IIT बॉम्बेने एक वर्ष निलंबनाची धमकी दिल्याने विद्यार्थ्याने आयुष्य संपवलं? कॉलेजने अखेर सांगितलं सत्य, म्हणाले 'त्याचं आम्ही...'

आयआयटी (IIT) बॉम्बेमधील दुसऱ्या वर्षाच्या साहिल वाकोडे या विद्यार्थ्याने शुक्रवारी टोकाचं पाऊल उचललं. परीक्षेदरम्यान मोबाईल वापरताना पकडले गेल्यानंतर काही तासांतच ही दुर्दैवी घटना घडली. संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, परीक्षेदरम्यान उत्तरे मिळवण्यासाठी साहिल प्रश्नपत्रिका 'चॅटजीपीटी'वर (ChatGPT) अपलोड करताना आढळला होता. त्याच्या मृत्यूनंतर, त्याला एका वर्षासाठी निलंबित करण्याची धमकी देण्यात आली होती, असा आरोप करत अनेक विद्यार्थ्यांनी संस्थेच्या आवारात निदर्शने केली. मात्र, त्याच्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली नव्हती असे संस्थेने सांगितले आहे.
"आयआयटी बॉम्बेमधील 'एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंग' विभागातील दुसऱ्या वर्षाच्या एका विद्यार्थ्याने आज संध्याकाळी जीवन संपवले. त्याआधी, परीक्षेदरम्यान हा विद्यार्थी परीक्षा कक्षात मोबाईल फोन वापरताना आढळला होता. उत्तरे मिळवण्यासाठी त्याने परीक्षेची प्रश्नपत्रिका 'चॅटजीपीटी'वर अपलोड केली होती," असे आयआयटी बॉम्बेने एका निवेदनात म्हटले आहे.
"त्या विद्यार्थ्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली नव्हती. संबंधित शिक्षक आणि विभागप्रमुखांनी त्या विद्यार्थ्याशी या विषयावर चर्चा केली होती. त्यांनी त्याचे समुपदेशन केले आणि या घटनेचा त्याच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाहीही त्याला दिली होती," असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संस्थेने सांगितले की, साहिल त्यानंतर आपल्या वसतिगृहातील रुमवर परतला होता. "नंतर संध्याकाळी ते त्यांच्या खोलीत मृत अवस्थेत आढळला," असे त्यांनी पुढे सांगितले आहे.
या घटनेनंतर आयआयटी पवईच्या परिसरात विद्यार्थ्यांनी निषेध करण्यास सुरुवात केली. या घटनेशी संबंधित परिस्थितीबाबत संस्था पूर्ण सत्य सांगत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्या विद्यार्थ्याला एका वर्षासाठी निलंबित करण्याची धमकी देण्यात आली होती, असा दावा विद्यार्थ्यांनी केला. निलंबन झाल्यास त्या विद्यार्थ्याला वसतिगृह सोडावे लागले असते आणि परिसराबाहेर राहावे लागले असते, असे त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या मते, अशा कारवाईमुळे त्या विद्यार्थ्याचा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम चार वर्षांवरून पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळापर्यंत लांबला असता.
आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी असा आरोप केला की, शिस्तभंगाच्या कारवाईमुळे निर्माण झालेली भीती आणि दबाव यामुळे साहिलने टोकाचे पाऊल उचलले असावे. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी संस्थेच्या प्रशासनाकडून जबाबदारी निश्चितीची मागणी केली.
"आमच्या महाविद्यालयात आज एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली, हेच आमच्या आंदोलनाचे कारण आहे. म्हणूनच आम्ही प्रशासनाकडून जबाबदारी, पारदर्शकता आणि प्रश्नांची उत्तरे मागण्यासाठी तसेच निषेध नोंदवण्यासाठी एकत्र आलो आहोत," असे एका विद्यार्थ्याने सांगितले. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी आता एफआयआर दाखल केला आहे.