक्ष
सर्वसाधारण
 
 राजू शंकर चव्हाण भाजप
 
अशोक रामचंद्र जांभळे राष्ट्रवादी (ए.पी.)
अमोल दगडू भाटले उद्धवसेना
साजन विठ्ठल बेंद्रे शिव शाहू आघाडी
रूपराज परशुराम घवाळे अपक्ष
4
ओबीसी
 
 दिलीप गेनबा झोळ शिंदेसेना
 
सयाजी मारुती चव्हाण शिव शाहू आघाडी
मल्लिकार्जुन महादेव कोरे अपक्ष
सचिन दिनकर मांगलेकर अपक्ष
सर्वसाधारण महिला
 
 मोनाली दत्तात्रय मांजरे भाजप
 
दीपाली संदीप अथणे शिव शाहू आघाडी
सुरेखा दीपक पारखे अपक्ष
संचिता शशिकांत बिरजे अपक्ष
सर्वसाधारण महिला
 
 मनीषा संतोष कुपटे भाजप
 
सुलोचना वसंत पाटील शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण
 
 मनोज भीमाशंकर हिंगमिरे भाजप
 
सागर देवबा कुंभार शिव शाहू आघाडी
कपिल अशोक शिकलगार अपक्ष
5
ओबीसी
 
 सतीश वसंतराव मुळीक भाजप
 
सतीश मारुती लाटणे शिव शाहू आघाडी
सुमित सचिन भरते अपक्ष
सर्वसाधारण महिला
 
 वैशाली सुनील पोवार भाजप
 
मीना धोंडीराम बेडगे शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण महिला
 
 जुलेखा जहाँगीर पटेकरी भाजप
 
अनुराधा महेश भोसले शिव शाहू आघाडी
प्रतीक्षा सचिन भरते अपक्ष
सर्वसाधारण
 
 शिवाजी संभाजी पाटील उद्धवसेना
 
सुनील सातगोंडा पाटील भाजप
अमोल प्रकाश सूर्यवंशी शिव शाहू आघाडी
सचिन गोपाळ कोरवी / इतर ५ अपक्ष
6
अनुसूचित जाती
 
 अनिल सोपान झाडबुके उद्धवसेना
 
अलका अशोक स्वामी भाजप
बापू दादू गेजगे शिव शाहू आघाडी
चेतन हणमंत शिंदे वंचित बहुजन
उमेश बाजीराव खांडेकर अपक्ष
ओबीसी महिला
 
 किरण श्रीरंग खवरे भाजप
 
प्रियंका सचिन बेलेकर शिव शाहू आघाडी
सृष्टी उत्तम कुंभार अपक्ष
सर्वसाधारण महिला
 
 विजया सुनील महाजन भाजप
 
सुजाता अरुण पोवार शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण
 
 साहिल सलिम कलावंत उद्धवसेना
 
विठ्ठल पुंडलिक चोपडे भाजप
यशवंत गोरखनाथ भंडारे आप
अभय शांतीलाल बाबेल शिव शाहू आघाडी
दीपक उत्तम खरात अपक्ष
7
अ.जा. (महिला)
 
 रेखा महादेव कांबळे शिंदे गट
 
क्रांती अब्राहम आवळे शिव शाहू आघाडी
मनीषा विजय घोटणे अपक्ष
ओबीसी महिला
 
 प्रमिला रवींद्र जावळे भाजप
 
सविता बसय्या स्वामी उद्धवसेना
अमृता योगेश चौगुले शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण
 
 कल्याण विठ्ठल सुरवसे शिंदेसेना
 
रावसो गणपती निर्मळे वंचित बहुजन
नंदकुमार आनंदराव पाटील शिव शाहू आघाडी
अविनाश मनोहर देसाई अपक्ष
सर्वसाधारण
 
 संजय मसाजी केंगार भाजप
 
मदन सीताराम कारंडे शिव शाहू आघाडी
जोहेब दस्तगीर हलगले उद्धवसेना
8
ओबीसी महिला
 
 रूपा उदय बुगड भाजप
 
रजनी रमेश शिरगुरे शिव शाहू आघाडी
स्नेहल अरविंद मस्के उद्धवसेना
सर्वसाधारण महिला
 
 मुमताज रजाक बैरागदार उद्धवसेना
 
श्वेता मोहन मालवणकर शिंदेसेना
संगीता राजू आलासे शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण
 
 परीसनाथ मल्लू घाट भाजप
 
संजय शंकरराव तेलनाडे शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण
 
 रवींद्र वसंत माने शिंदेसेना
 
संजय भूपाल बेडक्याळे शिव शाहू आघाडी
9
अनुसूचित जाती
 
 रूबेन सखाराम आवळे भाजप
 
अब्राहम किसन आवळे शिव शाहू आघाडी
ओबीसी महिला
 
 ध्रुवती सदानंद दळवाई भाजप
 
संतोषी संजय कांबळे शिव शाहू आघाडी
तनुजा आकाश माने राष्ट्रवादी (ए.पी.)
सर्वसाधारण महिला
 
