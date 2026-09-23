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IIT Bombay मृत्यू प्रकरणात जात का आणली जातेय? राज ठाकरेंचं परखड मत; 'राजकारण्यांना त्यांची लायकी...'

आयआयटी मुंबईमधील या प्रकरणावरुन नव्या वादाला तोंड फुटलेलं असतानाच दुसरीकडे या प्रकरणाचा पोलिस तपास सुरु झाला आहे. असं असतानाच या विषयावर राज यांनी परखड मत व्यक्त केलंय. ते काय म्हणालेत पाहूयात..

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 23, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:43 PM IST
IIT Bombay मृत्यू प्रकरणात जात का आणली जातेय? राज ठाकरेंचं परखड मत; 'राजकारण्यांना त्यांची लायकी...'
Image Credit: राज ठाकरेंनी परखडपणे मांडलं आपलं मत (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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