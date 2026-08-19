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असंवेदनशीलतेचा कळस! खड्ड्यांमुळे 10 वर्षीय मुलाचा मृत्यू; पुण्यातील स्थानिक आमदार म्हणतो, 'रस्ते आहेत तर...'

हिंजवडी आय टी पार्क जवळ पुण्याच्या म्हाळुंगे इथ रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे 10 वर्षीय रिषभ पाटोळे याच्या मृत्यूनंतर म्हाळुंगे परिसरातील नागरिकांमध्ये मोठा रोष पाहिला मिळत आहे

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 19, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:56 AM IST
असंवेदनशीलतेचा कळस! खड्ड्यांमुळे 10 वर्षीय मुलाचा मृत्यू; पुण्यातील स्थानिक आमदार म्हणतो, 'रस्ते आहेत तर...'
Image Credit: mahalunge accident today

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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