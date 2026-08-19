असंवेदनशीलतेचा कळस! खड्ड्यांमुळे 10 वर्षीय मुलाचा मृत्यू; पुण्यातील स्थानिक आमदार म्हणतो, 'रस्ते आहेत तर...'

म्हाळुंगे-नांदे रस्त्यावर पडलेल्या जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे 11 वर्षीय चिमुकल्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. अशातच भोरचे आमदार शंकर मांडेकर वादात सापडण्याची शक्यता आहे. रस्ते आहेत तर अपघात होणारच असं अजब वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी केलं आहे. त्यामुळे आमदार मांडेकर यांना चिमुकल्याच्या मृत्यूचं सोयरसूतक नाही का असा संतप्त सवाल विचारला जातोय.
महाळुंगे नांदे रस्त्यावर खराब रस्ते आणि रस्त्यातील खड्ड्यामुळे दहा वर्षाच्या चिमुकल्या रिषभ पाटोळे याचा ट्रकच्या टायरखाली चिरडून मृत्यू झाला. या घटनेमुळं परिसरात तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. परिसरातील नागरिक स्थानिक जनप्रतिनिधीं आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर रोष व्यक्त करत आहेत. मात्र या भागातील भोर वेल्हा मुळशी मतदार संघाचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी रस्त्यावर अपघात होतातच, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यामुळं नागरिक चांगलाच संताप व्यक्त करत आहेत.
'ज्या रस्त्यावर हा अपघात झाला त्या रस्त्यावर दुहेरी वाहतूक सुरू आहे. तर त्याच्या बाजूच्या रस्त्याचं अजूनही अधिग्रहण झालं नसल्याने त्या ठिकाणी रस्ता पूर्ण होऊ शकला नाही. मी स्वतः जवळपास तीन कोटी रुपये खर्च करून या रस्त्याची कित्येकदा डागडुजी केली आहे. पूर्वी हा रस्ता पी एम आर डी ए कडे होता मात्र आता तो पीसीएमसी कडे गेला आहे. त्यामुळे रस्त्यावर रस्ता बनवण्यासाठी निधी करण्याची तरतूद कोणी करायची, अशी सारवा सारव सत्ताधारी पक्षाचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी केला आहे.
'रस्ता खराब आहे रस्त्यावर खड्डे आहेत रस्त्याचे पूर्ण काम झालं नाही याच्यासाठी प्रशासन दोषी असल्याचं शंकर मांडेकर यांनी अप्रत्यक्षपणे बोलणं टाळलं आहे. 'मी या रस्त्याविषयी मागील दोन-तीनदा अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले होते आता पुन्हा एकदा या विषयावर मी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेणार आणि हा रस्ता मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करणार, असा आश्वासन देखील शंकर मांडेकर यांनी दिला आहे.
दरम्यान, म्हाळुंगेतील अपघातात एका कोवळ्या 10 वर्षीय मुलाचा जीव गेल्यानंतर प्रशासनाला जाग आलीय. म्हाळुंगेतील अपघाताची चौकशी करा, तातडीने खड्डे बुजवा, असे आदेश पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी दिलेत.
आय टी पार्क हिंजवडीजवळ असलेल्या म्हाळुंगेमध्ये काल रिषभ पाटोळे या 10 वर्षीय मुलाचा ट्रकच्या चाकाखाली येऊन मृत्यू झाला. या घटनेनंतर रस्त्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. रिषभ आणि त्याच्या बहिणीला घेऊन संदीप पाटोळे गोदरेज ग्रीन कोव्ह वसाहतीच्या समोरून जात असताना खराब रस्त्यामुळे त्यांची दुचाकी घसरलीआणि रिषभ पाटोळे हा 10 वर्षीय चिमुकला खाली कोसळला. तेव्हा पाठीमागूच येणारा आयशर ट्रक रिषभला धडकला. त्यात रिषभचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर मोठा आक्रोश व्यक्त केला जात आहे.