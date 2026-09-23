/आयआयटी बॉम्बे प्रकरणी सर्वात मोठा पुरावा हाती! साहिलचा नवा व्हिडीओ आला समोर! वर्गात बसलेला असतानाच...; पाहा CCTV

आयआयटी बॉम्बेचा विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या आत्महत्येवरुन सध्या वातावरण चांगलंच तापलं आहे. आत्महत्येनंतर विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्राध्यापक सूर्यनारायण दुल्ला यांना डीन पदावरुन अधिकृतपणे निलंबित करण्यात आलं आहे. साहिल दुसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी होता. एका 'मिड-सेमिस्टर' परीक्षेदरम्यान तो कथितरीत्या कॉपी करताना आढळला होता. कॉपी करताना पकडल्यानंतर काही वेळाने त्याने टोकाचं पाऊल उचललं होतं. दरम्यान याप्रकरणी एक सीसीटीव्ही समोर आलं आहे.
साहिलचा वर्गात कॉपी करतानाचा व्हिडीओ समोर आला आहे. हे आयआयटी मुंबईमधील सीसीटीव्ही फुटेज आहे, ज्यामध्ये मृत साहिल कॉपी करताना पकडला गेला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसते की, साहिल वाकोडे पुढच्या बाकावर काळ्या रंगाचा टी-शर्ट घालून बसलेला असताना, एक शिक्षक त्याच्याजवळ येतात आणि त्याला थांबवतात आणि साहिलला प्रश्न विचारू लागतात.
हे 18 सप्टेंबर रोजीच्या परीक्षा हॉलमधील सीसीटीव्ही फुटेज आहे. साहिल काळ्या रंगाचा टी-शर्ट घालून पुढच्या बाकावर बसलेला आहे. परीक्षा दुपारी 1 वाजता संपणार होती. तपास यंत्रणा या फुटेजच्या आधारे शेवटच्या 20 मिनिटांत काय घडले याचा तपास करत आहेत. वर्गात तीन पर्यवेक्षक दिसत आहेत. तो आपला मोबाईल फोन तपासण्याचा प्रयत्न करत होता, तेव्हा प्राध्यापकांनी त्याला कॉपी करताना पकडले. फुटेजमध्ये तो आपला मोबाईल फोन देताना स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यानंतर प्राध्यापकांनी त्याची उत्तरपत्रिका घेतली आणि मग साहिल आपल्या बाकावरून उठून प्राध्यापकांसोबत परीक्षा हॉलच्या बाहेर जाताना दिसतो.
IIT Bombay case: CCTV footage from the examination hall has surfaced. Sahil Wakode is seen being taken outside the examination hall by Prof. #Suryanarayanadoolla after being caught cheating in the exam.#IITBombay #SahilWakode #CCTV #Mumbai pic.twitter.com/E5LekwfkDF— Rajesh kumar (@journorajeshk) September 23, 2026
22 वर्षीय साहिल रवींद्र वाकोडे या यवतमाळ जिल्ह्यातील तरुण आयआयटी मुंबईच्या एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंग विभागात बीटेकच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत होता. 18 सप्टेंबरला सायंकाळी पवई कॅम्पसमधील होस्टेल क्रमांक चारमधील खोलीत त्याने जीवन संपवलं. मीड टर्म परीक्षेदरम्यान मोबाइल फोन आणि 'चॅटजीपीटी'चा वापर केल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. परीक्षेचा प्रश्नपत्रिकेचा मजकूर चॅटजीपीटीवर अपलोड करून उत्तरे मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे आयआयटी मुंबईने म्हटले आहे.
स्वप्निलच्या मृत्यूनंतर, आयआयटी बॉम्बेच्या आवारात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले आणि दुल्ला यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. 20 सप्टेंबर रोजी, आयआयटी बॉम्बेचे संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली आणि 18 -कलमी मागण्यांच्या पत्रावर स्वाक्षरी केली. या मागण्यांमध्ये दुल्ला यांच्यावरील कारवाईचाही समावेश होता.
विद्यार्थ्यांच्या सततच्या आंदोलनानंतर, 20 सप्टेंबरच्या संध्याकाळी आयआयटी बॉम्बेने दुल्ला यांना 'डीन' (अधिष्ठाता) पदावरून हटवले. त्याच वेळी, आयआयटी बॉम्बेच्या 'फॅकल्टी फोरम'ने दुल्ला यांना जाहीर पाठिंबा दिला. फोरमने म्हटले की, दुल्ला हे पर्यवेक्षक म्हणून आपली कर्तव्ये पार पाडत होते आणि परीक्षेतील कथित गैरप्रकार लक्षात आल्यानंतर त्यांनी संस्थेच्या विहित कार्यपद्धतीचे पालन केले होते.