 मनीषा प्रशांत नवनाले भाजप
 
रोहिणी प्रकाश बरकाळे शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण
 
 उदय आनंदा धातुंडे भाजप
 
उमर फारूक महंमद शेख उद्धवसेना
राहुल प्रकाश खंजिरे शाहू आघाडी
10
अनुसूचित जाती
 
 रवी साहेब रजपुते भाजप
 
दगडू गणपती कांबळे बहुजन रिपब्लिकन
अजय अशोक भोरे शिव शाहू आघाडी
ओबीसी महिला
 
 रजनी शरद बोंद्रे उद्धवसेना
 
विद्या मनोज साळुंखे भाजप
शबाना जमादार शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण महिला
 
 नूतन दिलीप मुथा शिंदेसेना
 
अनिता अशोक कांबळे शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण
 
 तानाजी बाळू पोवार भाजप
 
सदाशिव मलाबादे शिव-शाहू आघाडी
11
ओबीसी
 
 प्रदीप नामदेव धोग्रे भाजप
 
इस्माईल समडोळे राष्ट्रवादी (ए.पी.)
सर्फराज खलिफा शिव-शाहू आघाडी
सर्वसाधारण महिला
 
 वैशाली शशिकांत मोहिते भाजप
 
शबाना इस्माईल समडोळे राष्ट्रवादी (ए.पी.)
सर्वसाधारण महिला
 
 सारिका सुकुमार पाटील भाजप
 
साहिरा सय्यद पाथरवट एमआयएम
सर्वसाधारण
 
 राजू संभाजी बोंद्रे भाजप
 
नजीर ईसाक फकीर शिव शाहू आघाडी
12
ओबीसी
 
 नितेश किरण पोवार भाजप
 
संजय महादेव कांबळे शिव-शाहू आघाडी
सर्वसाधारण महिला
 
 सुरेखा अजितमामा जाधव भाजप
 
रूपाली शीतल दतवाडे शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण महिला
 
 स्नेहल दीपक रावळ भाजप
 
राधा अमितकुमार बियाणी शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण
 
 अनिल देवकरण डाळ्या भाजप
 
प्रकाश मारुती मोरबाळे शिव शाहू आघाडी
13
ओबीसी महिला
 
 रूपाली अनंत सातपुते भाजप
 
मुस्कान अखिल खानापुरे शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण महिला
 
 शशिकला कवडे भाजप
 
अश्विनी अरुण गोंदकर शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण
 
 चंद्रकांत विष्णू शेळके भाजप
 
नागेश सुभाष शेजाळे शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण
 
 रणजित दिलीप लायकर भाजप
 
अमरजीत राजाराम जाधव शिव शाहू आघाडी
14
ओबीसी महिला
 
 सपना प्रमोद भिसे भाजप
 
कल्पना गणपती धुमाळ शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण महिला
 
 मेघा शहाजी भोसले भाजप
 
रागिणी उत्तम मोरबाळे शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण
 
 अभिषेक वाळवेकर भाजप
 
नितीन कृष्णात भुते शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण
 
 ओंकार रामचंद्र सुर्वे भाजप
 
अभिषेक संतोषकुमार सारडा शिव शाहू आघाडी
15
ओबीसी
 
 राजू आण्णासो पुजारी भाजप
 
रवींद्र गणपती लोहार शिंदेसेना
सनी महादेव खारगे शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण महिला
 
 ज्योती नागेश पाटील भाजप
 
हिमानी सागर चाळके शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण महिला
 
 तेजश्री अमृत भोसले भाजप
 
मंजुळा पाटील शिव-शाहू आघाडी
सर्वसाधारण
 
 संतोष बाबुराव शेळके भाजप
 
राजवर्धन संभाजी नाईक शिव शाहू आघाडी
16
ओबीसी महिला
 
 पूनम सचिन माली भाजप
 
मंजुश्री अमरजित जाधव शिव शाहू आघाडी
ओबीसी
 
 सुशांत बाळासो कलागते भाजप
 
स्वाती अनुप सिदनाळे शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण महिला
 
 शुभांगी किशोर पाटील भाजप
 
स्मिता संजय तेलनाडे शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण महिला
 
 अरुणा प्रमोद बचाटे भाजप
 
संतोष महाबीर जैन शिव शाहू आघाडी
सर्वसाधारण
 
 अनिकेत बाबासो पाटील भाजप
 
सुनील शंकरराव तेलनाडे शिव शाहू आघाडी
About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
महानगरपालिका निवडणूक निकाल 2026महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionichalkaranjiIchalkaranji Municipal Corporation

