भारत सरकार आणि LICची 94 टक्के भागीदारी असलेल्या बॅंकेचं होणार खासगीकरण; तुमच्यावर काय होणार परिणाम? जाणून घ्या!

Banking sector News: तुम्हीदेखील भारतातील प्रसिद्ध बॅंक आयडीबीआय बॅंकेचे ग्राहक असाल तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची अपडेट आहे. आयडीबीआय बॅंकेचे खासगीकरण होणार आहे. सेबीने लाइफ एलआयसीला आयडीबीआय बँकेच्या प्रवर्तकाऐवजी सार्वजनिक भागधारक म्हणून पुनर्वर्गीकृत करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला असून खासगीकरण प्रक्रिया वेग घेणार आहे. याचा भविष्यात काय परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (दीपम) ने एलआयसीला सेबीच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. हा निर्णय सरकारच्या 2021 च्या खासगीकरण धोरणाशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे बँकेची विक्री आता शक्य होईल. आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीदरम्यान सेबीने एलआयसीला काही अटी देखील घातल्या आहेत.सेबीने एलआयसीला मतदानाचे अधिकार फक्त 10% पर्यंत मर्यादित केले आहेत. एलआयसी बँकेच्या संचालक मंडळात सामील होऊ शकणार नाही आणि बँकेच्या कामकाजावर त्यांचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. तसेच, आरबीआयच्या सूचनेनुसार, कराराच्या दोन वर्षांच्या आत एलआयसीला आपला हिस्सा 15% किंवा त्यापेक्षा कमी करावा लागेल. या अटींचे पालन करणे एलआयसीसाठी बंधनकारक असून, यामुळे बँकेचे खाजगीकरण सुरळीत होईल आणि सार्वजनिक भागधारक म्हणून एलआयसीचा भूमिका मर्यादित राहणार आहे.
एलआयसीकडे आयडीबीआय बँकेचा 49.2% हिस्सा आहे, जो सरकार आणि एलआयसी एकत्रितपणे विक्रीसाठी उपलब्ध करणार आहेत. विक्रीनंतरही एलआयसीचा मोठा हिस्सा राहील आणि ते बँकेशी जोडलेले राहतील, असे दुराईस्वामी यांनी मुलाखतीत सांगितले. 2019 मध्ये एलआयसीने बँकेतील ५१% हिस्सा सुमारे 21624 कोटी रुपयांना विकत घेतला होता, कारण तेव्हा बँक कर्जामुळे आर्थिक अडचणीत होती. यापूर्वी एलआयसीकडे बँकेचा १०.८% हिस्सा होता, ज्यामुळे त्यांना प्रवर्तक म्हणून जबाबदारी मिळाली. या करारामुळे बँकेला पैसे मिळाले आणि एलआयसीला विमा पॉलिसी विक्रीसाठी बँकेच्या शाखा नेटवर्कचा फायदा झाल्याची माहिती देण्यात आली.
सेबीच्या या निर्णयामुळे आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण शक्य होणार असून यामुळे बँकेची कार्यक्षमता वाढून बाजारातील स्पर्धा तीव्र होणार आहे. एलआयसीसाठी हा बदल गुंतवणुकीचा नवीन टप्पा असून ज्यात ते फक्त भागधारक म्हणून राहणार आहेत. सरकारला या विक्रीतून मोठा महसूल मिळेल, तर बँकेच्या शाखा नेटवर्कचा विमा क्षेत्रात वापर सुरू राहणार आहे. एकूणच हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा भाग असून, एलआयसी आणि सरकारच्या भागीदारीत बदल घडवून आणणारा असल्याचे म्हटले जात आहे.
