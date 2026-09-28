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दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबादमधील श्रीमतांनी तळ कोकणात घरं बांधली; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 900 कोटींची बेकायदा जमीन विक्री

कोकणात  900 कोटींची बेकायदा जमीन विक्री झाली आहे. दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबादमधील श्रीमतांनी कोकणात जमिनी खरेदी करुन गावात घरं बांधली आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 28, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 08:53 PM IST
दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबादमधील श्रीमतांनी तळ कोकणात घरं बांधली; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 900 कोटींची बेकायदा जमीन विक्री

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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