इद्रिस नायकवाडींचं नितेश राणेंवर टीकास्त्र, हिंदू राष्ट्रविधानाचा घेतला समाचार

भाजपचे नेते आणि राज्याचे मत्स आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी राम नवमीदिवशी एक वक्तव्य केलं. नितेश राणेंच्या याच वक्तव्याचा राष्ट्रवादीचे आमदार इद्रिस नायकवडी यांनी जोरदार समाचार घेत राणेंवर हल्लाबोल केला आहे. नितेश राणे हे प्रसिद्धीसाठी हिंदू-मुस्लिम करत असल्याची टीका नायकवडी यांनी केली आहे. अशी वक्तव्य करून ते दोन्ही धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करत असल्याचंही नायकवडी यांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी समज देऊनही राणे ऐकत नाहीत कदाचित त्यांना मुख्यमंत्र्यांना ओव्हरटेक करायचं असेल असं म्हणत नायकवडी यांनी राणेंवर निशाणा साधला आहे.
तर नितेश राणेंच्या या वक्तव्यावरून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राणेंना समज देऊनही राणे ओव्हरटेक करताहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ओव्हरटेक करण्याचं धाडस नितेश राणेंमध्ये नाही. त्यामुळे मी मारल्यासारखं करतो तु रडल्यासारखं करत असं भाजपचं सुरू असल्याची टीका शशिकांत शिंदे यांनी केली आहे.
हिंदू-मुस्लिम आणि हिंदू राष्ट्रासंदर्भात नितेश राणे यांचं हे काही पहिलंच विधान नाही आहे. याआधीही अनेकदा त्यांनी अशी विधानं केलेली आहेत. यावरून विरोधकांसह मित्रपक्ष राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनाही नाराजी व्यक्त केलीय. आता राम नवमीच्या ताज्या विधानावरून दादांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार इद्रिस नायकवडी यांनी नितेश राणेंच्या या विधानावरून त्यांच्यावर जोरदार टीका केलीय.