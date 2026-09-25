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IIT बॉम्बे प्रकरण: विद्यार्थ्याच्या मृत्यूमुळे वादात सापडलेल्या प्रोफेसर दूल्लांच्या भूतकाळाबद्दल धक्कादायक खुलासे; विद्यार्थ्यांनी सगळंच सांगून टाकलं

18 सप्टेंबर रोजी मुंबई आयआयटी कॅम्पसमध्ये झालेल्या एका घटनेमुळे नवीन वादाला तोंड फुटलेलं असतानाच आता या प्रकरणामुळे वादात सापडलेल्या प्राध्यापकासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी धक्कादायक माहिती दिली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 25, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:05 AM IST
IIT बॉम्बे प्रकरण: विद्यार्थ्याच्या मृत्यूमुळे वादात सापडलेल्या प्रोफेसर दूल्लांच्या भूतकाळाबद्दल धक्कादायक खुलासे; विद्यार्थ्यांनी सगळंच सांगून टाकलं
Image Credit: विद्यार्थ्यांनी सांगितला प्राध्यापकांचा कारवाईचा इतिहास (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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