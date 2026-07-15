/पवार भाजपसोबत सत्तेत सामील झाल्यास, रोहित पवारांसमोर एकच मार्ग, पुन्हा नव्याने चर्चा सुरू

चंद्रकांत फुंदे, पुणे: मंगळवारी रात्री जयंत पाटील आणि सुनील तटकरे हे दोन्ही राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते मुख्यमंत्र्यांना भेटायला गेले.. आणि इकडे माध्यमातून लागलीच दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणाची चर्चा सुरू झाली. सध्या ही चर्चा पक्षानं फेटाळली आहे. पण, जर भविष्यात जयंत पाटील गटाच्या आग्रहाखातर पवारांची राष्ट्रवादी भाजपसोबत सत्तेत सामिल झाली, तर मग रोहित पवार थेट काँग्रेसची वाट धरणार का? या चर्चा ही पुन्हा नव्यानं सुरू झालीय.
मंगळवारी जयंत पाटील आणि सुनील तटकरे हे दोन्ही राष्ट्रवादीचं नेते योगायोगानं म्हणा की ठरवून म्हणा पण एकत्रच सीएम देवेंद्र फडणवीस यांना भेटल्याची चर्चा आहे. यानंतर तात्काळ माध्यमांतून पुन्हा एकदा दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या चर्चा सुरू झाल्या. अर्थात लगेच शरद पवारांच्या पक्षाकडून या विलिनीकरणाच्या चर्चा निराधार असल्याचा दावाही केला गेला...
राष्ट्रवादी विलिनीकरणाच्या चर्चा दोन्ही बाजुनी कितीही फेटाळल्या जात असल्यातरी पवारांच्या पक्षातील जयंत पाटील गट सत्तेत जाण्यासाठी आतूर असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळं यासंदर्भात झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत रोहित पवार एकाकी पडल्यानं मधूनच उठून गेल्याच्या बातम्याही आलेल्या. आणि तसंही रोहित पवार यांनी झी 24 तासचे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांना दिलेल्या टू द पॉईंट या खास मुलाखतीत आपण कदापीही सत्तेसोबत जाणार नसल्याचं जाहीर केलंच होतं. पाहुयात त्यावेळी रोहित पवार नेमकं काय म्हणाले होते ते...
आता ज्याअर्थी स्वतः रोहित पवार यांनीच भविष्यात समजा त्यांचा पक्ष सत्तेसोबत म्हणजेच भाजपसोबत गेल्यास आपण वेगळी वाट निवडू असं म्हटलं होतं. तर मग भविष्यातली ती वेगळी वाट काँग्रेसची तर नसेल ना? अशी चर्चा आत्तापासून सुरू झालीय...
सुत्रांच्या माहितीनुसार, मध्यंतरी जेव्हा रोहित पवार अजित पवारांच्या मृत्यूच्या चौकशीच्या निमित्ताने राहुल गांधींना भेटायला गेले होते. तेव्हापासूच रोहित पवारांच्या या वेगळ्या वाटेची जोरदार चर्चा सुरू झालेली.. तसंही इकडे समजा जरी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या, तरी पार्थ पवार यांचं आणि त्यांचं किती जमेल हे सांगता येत नाही? इकडे स्वत: च्या पक्षातही जयंत पाटील गट रोहित पवारांचं युवा नेतृत्व स्वीकारायला तयार असल्याचं दिसत नाही.. नाहीतर मग रोहित एकटेच राज्यभर आंदोलनं करत फिरलेच नसते. थोडक्यात काय तर रोहित पवारांच्याच भाषेत सांगायचे झाले तर भविष्यात बारामतीत पुन्हा पवार विरूद्ध पवार असा सामना रंगल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. याचे सुतोवात स्वत: त्यांनीच करून ठेवलेले आहेत, तेही ज्यादिवशी अजितदादांच्या निधनानंतर बारामती पोटनिवडणुकीचे मतदान झाले होते...
अर्थात रोहित पवार यांच्या त्या विधानाला जय पवारांच्या बारामतीच्या राजकीय वारसदारचा दावाही होता म्हणा... तसंही रोहित पवारांची राज्य पातळीवरचा राजकीय नेता बनण्याची महत्वाकांक्षा सर्वश्रूत आहे. त्यामुळं राष्ट्रवादी नेत्यांसोबतच पवार कुटुंबातील त्यांचे समकक्ष बंधू कळत न कळत का होईना पण आपसूकच त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी बनल्याची चर्चा आहे. म्हणूनच भविष्यात जर समजा पवारांच्या पक्षानं सत्तेची उब जवळ करायचं ठरवलंच, तर रोहित पवार खरंच काँग्रेसची वेगळी वाट निवडणार का? हे येणारा राजकीय काळच ठरवणार..