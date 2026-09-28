/दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबादमधील श्रीमतांनी तळ कोकणात घरं बांधली; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 900 कोटींची बेकायदा जमीन विक्री

सिंधुदुर्ग : राज्यातील कूळ कायद्याचे उल्लंघन करत, शेतकरी नसताना कोकणात कृषी जमीन खरेदी केल्याच्या प्रकरणांची चौकशी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती करीत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील सासवडे या गावातील शेतकऱ्यांनी कोकण आयुक्तांची भेट घेतली. यावेळी घोटाळ्याचे पुरावे सादर केले. या गावातील शेजारी परराज्याचे शेतकरी असल्याचे दाखले देत जमीन विकत घेऊन त्या जमिनीचा NA करून पुन्हा ती जमीन कृषी जमीन विकलेली आहे. यामध्ये सरकारचा महसूल देखील बुडवन्याते आल्याचे समोर आलेले आहेत.
दोडामार्ग, सावंतवाडी, वेंगुर्ल्यात परप्रांतियांची शेतजमीन खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबादचे नागरिक खरेदीदार आहेत. कोकणातील जमीन व्यवहार प्रकरण आता चांगलच तापत आहे. कोकणातील मंत्री जमीन व्यवहारात पार्टनर आहेत या जमीन व्यवहारांचा सूत्रधार कोण?, असा सवाल संजय राऊतांनी केला. तर, कोकणातील मंत्र्याला किती दलाली मिळाली हे सांगावं, असं म्हणत राऊतांनी नितेश राणेंवर अप्रत्यक्ष आरोप केलेत. तर, चौकशी सुरु आहे. अहवालानंतर राऊत तोंडावर पडतील अशी प्रतिक्रिया नितेश राणेंनी दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार जयंत पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनामध्ये हे प्रकरण उपस्थित केले होते. त्यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशीची घोषणा केली होती. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी यासंदर्भात चौकशी स्मिमिती नेमून चौकशी सुरू केली आहे.
यात सासोली गाावातील सामूहिक जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये, महसूल नोंदी, अकृषिक सनद, विभाजन सनद, पोटहिस्सा मोजणी, बांधकाम परवानग्या व वनक्षेत्रासंदर्भात झालेल्या कथित अनियमितता, गैरव्यवहार व शेतकऱ्यांवरील अन्यायाबाबत स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी आज सासोली ग्रामस्थांनी विभागीय आयुक्त यांना भेट देऊन केली.
सासोली येथील सर्व जमिनी सातबारा मध्ये आणेवारी होती व त्यास आणेवारी प्रमाणे खरेदी खते झाली होती असे असताना फक्त दोनच सर्वे नंबर मध्ये १९९/१ आणि २००/१ मध्ये आणेवारी प्रमाणे जमिनीची नोंद करण्यात आली इतर एकूण २१ सर्वे नंबर मध्ये आणेवारीच्या नोंदी लागल्या नाही त्यामुळे सासोलीवासीयांचे फार मोठे नुकसान महसूल विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे झाले असा आरोप केला आहे.
महसूल नोंदी करताना शेतकऱ्यांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष केले तसेच सर्व सेर्व नंबरला एकच नकाशा लावला असून त्याच्यामध्ये NA कोणत्या जमिनीचा केलेला आहे ते दाखवले नाही. प्रशासनाने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला न्याय मिळेल शेतकऱ्यांनी झी 24 तास शी बोल्याताना व्यक्त केला आहे,यासाठी ग्रामपंचायतीचे बोगस कागद तयार करून जमिनी व्यवहार केला यावर कारवाई करण्याची मागणी येथील ग्रामस्थांनी केली आहे.