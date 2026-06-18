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वसईत रेशन धान्याच्या बेकायदा विक्रीचा पर्दाफाश, कार्ड धारकांनी विकलेले तब्बल १२० क्विंटल धान्य जप्त

वसईमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील रेशन धान्याच्या काळाबाजाराविरोधात पुरवठा विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. वसई पश्चिमेतील झेंडा बाजार परिसरातील एका रेशन दुकानातून लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या धान्याची बेकायदेशीर विक्री होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पुरवठा विभागाने छापा टाकत तब्बल १२० क्विंटलहून अधिक धान्यसाठा जप्त केला आहे. या प्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. पाहूयात हा विशेष रिपोर्ट...

Written ByPrashant Jadhav
Published: Jun 18, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:33 PM IST
वसईत रेशन धान्याच्या बेकायदा विक्रीचा पर्दाफाश, कार्ड धारकांनी विकलेले तब्बल १२० क्विंटल धान्य जप्त

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Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

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