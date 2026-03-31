इद्रिस नायकवाडींचं नितेश राणेंवर टीकास्त्र, हिंदू राष्ट्रविधानाचा घेतला समाचार

भाजपचे नेते आणि राज्याचे मत्स आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी राम नवमीदिवशी एक वक्तव्य केलं. नितेश राणेंच्या याच वक्तव्याचा राष्ट्रवादीचे आमदार इद्रिस नायकवडी यांनी जोरदार समाचार घेत राणेंवर हल्लाबोल केला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Mar 31, 2026, 06:10 AM IST
इद्रिस नायकवाडींचं नितेश राणेंवर टीकास्त्र, हिंदू राष्ट्रविधानाचा घेतला समाचार
(Photo Credit - Social Media)

Idris Nayakwadi On Nitesh Rane : भाजपचे नेते आणि मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी राम नवमीदिवशी हिंदू राष्ट्रासंदर्भात एक वक्तव्य केलं होतं.  राष्ट्रवादीचे आमदार इद्रिस नायकवडी (Idris Nayakwadi) यांनी नितेश राणेंच्या या वक्तव्याचा समाचार घेतलाय. नितेश राणे हे केवळ प्रसिद्धीसाठी अशी वक्तव्य करताहेत. ते दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचं काम करत असल्याचं म्हणत नायकवडी यांनी राणेंवर हल्लाबोल केलाय.    

भाजपचे नेते आणि राज्याचे मत्स आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी राम नवमीदिवशी एक वक्तव्य केलं. नितेश राणेंच्या याच वक्तव्याचा राष्ट्रवादीचे आमदार इद्रिस नायकवडी यांनी जोरदार समाचार घेत राणेंवर हल्लाबोल केला आहे. नितेश राणे हे प्रसिद्धीसाठी  हिंदू-मुस्लिम करत असल्याची टीका नायकवडी यांनी केली आहे. अशी वक्तव्य करून ते दोन्ही धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करत असल्याचंही नायकवडी यांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी समज देऊनही राणे ऐकत नाहीत कदाचित त्यांना मुख्यमंत्र्यांना ओव्हरटेक करायचं असेल असं म्हणत नायकवडी यांनी राणेंवर निशाणा साधला आहे. 

तर नितेश राणेंच्या या वक्तव्यावरून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राणेंना समज देऊनही राणे ओव्हरटेक करताहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ओव्हरटेक करण्याचं धाडस नितेश राणेंमध्ये नाही. त्यामुळे मी मारल्यासारखं करतो तु रडल्यासारखं करत असं भाजपचं सुरू असल्याची टीका शशिकांत शिंदे यांनी केली आहे. 

हिंदू-मुस्लिम आणि हिंदू राष्ट्रासंदर्भात नितेश राणे यांचं हे काही पहिलंच विधान नाही आहे. याआधीही अनेकदा त्यांनी अशी विधानं केलेली आहेत. यावरून विरोधकांसह मित्रपक्ष राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनाही नाराजी व्यक्त केलीय. आता राम नवमीच्या ताज्या विधानावरून दादांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार इद्रिस नायकवडी यांनी नितेश राणेंच्या या विधानावरून त्यांच्यावर जोरदार टीका केलीय.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

