/वसईत रेशन धान्याच्या बेकायदा विक्रीचा पर्दाफाश, कार्ड धारकांनी विकलेले तब्बल १२० क्विंटल धान्य जप्त

वसई, प्रथमेश तावडे : वसईमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील रेशन धान्याच्या काळाबाजाराविरोधात पुरवठा विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. वसई पश्चिमेतील झेंडा बाजार परिसरातील एका रेशन दुकानातून लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या धान्याची बेकायदेशीर विक्री होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पुरवठा विभागाने छापा टाकत तब्बल १२० क्विंटलहून अधिक धान्यसाठा जप्त केला आहे. या प्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. पाहूयात हा विशेष रिपोर्ट...
शासनाकडून गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत धान्य पुरवले जाते. मात्र हेच धान्य काळाबाजारात विकले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. अशाच एका तक्रारीची दखल घेत वसई तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागाने झेंडा बाजार परिसरात कारवाई केली.
पुरवठा अधिकारी भागवत सोनार यांना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पथकाने संबंधित ठिकाणी छापा टाकला. या कारवाईत तब्बल १२० क्विंटलहून अधिक धान्यसाठा जप्त करण्यात आला. जप्त केलेल्या धान्यामध्ये शासनाच्या वितरणासाठी असलेले धान्य असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
या प्रकरणी इम्तियाज असीम शेख आणि त्याच्या एका साथीदाराविरोधात पुरवठा विभागाच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या धान्याचा गैरवापर करून त्याची बेकायदेशीर विक्री केल्याचा आरोप संबंधितांवर ठेवण्यात आला असून पोलिसांकडून आणि पुरवठा विभागाकडून पुढील तपास सुरू आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्याचा गैरवापर होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पुरवठा विभागाने दिला आहे. शासनाकडून मिळणारा शिधा बेकायदेशीररित्या विक्रीसाठी वापरला जात असल्याचे आढळल्यास संबंधित कार्डधारकांचे रेशन कार्डदेखील रद्द करण्यात येईल, असे पुरवठा अधिकारी भागवत सोनार यांनी स्पष्ट केले आहे.